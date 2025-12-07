ETV Bharat / state

'మహాపాపం చేశా - ఏడవని రోజు లేదు' - పరకామణి కేసు నిందితుడు రవికుమార్‌

పరకామణి చోరీ కేసు నిందితుడు రవికుమార్‌ వీడియో - ఎంతో పెద్ద తప్పు చేశానంటూ వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 7:29 AM IST

Updated : December 7, 2025 at 7:44 AM IST

Parakamani Theft Case Accused Ravikumar Video: 'పరకామణిలో 2023 ఏప్రిల్‌ 29న మహాపాపం చేశాను. పెద్ద తప్పు చేశాను. ఎంత మహాపాపం చేశానో అని నేను, నా భార్యాపిల్లలు తలుచుకుని బాధపడని రోజు లేదు. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. మా కుటుంబం ఆ తప్పును మహాపాపంగా భావిస్తున్నాం. నేేను కేబుల్, స్థిరాస్తి వ్యాపారాలు చేశాను. మా ఆస్తిలో 90% ప్రాయశ్చిత్తంగా శ్రీవారికి రాసిచ్చాను' అని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ పరకామణిలో చోరీ కేసు నిందితుడు రవికుమార్‌ వీడియోలో వేడుకున్నారు. 'పరకామణిలో చిన్న చోరీ' చేశారంటూ మాజీ సీఎం జగన్‌ ఇటీవల చెప్పిన తర్వాత పెద్ద తప్పు చేశానంటూ అతడే వీడియోలో పేర్కొనడం సంచలనంగా మారింది.

లోక్‌ అదాలత్‌లో రాజీ తర్వాత, ఏడాదిగా అజ్ఞాతంలో ఉంటూ ఇటీవల హైకోర్టు ఆదేశాలతో సీఐడీ అధికారుల విచారణకు హాజరైన తర్వాత తొలిసారి వీడియో ద్వారా రవికుమార్‌ బయటకు వచ్చారు. ‘కొందరు నన్ను బెదిరించి ఆస్తులు రాయించుకున్నట్లు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. నన్ను బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేసిన వారిపై కేసులు పెట్టాను. నా శరీరంలోని ప్రైవేటు భాగాల్లో శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకుని అక్కడ నగదు దాచిపెట్టినట్లు 3 ఏళ్లుగా జరుగుతున్న అసభ్య ప్రచారంతో మా కుటుంబం మనోవేదనకు గురవుతోంది. అలా చేయలేదని నిరూపించేందుకు న్యాయస్థానం ఎలాంటి వైద్య పరీక్షలకు ఆదేశించినా సహకరిస్తా' అని చెబుతూ రవికుమార్‌ వెక్కివెక్కి ఏడ్చారు.

ఆయన మాట్లాడుతున్న ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అయింది. 'తిరుమల పెద్ద జీయర్‌స్వామి మఠంలో గుమస్తాగా పనిచేశాను. నాపై కొందరు ఒత్తిడి తెచ్చి ఆస్తులు కాజేశారనే ప్రచారంలో వాస్తవం లేదు. నా ఆస్తులు ఇతరులకు ఎందుకు ఇస్తాను కొందరు బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేసినమాట వాస్తవం' అంటూ వీడియోలో రవికుమార్‌ కంటతడి పెట్టారు. ఈ వీడియో విడుదలైన ఓ యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌లో మాజీ సీఎం జగన్, టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్‌ భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి, మాజీమంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి తదితర వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల వీడియోలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

అసలేం జరిగిందంటే?: తిరుమల పరకామణిలో రవికుమార్‌ ఓ మఠం తరఫున పని చేసేవాడు. ఏళ్ల తరబడి గుమస్తాగా ఉంటూ విదేశీ కరెన్సీని లెక్కించేవాడు. చాలాకాలంగా విదేశీ కరెన్సీని పక్కదోవ పట్టించారనే ఆరోపణలు అతనిపై ఉన్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2023 ఏప్రిల్‌ 29న విదేశీ కరెన్సీని లెక్కిస్తూ అందులో కొన్ని నోట్లను పంచెలో ప్రత్యేకంగా కుట్టించుకున్న అరల్లో దాచుకున్నాడు. అతని కదలికలపై అనుమానం వచ్చి సిబ్బంది తనిఖీ చేయగా పట్టుబడ్డాడు. దీనిపై అప్పటి ఏవీఎస్వో సతీష్‌కుమార్‌ ఫిర్యాదు చేయడంతో రవికుమార్‌పై ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేశారు.

ఆరోజు అతడు 900 డాలర్లు అపహరించగా, అప్పట్లో వాటి విలువ రూ.72 వేలుగా (డాలర్‌ రూ.80 చొప్పున) తేల్చారు. అసలు దొరికింది 112 నోట్లని, రికార్డుల్లో తొమ్మిది నోట్లే చూపించారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇలా చాలాకాలంగా పరకామణిలో చేతివాటం చూపించి కాజేసిన సొమ్ముతో రవికుమార్‌ రూ.కోట్లకు పడగలెత్తాడని ఆరోపణలున్నాయి. ఇది తెలుసుకున్న వైఎస్సార్​సీపీలోని కొందరు పెద్దలు లోక్‌అదాలత్‌లో కేసును రాజీ చేయించి, అతడి ఆస్తులను కొట్టేసినట్లు చెబుతున్నారు.

'టీటీడీ పరకామణి చోరీ కేసు' - ఏపీ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

పరకామణి చోరీ అనేది చాలా చిన్న కేసు: వైఎస్ జగన్‌

