తిరుమలలో కన్నుల పండువగా స్వర్ణరథోత్సవం - గోవింద నామస్మరణతో మార్మోగిన మాడవీధులు
Tirumala Swarna Ratham : తిరుమల నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. మాడవీధుల్లో మహిళల భక్తిశ్రద్ధల నడుమ శ్రీవారి స్వర్ణరథోత్సవం అత్యంత వైభవంగా, కన్నులపండువగా సాగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 1:24 PM IST
Tirumala Swarna Ratham : కలియుగ వైకుంఠం తిరుమలలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీవారి స్వర్ణరథోత్సవం అత్యంత అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. స్వామివారి వైభవాన్ని కనులారా వీక్షించేందుకు నలుమూలల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు.
శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా మలయప్పస్వామి పసిడి కాంతులు వెదజల్లే స్వర్ణరథంపై ఆశీనులై భక్తులకు కనువిందు చేశారు. సర్వాలంకార భూషితుడైన మలయప్పస్వామి ఉభయదేవేరులతో కలిసి నాలుగు మాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ అశేష భక్తజనానికి అభయమిచ్చారు. మంగళ వాయిద్యాలు, వేద పండితుల మంత్రోచ్ఛారణలు, కళాకారుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనల నడుమ ఈ రథోత్సవం కన్నులపండువగా సాగింది.
రథాన్ని లాగిన మహిళలు : స్వర్ణరథోత్సవంలో విశేష సంఖ్యలో మహిళా భక్తులు పాల్గొన్నారు. అడుగడుగునా గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ వారు భక్తిశ్రద్ధలతో స్వర్ణరథాన్ని లాగారు. భక్తుల కోలాహలంతో మాడ వీధులన్నీ గోవింద నామాలతో మార్మోగిపోయాయి. స్వామివారి రథం కదులుతుండగా భక్తులు కర్పూర హారతులు సమర్పించి తరించారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రధాన ఘట్టమైన వాహన సేవలు ఈ రోజు రాత్రితో ముగియనున్నాయి. రాత్రి అశ్వ వాహనంపై స్వామివారు మాడ వీధుల్లో ఊరేగనున్నారు. కల్కి అవతారాన్ని తలపిస్తూ అశ్వ వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమివ్వడం ద్వారా బ్రహ్మోత్సవాల వాహన సేవలకు ముగింపు పలుకుతారు.