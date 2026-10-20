వైభవంగా ముగిసిన నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు - తిరుమలలో కన్నులపండువగా చక్రస్నానం
తిరుమలలో శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు చక్రస్నానంతో ముగిశాయి. భక్తులు పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. రద్దీ కారణంగా పలు సేవలు, వీఐపీ దర్శనాలను టీటీడీ రద్దు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 11:30 AM IST
Tirumala Chakra Snanam : శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు వేడుకగా ముగిశాయి. శ్రీవారి పుష్కరిణిలో చక్రత్తాళ్వారుకు స్నపన తిరుమంజనంను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించడంతో బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం అయ్యాయి. జిల్లా యంత్రాంగం, జిల్లా పోలీసులతో కలిసి అన్ని విభాగాల సమన్వయంతో టీటీడీ ఉన్నత అధికారులు బ్రహ్మోత్సవాలను విజయవంతం చేశారు. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలలో భక్తులు ఇచ్చిన ఫీడ్ బ్యాక్ ఆధారంగా సౌకర్యాలను పెంచి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించారు.
అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు కలియుగ వైకుంఠనాథుడిని నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగా వైభవంగా ముగిశాయి. ఎనిమిది రోజుల పాటు వివిధ వాహనసేవలపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా తిరువీధుల్లో ఊరేగిన మలయప్పస్వామి ఇవాళ శ్రీవారి పుష్కరిణిలో ఉత్సవవర్లు, చక్రత్తాళ్వారుకు అర్చకులు అభిషేకాలు చేసి పుష్కరిణీ స్నానం చేయించారు. అనంతరం భక్తులను స్నానాలను ఆచరించేందుకు అనుమతించారు. శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకొని సామాన్య భక్తులకు టీటీడీ పెద్దపీట వేశారు. అన్ని రకాల ప్రత్యేక దర్శనాలు, వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను రద్దు చేయడంతో అశేషంగా సర్వ దర్శన భక్తులు మూలవిరాట్టు దర్శనంతో పాటు వాహనసేవలను దర్శించుకున్నారు. ఎనిమిది రోజులలో 6.47 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా హుండీ ద్వారా రూ.25.8 కోట్ల రూపాయలు లభించాయి. 2.44 లక్షల మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
సాఫీగా బ్రహ్మోత్సవాలు : సాలకట్ల, నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహణ సాఫీగా జరిగాయని టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర అన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల విజయానికి కృషి చేసిన శ్రీవారి సేవకులు, విజిలెన్స్, జిల్లా పోలీసులు, పోర్టు కార్మికులు ఇతర విభాగాలకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఎండ, వాన, చలికి లెక్కచేయకుండా వాహనసేవాల్లో పాల్గొన్న భక్తులు వల్ల తమకు స్ఫూర్తిని ఇచ్చారని, మాపై మరింత బాధ్యత పెరిగిందన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో భక్తులకు మరింత సేవలను పెంపొందిస్తామని ఈవో రవిచంద్ర తెలిపారు.
"సాలకట్ల, నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహణ సాఫీగా జరిగాయి. బ్రహ్మోత్సవాల విజయానికి కృషి చేసిన శ్రీవారి సేవకులు, విజిలెన్స్, జిల్లా పోలీసులు, పోర్టు కార్మికులు ఇతర విభాగాలకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఎండ, వాన, చలికి లెక్కచేయకుండా వాహనసేవాల్లో పాల్గొన్న భక్తులు వల్ల తమకు స్ఫూర్తిని ఇచ్చారు."-ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర
బ్రహ్మోత్సవాల విజయవంతంలో శ్రీవారి సేవకులది ప్రధాన పాత్రనని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి చెప్పారు. టీటీడీ అందించే సౌకర్యాలను భక్తులకు అందించడంలో విశేషంగా శ్రీవారి సేవకులు సేవలు అందించారన్నారు. ఈ ఏడాది రెండు బ్రహ్మోత్సవాలను ప్రణాళికబద్దంగా నిర్వహించామన్నారు. ఇదే పద్ధతిని అమలు చేసేందుకు డాక్యుమెంటరీగా చేసి ప్రతి బ్రహ్మోత్సవాలు, వైకుంఠ ఏకాదశి లాంటి ఉత్సవాలకు అమలు చేస్తామన్నారు. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల తర్వాత 17 రోజుల వ్యవధిలోనే నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు కలసికట్టుగా అందరూ పనిచేశామన్నారు.
"బ్రహ్మోత్సవాల విజయవంతంలో శ్రీవారి సేవకులది ప్రధాన పాత్ర. ఈ ఏడాది రెండు బ్రహ్మోత్సవాలను ప్రణాళికబద్దంగా నిర్వహించాం. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల తర్వాత 17 రోజుల వ్యవధిలోనే నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు కలసికట్టుగా అందరూ పనిచేశాం."-టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి
చక్రస్నాన మహోత్సవంతో ముగియనున్న బ్రహ్మోత్సవాలకు చక్రస్నానానికి జిల్లా పోలీసులతో కలసి ప్రత్యేకమైన భద్రతలు చర్యలు తీసుకున్నామని టీటీడీ ముఖ్య భద్రతాధికారి మురళీకృష్ణ అన్నారు. గ్యాలరీల నుంచి పుష్కరిణిలోకి తీసుకునే పద్ధతిని అమలు చేశామన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో టీటీడీ విజిలెన్స్కు సహకరించిన భక్తులకు కృతజ్ఞతలను మురళీకృష్ణ తెలిపారు. టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరిల ఆదేశాలతో భక్తులకు ఉత్తమమైన సేవలు అందించామన్నారు.
దర్శనాలు, సేవల రద్దు : బ్రహ్మోత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా తిరుమలకు భక్తులు భారీగా పోటెత్తారు. ఈ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నేడు తిరుమలలో వీఐపీ బ్రేక్, ప్రివిలేజ్డ్ దర్శనాలను పూర్తిగా రద్దు చేసింది. కేవలం ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మాత్రమే మినహాయింపునిచ్చింది. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, పసిపిల్లల తల్లిదండ్రుల ప్రత్యేక దర్శనాలను సైతం ఈరోజుకు రద్దు చేశారు. వీటితో పాటు ఆలయంలో నిర్వహించే ఆర్జిత సేవలైన అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ, తిరుప్పావడ సేవలను నిలిపివేశారు. కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలను కూడా రద్దు చేసినట్లు టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు.
నిన్నటి ఆదాయం ఇలా : తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. టైమ్ స్లాట్ టోకెన్లు లేని సామాన్య భక్తులకు సర్వదర్శనానికి సుమారు 6 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రస్తుతం వైకుంఠ క్యూకాంప్లెక్స్లోని 6 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు. కాగా, నిన్న (సోమవారం) శ్రీవారిని 85,431 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. స్వామివారికి 22,966 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. నిన్న ఒక్కరోజే శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.20 కోట్లు వచ్చినట్లు టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు.
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