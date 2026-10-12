బ్రహ్మాండ నాయకుని వైభవం - నేటి నుంచి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం
బ్రహ్మాండ నాయకుని కమనీయ ఉత్సవం కోనేటి రాయుడి వైభవానికి తార్కాణమైన శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇప్పటికే భాద్రపద మాసంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు దివ్యంగా ముగిశాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 8:46 AM IST
Tirumala Navaratri Brahmotsavam 2026 : 'వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వేంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి' కలియుగంలో వేంకటాద్రిని మించిన పుణ్యధామం బ్రహ్మాండంలోనే లేదు. ఆపదలో ఉండి హరీ అని పిలవగానే కష్టాలను తొలగించే శ్రీనివాసుడిని మించిన దైవం ఇలలో లేదు. ఇకపై రాదని ప్రశస్తి. కలియుగాధిపతిగా శేషాచల నివాసిగా ఏడుకొండల వెంకన్నగా పూజలందుకుంటున్న శ్రీ వేంకటేశ్వరుని వైభవోత్సవం నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నేటి నుంచి మొదలుకానున్నాయి.
గోవిందా అని తలచిన వెంటనే నేనున్నానంటూ పలికి భక్తుల కోర్కెలు తీర్చే కోనేటి రాయుడు వైభవం బ్రహ్మోత్సవ వేళ కనులారా వీక్షించాల్సిందే. దేశ,విదేశాల నుంచి లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్త జన సందోహంతో తిరుగిరులు ఈ తొమ్మిది రోజుల పాటు కిక్కిరిసిపోనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. సామాన్య భక్తులకు స్వామివారి వైభవ సాక్షాత్కారమే ప్రాధాన్యంగా ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు చేశారు.
ఇందులో భాగంగానే ఆదివారం సాయంత్రం ఉత్సవాలకు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ నిర్వహించారు. అంకురార్పణ సందర్భంగా సేనాధిపతి అయిన శ్రీ విష్వక్సేనులవారు ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షించారు. అనంతరం యాగశాలలో వైఖానస ఆగమోక్తంగా అంకురార్పణ ఘట్టం నిర్వహించారు. ఉత్సవాలు విజయవంతం కావాలని సంకల్పించడంతోపాటు స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందుతూ నవధాన్యాలను మొలకెత్తించారు.
శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఈరోజు ఉదయం 9 నుంచి 11 గంటల వరకు తిరుచ్చి ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు. ఈ రాత్రికి పెద్ద శేషవాహన సేవ జరగనుంది. కోనేటి రాయుడు శ్రీనివాసుడి తొలి వాహనమైన పెద్ద శేషవాహనంపై ఆలయ మాఢవీధుల్లో విహరించనున్నారు. శ్రీదేవీ భూదేవి సమేతుడైన మలయప్పస్వామి తిరువణాభరణములను ధరించి భక్తులకు కనువిందు చేయనున్నారు. రోజూ వివిధ వాహన సేవలు అందుకోనున్న శ్రీవారు అక్టోబర్ 16న సాయంతం గరుడ వాహనంపై ఊరేగనున్నారు. అక్టోబరు 19న ఉదయం 7 గంటలకు స్వర్ణ రథం, అదేరోజు రాత్రి 7 గంటలకు అశ్వవాహనంతో శ్రీవారి వాహన సేవలు ముగుస్తాయి. 20న ఉదయం శ్రీవారి పుష్కరిణిలో చక్రస్నానంతో బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం అవుతాయి.
బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని అన్ని ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేశాం. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని అన్ని దర్శనాలను రద్దు చేశాం, దీని వల్ల సర్వ దర్శనాలు త్వరగా అవుతున్నాయి. ఇదే విధంగా మరో పది రోజులు కొనసాగిస్తాం. అంతా మంచే జరగాలని కోరుకుంటున్నాం. - ముద్దాడ రవిచంద్ర, టీటీడీ ఈవో
బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని అన్ని ఆర్జిత సేవలను టీటీడీ రద్దు చేసింది. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ బ్రేక్, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, చంటిపిల్లల తల్లిదండ్రుల దర్శనాలతో పాటు ఈనెల 20 వరకు తిరుపతిలో ఇచ్చే సర్వదర్శనం టోకెన్లను టీటీడీ రద్దు చేసింది.
మరోవైపు టీటీడీ ఇవాళ్టి నుంచి అందుబాటులో తెస్తున్న వెంకటాద్రి మొబైల్ యాప్ భక్తులకు విశేష సేవలు అందిచనుంది. ఈ యాప్లో దర్శనీయ స్థలాల వివరాలతోపాటు అన్నిరకాల సేవల సమాచారం ఉంటుంది. భక్తులు వాయిస్ కమాండ్తోనూ సేవలు తెలుసుకోవచ్చనని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి తెలిపారు.
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