ఏడు కొండలపై ఎన్నెన్నో తీర్థాలు - కొన్ని ప్రదేశాలకు ప్రత్యేక రోజుల్లోనే!
కొన్ని మాత్రమే నిత్యం చూసేందుకు అనుమతి - మరికొన్ని తీర్థాలు ప్రత్యేక రోజుల్లోనే సందర్శించవచ్చు - అవి ఏమిటంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 1:42 PM IST
Tirumala Must Visit Spiritual places in Seshachalam: శ్రీ వేంకటేశ్వరుడి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు తిరుమలతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రముఖ ఆలయాలను సందర్శించి వెళ్తుంటారు. శేషాచలంలోనే చూడదగిన తీర్థాలు ఎన్నో ఉన్నా, కొన్ని మాత్రమే చూడగలుగుతాం. మరికొన్ని ప్రదేశాలను చూడాలంటే ప్రత్యేక రోజుల్లోనే అనుమతిస్తారు. అలాగే వాటిని సందర్శించుకోవాలంటే జాగ్రత్తలూ తప్పనిసరి మరి. ఆ ముఖ్యమైన తీర్థాలు ఏంటో చూసొద్దామా!
ఆకాశగంగ: ఇది తిరుమల నుంచి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఆకాశగంగకు ఆలయాల బస్సులు, ప్రైవేటు వావానాల్లో వెళ్లవచ్చు. ఆకాశగంగ తీర్థ జలంతో శ్రీవారికి అభిషేకం చేస్తారు. సందర్శన విషయానికి వస్తే నిత్యం వెళ్లొచ్చు.
పాండవ: శ్రీవారి ఆలయానికి తూర్పున పాప వినాశనం మార్గంలో రింగు రోడ్డు సమీపంలో పాండవ ఉంటుంది. ఇక్కడకు ప్రైవేటు వాహనాల్లో వెళ్లవచ్చు. ఇక్కడికి వెళ్లాలంటే ఆలయం నుంచి 2.5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. శివరాత్రికి శ్రీనివాసుడి ఆలయం నుంచి అర్చకులు పాండవతీర్థం చేరుకుని స్వామివారికి అభిషేకం చేస్తారు. సందర్శనకు నిత్యం వెళ్లొచ్చు.
చక్రతీర్థం: ఇది శిలాతోరణం సమీపంలో ఉంది. ఆలయ దర్శన బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాల్లో శిలాతోరణం వరకు చేరుకోవాలి. అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్లాలి. చక్రతీర్థం సందర్శనకు నిత్యం అనుమతిస్తారు.
తుంబురు: శ్రీవారి ఆలయానికి ఏడున్నర మైళ్ల దూరం ఉంటుంది. పాపవినాశనం వరకు బస్సులో, ఆపై నడుచుకుంటూ వెళ్లాలి. సందర్శనకు అయితే కేవలం ఏటా ఫాల్గుణ మాసం ఉత్తర ఫాల్గుణి నక్షత్రం పౌర్ణమి నాడు నిర్వహిస్తారు. చక్రతీర్థం వెళ్లేందుకు నిర్దేశిత సమయంలోనే అనుమతి ఇస్తారు.
- వచ్చే ఏడాది: ఏప్రిల్ 01
కుమారధార: శ్రీవారి ఆలయానికి వాయువ్య దిశలో ఉంటుంది. పాప వినాశనం వరకు బస్సులో, ఆపై 4 కిలోమీటర్లు కాలినడకన వెళ్లొచ్చు. ఇక్కడ ఫాల్గుణ మాసం పౌర్ణమినాడు తీర్థ ముక్కోటి నిర్వహిస్తారు. ఇక సందర్శన విషయానికి వస్తే నిర్దేశిత సమయంలో అనుమతిస్తారు.
- వచ్చే ఏడాది: మార్చి 3న
పాపవినాశనం: తిరుమల నుంచి 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పాపవినాశనం వెళ్లేందుకు ప్రైవేటు వాహనాలను అనుమతిస్తారు. అలాగే ఆర్టీసీ బస్సు సౌకర్యం ఉంటుంది. నిత్యం సందర్శనకు వెళ్లొచ్చు.
శ్రీరామకృష్ణ: బస్సులో పాపవినాశనం వరకు ఆపై ఐదు కిలోమీటర్లు నడక వెళ్లొచ్చు. స్థానిక ఆలయాల బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాల్లో పాపవినాశనం చేరుకుని అక్కడి నుంచి అటవీ ప్రాంతంలో నడవాలి. ఈ తీర్థ ముక్కోటిని ఏటా మాఘమాసంలో పౌర్ణమినాడు నిర్వహిస్తారు. నిర్దేశించిన సమయంలో మాత్రమే అనుమతి ఉంటుంది.
- వచ్చే ఏడాది: ఫిబ్రవరి 1న
టీటీడీ సేవలు: తీర్థాలకు వెళ్లే భక్తుల కోసం టీటీడీ అటవీ ప్రాంతంలో అవసరమైన తాగునీరు సౌకర్యాన్ని అందుబాటులో ఉంచుతుంది. వైద్య సిబ్బంది ఉంటారు. కొండ పై నుంచి కిందకు దిగేందుకు ఇంజినీరింగ్ విభాగం తాత్కాలిక నిచ్చెనలు ఏర్పాటు చేశారు.
ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే:
- రామకృష్ణ తీర్థం, కుమారధార తీర్థం, తుంబురు తీర్థాలకు ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న వారిని అనుమతించరు.
- ఎక్కువ దూరం నడవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి 60 సంవత్సరాలు పైబడిన వృద్ధులు, గుండె సమస్యలు, శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు, స్థూలకాయం ఉన్నవారిని అనుమతించరు.
- ఆయా తీర్థాలు జరిగే రోజుల్లో అయితే వ్యక్తిగత వాహనాలను తిరుమల నుంచి పాపవినాశనం వరకు అనుమతించరు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మాత్రమే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
