శ్రీవారి లడ్డూ విక్రయాల్లో సరికొత్త రికార్డు - మే నెలలో 1.21 కోట్ల కోనుగోళ్లు
గతేడాదితో పోలిస్తే 11 లక్షల లడ్డూ ప్రసాదాలు అధికం - 2025లో 13.52 కోట్ల అమ్మకాలు - 2024తో పోలిస్తే 10% పెరుగుదల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 1:55 PM IST
Tirumala Laddu Sales Hit Record 1.21 Crore Laddus Sold in May: కలియుగ వైకుంఠం తిరుమల గిరులు భక్తజన సంద్రమయ్యాయి. అశేషంగా తరలివస్తున్న భక్తకోటికి శ్రీవారి దివ్య ప్రసాదమైన ‘లడ్డూ’ తియ్యని అనుభూతిని పంచుతోంది. మే నెలలో తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదాల విక్రయాలు సరికొత్త రికార్డులను అందుకున్నాయి. ఈ ఏడాది ఒక మే నెలలోనే సుమారు 25 లక్షల మందికిపైగా స్వామివారిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆశేషంగా శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్న భక్తుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా లడ్డూ ప్రసాదాలు విక్రయాలు జరిగాయి. కోటి 21 లక్షల లడ్డూలను భక్తులు కొనుగోలు చేశారు. గత ఏడాది మే నెలలో కోటి 10 లక్షల లడ్డూలు కొనుగోలు చేస్తే ఈ ఏడాది అదనంగా 11 లక్షల లడ్డూ ప్రసాదం విక్రయాలు జరిగాయి.
రోజుకు సగటున 4.08 లక్షల లడ్డూలను టీటీడీ తయారు చేస్తోంది. రద్దీ సమయాల్లో అదనంగా లడ్డూలను తయారు చేసి భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచుతుంది. ఇటీవలి కాలంలో శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం నాణ్యత, రుచి మరింత మెరుగుపడటంపై భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. నాణ్యత, సంప్రదాయం, భక్తి భావనల సమ్మేళనంగా నిలిచిన శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తిరుమల మహత్యాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటిచెబుతోందని పేర్కొంది.
విక్రయాల జోరు: 2025 ఏడాదికి లడ్డూ విక్రయాల్లో టీటీడీ సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించింది. 2024తో పోలిస్తే విక్రయాలు సుమారు పది శాతం మేర పెరగడం విశేషం. లడ్డూల నాణ్యత, రుచిపై పూర్తి సంతృప్తి వ్యక్తం కావడంతో విక్రయాలు జోరందుకున్నాయి. 2024లో 12.15 కోట్లుగా ఉన్న లడ్డూ విక్రయాలు 2025 నాటికి 13.52 కోట్లకు చేరాయి. అంటే 2025లో 1.37 కోట్లు అదనంగా అమ్ముడయ్యాయి.
- గత దశాబ్ద కాలంలోనే ఎన్నడూ లేనివిధంగా డిసెంబరు 27న రికార్డు స్ధాయిలో అత్యధికంగా 5.13 లక్షల లడ్డూలను భక్తులు కొనుగోలు చేశారు. ప్రతిరోజూ సుమారు 4 లక్షల లడ్డూలను నిరంతరాయంగా ‘పోటు’లో సిద్ధం చేస్తున్న టీటీడీ, రద్దీ పెరిగే ప్రత్యేక దినాల్లో 8 నుంచి 10 లక్షల లడ్డూలను బఫర్ స్టాక్గా ఉంచుతోంది.
- శ్రీవారి పోటులో సుమారు 700 మంది శ్రీవైష్ణవ బ్రాహ్మణులు రెండు షిఫ్టుల్లో 24 గంటల పాటు శ్రమిస్తున్నారు. అత్యంత నియమ నిష్ఠలతో సంప్రదాయబద్ధంగా స్వామివారి లడ్డూలు తయారు చేస్తున్నారు. ఇటీవల నెయ్యి ఇతర దినుసుల విషయంలో టీటీడీ తీసుకున్న కఠిన నిర్ణయాలతో లడ్డూ నాణ్యత, రుచి మెరుగుపడిందని భక్తులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
తిరుమలలో "నల్ల బంగారం" నయా రికార్డు - టీటీడీ లెక్కలు ఏం చెప్తున్నాయంటే!
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి పోటెత్తుతున్న భక్తులు - నిండిన క్యూ కాంప్లెక్స్లు