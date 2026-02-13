కోట్లలో ఆస్తులు కూడబెట్టిన భోలేబాబా డెయిరీ యజమానులు - ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్లో మొత్తం గుట్టు రట్టు
2021 నుంచి 2024 వరకూ భారీ మొత్తాల్లో ఆస్తులు వెనకేసుకున్న వైనం - రూ.3.41 కోట్లు వెచ్చించి పలుచోట్ల స్థిరాస్తులు - ఆయా సంస్థల ఖాతాల నుంచి వేతనాల పేరిట కోట్లు
Bollebaba Dairy Owners Property Accumulation Revealed : తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూకు కల్తీ నెయ్యి సరఫరాతో భోలేబాబా డెయిరీ యజమానులు కోట్లలో ఆస్తులు కూడబెట్టారు. కూడబెట్టిన సొమ్మును 2021 నుంచి 2024 వరకు కూడా వాణిజ్య స్థలాలు, ఖరీదైన ఆస్తులు కొనుగోలు, భారీ భవనాల నిర్మాణానికి వెచ్చించారు. అకౌంట్స్ పుస్తకాలు, బ్యాంకు ఖాతాల ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్లో ఈ మొత్తం గుట్టు రట్టైంది.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుమలకు లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసిన భోలేబాబా డెయిరీ యజమానులు ఈ మహాపాతకం ద్వారా కూడబెట్టిన సొత్తుతో 2021 నుంచి 2024 వరకూ భారీ మొత్తాల్లో ఆస్తులు వెనకేసుకున్నారు. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలిభాగంలో దేహ్రాదూన్లో రూ.7.80 కోట్లతో అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో మూడు వాణిజ్య ప్లాట్లు కొన్నారు. భోలేబాబా డైరెక్టర్ పొమిల్ జైన్ 2021-22లో తన సంస్థ హర్ష్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ ఖాతా నుంచి రూ.1.18 కోట్లు మళ్లించుకుని ఆ సొత్తుతో భారీ భవనం నిర్మించారు. రూ.1.36 కోట్లతో ఒకటి, రూ.79.55 లక్షలతో మరొకటి చొప్పున రెండు ఆస్తులు కొన్నారు.
కోట్లు వెచ్చించి పలు చోట్ల స్థిరాస్తులు: వీటితో పాటు రూ.3.41 కోట్లు వెచ్చించి పలు చోట్ల స్థిరాస్తులు సమకూర్చుకున్నారు. నాలుగేళ్లలోనే ఇలా రూ.14.54 కోట్లతో ఆస్తులు కొన్నారు. ఇవికాకుండా ఆయా సంస్థల ఖాతాల నుంచి వేతనాల పేరిట కోట్లు తీసుకున్నారు. టీటీడీ నెయ్యి టెండర్లలో పాల్గొనే అర్హతలు లేకపోవటంతో భోలేబాబా డెయిరీ ప్రతినిధులు వైష్ణవి డెయిరీ, ఏఆర్ డెయిరీ, మాల్గంగా డెయిరీల ముసుగులో సరఫరా చేశారు.
ఆయా సంస్థల ఖాతాలకు టీటీడీ చెల్లించిన సొత్తును హవాలా సహా వివిధ మార్గాల్లో తమ ఖాతాల్లోకి మళ్లించుకున్నారు. భోలేబాబా, దాని అనుబంధ సంస్థలైన హర్ష్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ, హర్ష్ ఫ్రెష్ డెయిరీ, వైష్ణవి డెయిరీ, వాటికి సంబంధించిన కీలక వ్యక్తుల అకౌంట్ పుస్తకాలు, బ్యాంకు ఖాతాల్ని సిట్ అధికారులు ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ చేయించడంతో ఈ అక్రమాలన్నీ వెలుగులోకి వచ్చాయి.
నకిలీ లావాదేవీలు సృష్టించి: భోలేబాబా డైరెక్టర్ పొమిల్ జైన్కు చెందిన హర్ష్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ అభినందన్ గ్లోబల్ మార్కెటింగ్ సంస్థకు రూ.85.88 లక్షలు, భాగ్యలక్ష్మీ ప్రొటీన్ సంస్థకు రూ.55.87 లక్షల విలువైన పామాయిల్, పామ్కెర్నెల్ ఆయిల్ విక్రయించినట్లు రికార్డుల్లో చూపించింది. కానీ అభినందన్ గ్లోబల్ నుంచి రూ.5.93 కోట్లు, భాగ్యలక్ష్మీ ప్రొటీన్ సంస్థ నుంచి రూ.4.27 కోట్లు హర్ష్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ ఖాతాలో జమైంది.
తన ఖాతాల్లోకి సొమ్ము మళ్లించుకోవడానికే పొమిల్ జైన్ ఈ నకిలీ లావాదేవీలు సృష్టించారు. ఖాతాల్లో జమైన డబ్బును సొంత అవసరాలకు మళ్లించుకున్నారు. 2021-22లో భోలేబాబా డెయిరీ శ్రీ హరిమోహన్ ట్రేడింగ్కు రూ.3.93 కోట్లు చెల్లించింది. ఆ సంస్థ ఆ మొత్తాన్ని నియాతీ ట్రేడర్స్కు పంపించగా అక్కడి నుంచి తిరిగి ఆ సొమ్ము భోలేబాబాకు చేరింది. రౌండ్ ట్రిప్పింగ్ లావాదేవీల ద్వారా సొమ్ము మళ్లింపు కోసం ఇలా చేశారు.
భారీ మొత్తాల్లో వేతనాల పేరిట: భోలేబాబా డైరెక్టర్లు పొమిల్ జైన్, విపిన్ జైన్, వారి సతీమణులు పూనమ్ జైన్, సారికా జైన్లు 2021 నుంచి 2024 ఆగస్టు వరకూ ఆ సంస్థ నుంచి వేతనాల పేరిట ఏకంగా రూ.9.16 కోట్లు తమ ఖాతాల్లోకి మళ్లించుకున్నారు. ఈ కాలవ్యవధికి పొమిల్ జైన్, విపిన్ జైన్లు ఒక్కొక్కరు రూ.2.70 కోట్ల చొప్పున, పూనమ్ జైన్, సారికా జైన్లు ఒక్కొక్క రూ.1.88 కోట్ల చొప్పున వేతనాలు పొందారు. హర్ష్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ నుంచి సారికా జైన్ మరో రూ.35.87 లక్షలు తన ఖాతాల్లోకి మళ్లించుకున్నారు. 10 మంది పనిచేసే, నెయ్యి ట్యాంకర్ల బరువు తూచేందుకు కనీసం వేయింగ్ బ్రిడ్జి కూడా లేని భోలేబాబా డెయిరీ ఇంత భారీ మొత్తాల్లో వేతనాల పేరిట చెల్లించటం గమనార్హం.
మొత్తం నెయ్యి భోలేబాబా డెయిరీ నుంచి: భోలేబాబా డెయిరీ పాల కొనుగోలు, విక్రయాలు నగదు రూపంలోనే చేపట్టినట్లు ఖాతా పుస్తకాల్లో ఎంట్రీలు చేసింది. దానికి ఎలాంటి రసీదులు, పత్రాలు లేవు. తమ ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబసభ్యుల పేరిట పాలు కొన్నట్లు, దాంతోనే నెయ్యి తయారుచేసినట్లు భోలేబాబా డెయిరీ ఖాతాల్లో పేర్కొంది. అవన్నీ తప్పుడు, మోసపూరితమైనవని ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్లో తేలింది. చుక్క పాలైనా కొనకుండానే కొన్నట్లు తప్పుడు రికార్డులు సృష్టించి నిధులు మళ్లించుకున్నట్లు వెల్లడైంది. 2021 నుంచి 2024 వరకూ వైష్ణవి డెయిరీ ద్వారా టీటీడీకి సరఫరా అయిన మొత్తం నెయ్యి భోలేబాబా డెయిరీ నుంచి వెళ్లిందే.
భోలేబాబా డెయిరీ 2023 అక్టోబరు 21న రూ.70 లక్షలు, 2024 మార్చి 11న 51 లక్షల రుణం తీసుకుని ఏఆర్ డెయిరీకి చెల్లించింది. 2024 మే 21న టెండర్ల ఖర్చుల కోసం రూ.29 లక్షలు చెల్లించింది. దీన్ని బట్టి ఏఆర్ డెయిరీ కార్యకలాపాలన్నీ తెరవెనక నుంచి నడిపించింది భోలేబాబా డైరెక్టర్లేనని స్పష్టమవుతోంది.
