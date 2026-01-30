ETV Bharat / state

కల్తీ నెయ్యి కేసులో కీలక సూత్రధారులను వదిలేశారా? - చిన్నప్పన్న వెనుక ఉన్న ‘పెద్దప్ప’ ఎవరు?

దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన కల్తీ నెయ్యి కేసు - లంచాలను ధ్రువీకరించి, అంతిమ లబ్ధిదారును తేల్చని సిట్‌ - దర్యాప్తు అసంపూర్తిగా ముగించిందన్న అభిప్రాయం- దర్యాప్తు కొండను తవ్వి ఎలుకను పట్టినట్టు ఉందన్న విమర్శలు

Tirumala Laddu Ghee Adulteration Case Updates
Tirumala Laddu Ghee Adulteration Case Updates (ETV Bharat)
Tirumala Laddu Ghee Adulteration Case Updates: కల్తీ నెయ్యి కేసు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. కోట్ల మంది శ్రీవారి భక్తుల మనోభావాల్ని దెబ్బతీసిన కల్తీ నెయ్యి కుంభకోణంలో సిట్ జరిపిన దర్యాప్తు పై అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. భక్తుల మనోభావాలను గాయపరిచిన ఆ కుంభకోణానికి అప్పటి టీటీడీ పాలకమండలి ఛైర్మన్‌ వైవీ సుబ్బారెడ్డికి పీఏగా పని చేసిన చిన్నప్పన్నతో పాటు కొంతమంది కిందిస్థాయి టీటీడీ అధికారులు, కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసిన డెయిరీల యజమానులను సిట్‌ బాధ్యులుగా పేర్కొంది. అయితే, ఈ మొత్తం వ్యవహారం వెనకు ఉన్న అసలు సూత్రధారులు, అంతిమ లబ్ధిదారులు ఎవరో గుర్తించలేదని, దర్యాప్తు అసంపూర్తిగా ముగించిందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

అసలు చిన్నప్పన్న వెనుక ఉండి చక్రం తిప్పిన పెద్దప్ప ఎవరు? అతను కేవలం ఛైర్మన్ పీఏ మాత్రమే అయితే, ఏ డెయిరీ యజమాని అతనికి లంచం ఇస్తాడు? వారికి నెయ్యి సరఫరా ఆర్డర్లు ఇప్పిస్తాడనే ఆశ గానీ, లేదా వారిని అనర్హత వేటు వేయించగలడన్న భయమైనా ఉండి ఉండాలి.

పెద్దల అండ లేకుండా ఛైర్మన్‌ పీఏ అవన్నీ చేయగలడు అంటే డెయిరీ యజమానులు నమ్మి, అతనికి లంచాలు ఇచ్చి ఉంటారా? నకిలీ నెయ్యి కుంభకోణంలో ‘పెద్దప్ప’ పాత్ర పై సిట్‌ లోతుగా దృష్టి సారించకపోవడం విస్మయం కలిగిస్తోంది. నకిలీ నెయ్యి కుంభకోణంలో చిన్నప్పన్న కేవలం ఒక పావు మాత్రమేనని ఎవరికైనా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. మరి సిట్‌కు ఆ విషయం తెలియదా అన్నదే ప్రస్తుతమున్న ప్రశ్న. సిట్‌ దర్యాప్తు కొండను తవ్వి ఎలుకను పట్టినట్టు ఉందన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ఈ ప్రశ్నలకు బదులేది?

  • 2019 ఆగస్టులో టీటీడీ నెయ్యి కొనుగోళ్ల టెండర్‌ నిబంధనలను పటిష్ఠం చేస్తూ అప్పటి ఈవో ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. దాంతో ప్రైవేటు డెయిరీలకు మేలు చేసేందుకు కేవలం 4 నెలల్లోనే 2019 డిసెంబర్‌లో వాటిని సడలిస్తూ అప్పటి ఛైర్మన్‌ వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో టీటీడీ పాలకమండలి ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది? డెయిరీ సంస్థల వార్షిక టర్నోవర్, పాల సేకరణ, నెయ్యి ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని తగ్గించడం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటి? తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీ, ఇతర అవసరాలకు ప్రైవేటు డెయిరీలు కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసింది ఆ నిర్ణయం వల్లే కదా? తద్వారా సహకార డెయిరీలకు దారులు మూసేసి, ప్రైవేటు డెయిరీలకు రాచబాట పరిచారని చెప్పిన సిట్‌, దీని వెనుక ఉన్న సూత్రధారిని ఎందుకు తేల్చలేదు?
  • అప్పటి టీటీడీ ఛైర్మన్‌ వైవీ సుబ్బారెడ్డి సహాయకుడైన చిన్నప్పన్న కల్తీ నెయ్యి కుంభకోణంలో కీలక పాత్ర పోషించాడని సిట్‌ నిర్ధారించిన విషయం తెలిసిందే. అతని వెనుక ఉన్న ‘పెద్దప్ప’ ఎవరో ఎందుకు గుర్తించలేదు, ప్రైవేటు డెయిరీల నుంచి చిన్నప్పన్న లంచాల రూపంలో తీసుకున్న డబ్బు ఏ ‘అంతిమ లబ్ధిదారు’కి చేరిందో ఎందుకు తేల్చలేదు?
  • పెద్దల అండ, ప్రమేయం లేకుండానే ఛైర్మన్‌ పీఏ ఒక డెయిరీ యజమానిని దిల్లీ పిలిపించుకుని పంచాయితీ పెట్టగలడా? రూ.50 లక్షల కమీషన్‌ డిమాండ్‌ చేయగలడా?
  • ఒక సాధారణ కాంట్రాక్ట్‌ ఉద్యోగి, ఛైర్మన్‌ పీఏ అయిన చిన్నప్పన్న తన ఇష్టానుసారం టీటీడీ అధికారుల్ని ప్రభావితం చేయగలడా? తనకు లంచం ఇచ్చేందుకు నిరాకరించిన ప్రైవేటు డెయిరీల్లో తనిఖీలు చేయించి, టెండర్లలో పాల్గొనకుండా అనర్హత వేటు వేయించగలడా? తనకు లంచం ఇచ్చిన డెయిరీకి టెండర్‌ దక్కేలా చేయగలడా? ఏ ‘పెద్దప్ప’ అండతో చిన్నప్పన్న అవన్నీ చేయగలిగాడు? దీని పై సిట్‌ లోతుగా దర్యాప్తు జరిపిందా?
  • ఒకవేళ ఎవరి అండా లేకుండానే చిన్నప్పన్న ఆ అరాచకాలన్నీ చేస్తే మరి టీటీడీ ఏం చేస్తోంది? ఛైర్మన్, బోర్డు సభ్యులు, ఈవో, అదనపు ఈవో, కొనుగోలు కమిటీ సభ్యులు, అధికారులు పట్టించుకోరా? అంత పెద్ద వ్యవస్థను కాదని, కనీసం టీటీడీ ఉద్యోగి కూడా కాని సామాన్యుడు చక్రం తిప్పగలిగితే అక్కడ పర్యవేక్షణ గాలికొదిలేసినట్టే కదా? దీనిపై సిట్‌ ఎందుకు దృష్టి పెట్టలేదు?
  • చిన్నప్పన్న తమను కిలో నెయ్యికి రూ.25 చొప్పున లంచం అడిగాడని సుబ్బారెడ్డికి భోలేబాబా డెయిరీ డైరెక్టర్‌ పొమిల్‌ జైన్‌ ఫిర్యాదు చేసినట్టు చిన్నప్పన్న రిమాండ్‌ రిపోర్టులో పేర్కొన్న సిట్‌ ఆ విషయాన్ని ఛార్జ్‌షీట్‌లో ఎందుకు ప్రస్తావించలేదు? ఆ ఫిర్యాదుపై సుబ్బారెడ్డి ఏం చేశారు? ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారో సిట్‌ నిగ్గుతేల్చాలి కదా? ప్రీమియర్‌ అగ్రిఫుడ్స్‌కు 35 శాతం నెయ్యి సరఫరా ఆర్డర్లు దక్కేలా చేసి, ఆ సంస్థ ఎండీ జగన్‌మోహన్‌గుప్తా నుంచి చిన్నప్పన్న రూ.50 లక్షలు లంచం తీసుకున్నాడని సిట్‌ గుర్తించింది. అది ఎవరికి చేరిందో ఛార్జ్‌షీట్‌లో ఎందుకు ప్రస్తావించలేదు?

ఛార్జ్‌షీట్‌లో ఆ వివరాలేమీ లేవు: చిన్నప్పన్న బ్యాంకు ఖాతాలో రూ.కోట్లలో డబ్బు వచ్చి పడిందని, దాన్ని వేరే ఖాతాలకు మళ్లించారని, ఆయన విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో భారీగా స్థిరాస్తులు కొన్నారని, అవి ఆయనకు ఎలా వచ్చాయో లోతైన దర్యాప్తు చేసి నిగ్గు తేల్చాలని రిమాండ్‌ రిపోర్టులో పేర్కొన్న సిట్‌ దాన్ని అక్కడితో వదిలేసింది. ‘చిన్నప్పన్నకు 2019-24 మధ్య వేతనం ద్వారా రూ.65 లక్షలు ఆదాయం వచ్చింది.

కానీ దిల్లీలోని ఏపీ భవన్‌ యూనియన్‌ బ్యాంకు బ్రాంచ్‌లోని అతని ఖాతాలోకి ఆ ఐదేళ్లలో రూ.4.69 కోట్లు జమయ్యాయి. దానిలో రూ.4.64 కోట్లు వివిధ ఖాతాలకు మళ్లించారు. సిట్‌ దర్యాప్తు చేసేనాటికి చిన్నప్పన్న ఖాతాలో క్లోజింగ్‌ బ్యాలెన్స్‌ రూ.4.98 లక్షలే మిగిలింది. చిన్నప్పన్న ఆదాయానికి, అతని ఆర్థిక లావాదేవీలకు, కొన్న ఆస్తులకు పొంతన లేదని, దీని వెనుక ఉన్న భారీ కుట్రను బయట పెట్టేందుకు లోతైన దర్యాప్తు జరపాల్సి ఉందని పేర్కొంది. కానీ ఛార్జ్‌షీట్‌లో ఆ వివరాలు ఏమీ లేవు.

భోలే బాబా సంస్థ పేరు మార్పులో మతలబు - భారీ నెయ్యి మోసానికి అదే కారణం

తిరుమలకు కల్తీ నెయ్యి సరఫరా - తుది అనుబంధ అభియోగపత్రంలో సిట్‌ వెల్లడి

