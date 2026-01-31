కల్తీ నెయ్యి కేసులో కీలక పరిణామం - ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, ధర్మారెడ్డి, బాలాజీలపై క్రమశిక్షణ చర్యలు
టీటీడీ ఉన్నతాధికారులపై క్రమశిక్షణ చర్యలు - ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసిన సిట్, ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ను బదిలీ చేయాలని నిర్ణయం, నెయ్యి నాణ్యతలో రాజీ జరిగిందని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 9:00 AM IST
Disciplinary Action Against TTD Officials: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా వ్యవహారమై అప్పటి, ఇప్పటి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, అప్పటి అదనపు ఈవో ధర్మారెడ్డి, ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అండ్ చీఫ్ ఎకౌంట్స్ ఆఫీసర్ బాలాజీలపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సిట్ ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది. ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ బదిలీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. నేడో- రేపో ఈమేర ఉత్తర్వులు వెలువడనున్నాయి.
ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసిన సిట్: కల్తీ నెయ్యి కేసులో కోర్టులో చార్జి షీట్ దాఖలు చేసిన సిట్ తాజాగా ప్రభుత్వానికి 14 పేజీల లేఖ రాసింది. అందులోని చివరి పేరాలో కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు సంబంధించి అప్పట్లో ఉన్నతస్థానాల్లో ఉన్న ముగ్గురు అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి సూచించింది. నెయ్యి సరఫరాకు ఉన్న నాణ్యతా ప్రమాణాలను బలహీనపరిచేలా వ్యవహరించారని, నిబంధనల తయారీలో మనసు పెట్టకుండా పనిచేశారని పేర్కొంది. దీనివల్ల నెయ్యి నాణ్యత లోనూ రాజీ జరిగిందని తెలిపింది.
తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ తయారీలో ఉపయోగించే నెయ్యి సరఫరాకు 2019 ముందున్న కఠిన నిబంధనలను వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రాగానే మార్చేశారు. టెండర్లలో పాల్గొనే డెయిరీలు పాలు సేకరించాల్సిన అవసరం లేదని, వెన్న సేకరణ, నెయ్యి ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో పనిలేదని సడలించారు. మూడేళ్లపాటు కార్యకలాపాలు నిర్వహించాలనే నిబంధనకు మినహాయింపు ఇచ్చారు. టర్నోవర్ మొత్తాన్ని రూ.250 కోట్ల నుంచి రూ. 150 కోట్లకు తగ్గించారు. ఈ సడలింపుల వల్లే 2019 నుంచి 2024 వరకు 68.17 లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యి సరఫరా అయింది.
TTD Chairman On Ghee Adulteration : గత ప్రభుత్వ హయాంలో శ్రీవారి లడ్డూ తయారీలో ప్రాణాలు తీసే రసాయనాలు వాడారని, కల్తీ నెయ్యితో 20 కోట్ల లడ్డూలు తయారు చేశారని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. నెయ్యిలో నూటికి నూరు శాతం కల్తీ జరిగిందన్నారు. నివేదికలో జంతువుల కొవ్వులు లేవని ఎక్కడా నిర్ధరణ కాలేదని చెప్పారు. కమీషన్ల కోసం కక్కుర్తిపడి భోలే బాబా డెయిరీకి టెండర్లు ఇచ్చారని, గత టీటీడీ ఛైర్మన్, ముఠా మేస్త్రి సహకారం లేకుండా ఇవన్నీ చేయగలరా? అని ప్రశ్నించారు. "సుబ్బారెడ్డి పీఏ చిన్నప్ప ఖాతాలోకి రూ.కోట్లు వచ్చాయి. ఆ ఖాతా నుంచి ఎక్కడికి వెళ్లాయో సీబీఐ వెల్లడించాలి. ఈ అక్రమాల వెనుక ఉన్నవారి పేర్లు బయటపెట్టాలని సీబీఐని కోరుతున్నాం. కూటమి ప్రభుత్వం రాకుంటే ఆ కల్తీ నెయ్యి ఇంకా కొనసాగేది. దుర్మార్గుల నుంచి టీటీడీని మనమంతా కాపాడుకోవాలి" అని బీఆర్ నాయుడు అన్నారు.
టీటీడీ ప్రతిష్ఠకు భంగం : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కలియుగ దైవం శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామి, టీటీడీ ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించే విధంగా వ్యవహరించిందని మంత్రి నారా లోకేశ్ ధ్వజమెత్తారు. చేయకూడని పాపాలు చేసి ఇప్పుడు తప్పుడు ప్రచారాలతో ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారాలను వాస్తవాలతో తిప్పికొట్టడంతో పాటు వాటిని ప్రజలకు తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత తెలుగుదేశం కార్యకర్తలదేనని స్పష్టం చేశారు. కూటమిని చీల్చేందుకు కొన్ని శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నా విడదీయడం ఎవరితరం కాదని లోకేశ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. జంతువుల కొవ్వును నెయ్యిలో కలిపినట్లు సిట్ దాఖలు చేసిన ఛార్జ్ షీట్లో స్పష్టంగా రాశారని జనసేన తిరుపతి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కిరణ్ రాయల్ తెలిపారు.
కల్తీ నెయ్యి కేసులో వెలుగులోకి విస్తుపోయే వాస్తవాలు - ఊరికో ఏజెంట్ను పెట్టుకున్న భోలేబాబా డెయిరీ