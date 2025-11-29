కల్తీనెయ్యి సరఫరాకు ఆ డెయిరీలతో కలిసి నేరపూరిత కుట్ర - ప్రతిఫలంగా వెండిప్లేటు, ఫోన్ లంచం!
కల్తీనెయ్యి సరఫరా చేస్తున్నారని తేలినా నివేదిక తొక్కిపెట్టేశారు - టీటీడీ అధికారి సుబ్రహ్మణ్యం రిమాండ్ రిపోర్టులో ప్రస్తావించిన సిట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 7:29 AM IST
Tirupati Laddu Ghee Adulteration Case Latest Updates: 'టీటీడీకి వైష్ణవి డెయిరీ స్పెషాలిటీస్, భోలేబాబా ఆర్గానిక్ డెయిరీ మిల్క్, ప్రీమియర్ అగ్రిఫుడ్స్ సంస్థలు సరఫరా చేస్తున్న నెయ్యి కల్తీది, అందులో వెజిటబుల్ అయిల్స్ కలిశాయి. అందుకే బీటా సిటోస్టెరోల్ పాజిటివ్ వచ్చింది’ అంటూ మైసూరులోని సీఎఫ్టీఆర్ఐ ఇచ్చిన నివేదికను టీటీడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ విభాగం నాటి జనరల్ మేనేజర్ సుబ్రహ్మణ్యం (ఏ-29) తొక్కి పెట్టారని సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటుచేసిన సిట్ తేల్చింది.
ఆయా సంస్థలు కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేస్తున్నట్లు 2022 ఆగస్టులో నివేదిక అందగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. పైగా 2022 అక్టోబరు వరకూ నెయ్యి సరఫరా చేసేలా భోలేబాబా డెయిరీకి మరిన్ని ఆర్డర్లు ఇచ్చారని వెల్లడించింది. ఆయన ప్రొక్యూర్మెంట్ జీఎంగా ఉన్నంత కాలం ప్రీమియర్, వైష్ణవి డెయిరీలు నెయ్యి సరఫరా కొనసాగేలా చేశారని వివరించింది. టీటీడీ కల్తీ నెయ్యి సరఫరా కేసులో సుబ్రహ్మణ్యంను గురువారం అరెస్టు చేసిన సిట్ అధికారులు కోర్టులో సమర్పించారు. దాంతో రిమాండ్ రిపోర్టు శుక్రవారం వెలుగు చూసింది. అందులోని ప్రధాన అంశాలివి.
ఆ డెయిరీలతో కలిసి నేరపూరిత కుట్ర: టీటీడీ కల్తీనెయ్యి సరఫరా చేసిన వైష్ణవి, భోలేబాబా, మాల్గంగ డెయిరీలు, ఇతర సంస్థల ప్రతినిధులతో కలిసి సుబ్రమణ్యం ఈ కుట్రకు పాల్పడ్డారు. ఆయా డెయిరీల ప్లాంట్లలో టీటీడీ తరఫున తనిఖీలు చేపట్టి, వాటికి టెండర్లలో పాల్గొనే అర్హత ఉందో లేదో తేల్చాల్సిన సాంకేతిక బృందంలో సభ్యుడిగా ఆయన ఉన్నారు. సమగ్ర తనిఖీలు చేయకుండా ఆయా సంస్థలకు అనుకూలంగా తప్పుడు నివేదికలు సమర్పించారు.
తద్వారా అర్హత లేని సంస్థలు టీటీడీ నెయ్యి సరఫరా టెండర్లలో పాల్గొని వాటిని దక్కించుకునేలా చేశారు. అనుచిత లబ్ధి కలిగించినందుకు ప్రతిఫలంగా ఆయా డెయిరీల ప్రతినిధుల నుంచి వివిధ సందర్భాల్లో రూ.3.50 లక్షల నగదు, రూ.50,000 విలువ చేసే మొబైల్ ఫోన్, రూ.16,700 విలువ చేసే వెండి ప్లేటు, రూ.5,000 విలువ చేసే 50 గ్రాముల వెండి నాణెం వంటివి లంచంగా తీసుకున్నారు.
సుబ్బారెడ్డి పీఏ చిన్నప్పన్న నుంచి ఆదేశాలు: టీటీడీకి నెయ్యి సరఫరా టెండర్లలో భోలేబాబా డెయిరీ పాల్గొనగా 2022 జూన్ 6న ఆ డెయిరీ ప్లాంటును తనిఖీ చేయడానికి సుబ్రహ్మణ్యం సభ్యుడిగా ఉన్న సాంకేతిక కమిటీ ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఫతేఫూర్ వెళ్లింది. ఆ సమయంలో వైవీ సుబ్బారెడ్డి పీఏ చిన్నప్పన్న సుబ్రహ్మణ్యానికి పదే పదే ఫోన్ చేసి ఆదేశాలు ఇచ్చారు.
భోలేబాబా డెయిరీకి టెండర్లలో పాల్గొనే సాంకేతిక అర్హత లేదని, నెయ్యి తయారీకి నిర్దేశించిన సరైన ప్రమాణాలు పాటించడం లేదని ఈ కమిటీ నివేదిక ఇచ్చింది. అయినా సరే ఆ సంస్థకు సుబ్రహ్మణ్యం నెయ్యి సరఫరా ఆర్డర్లు ఇచ్చారు. టీటీడీకి నెయ్యి సరఫరా చేసే డెయిరీల ప్రతినిధుల నంబర్లను వైవీ సుబ్బారెడ్డి పీఏ చిన్నప్పన్నకు సుబ్రహ్మణ్యం అందజేసి అక్రమాలకు అస్కారం కల్పించారు. వైష్ణవి, మాల్గంగ డెయిరీలతో భోలేబాబా డైరెక్టర్లే 2021, 2022ల్లో నెయ్యి సరఫరా టెండర్లు వేయించారు. సుబ్రహ్మణ్యం సభ్యుడిగా ఉన్న సాంకేతిక కమిటీ ఆ డెయిరీల ప్లాంట్లను పరిశీలించకుండానే వాటికి అన్ని రకాల అర్హతలు ఉన్నాయని నివేదిక ఇచ్చింది.
దాంతో ఫైనాన్షియల్ బిడ్కు అనుమతి లభించింది. ఎల్1, ఎల్2గా నిలిచిన డెయిరీలకు కాంట్రాక్టు దక్కింది. టెండరు దాఖలు సమయంలో 3 డెయిరీలు తప్పుడు పత్రాలు సమర్పించాయి. వాటిని పక్కన పెట్టకుండా సుబ్రహ్మణ్యం ధ్రువీకరించారు. ఫలితంగా తిరుమల లడ్డూ తయారీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా అయి కోట్లమంది హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బ తిన్నాయి. టీటీడీకి భారీగా నష్టం వాటిల్లింది. ఆయా డెయిరీలకు కోట్ల రూపాయల్లో అనుచిత లబ్ధి చేకూరింది.
డెయిరీ నిపుణుడి సిఫార్సులూ ఉల్లంఘన: నెయ్యి టెండరు సరఫరా నిబంధనల్లో బీటా ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల నియంత్రణ (సిటోస్టెరాల్, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఆర్) ప్రమాణాలు ఎంత ఉండాలో చేర్చాలని డెయిరీ నిపుణుడైన బి.సురేంద్రనాథ్ టీటీడీ ఈవోకు మెయిల్ పంపారు.
భవిష్యత్తులో పిలిచే టెండర్లతో పాటు 2022 మే 10, 11న జరిగిన నెయ్యి సరఫరాకు సాంకేతికంగా అర్హత పొందిన సంస్థలకు సైతం వీటిని వర్తింపజేయాలని సిఫార్సు చేయగా నాటి ఈవో అందుకు అనుమతించారు. ఈ టెండర్లలో ఎల్1, ఎల్2గా నిలిచిన ఆల్ఫా డెయిరీ, ప్రీమియర్ అగ్రిఫుడ్స్ సంస్థలు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఆర్ ప్రమాణాల నుంచి తమకు మినహాయింపు ఇవ్వాలని కోరగా సుబ్రహ్మణ్యం అందుకు సిఫార్సు చేస్తూ ఈవోకు ఓ నోట్ పంపారు.
