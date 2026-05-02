'అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే నెయ్యి కల్తీ' - వెల్లడించిన ఏకసభ్య కమిషన్
టెండర్ నిబంధనల మార్పులతో నకిలీ డెయిరీలు రంగ ప్రవేశం - అధికారులు సరఫరాదారులకు అనకూలంగా వ్యవహరించారు - ప్రజల ఆరోగ్యం విషయంలో రాజీ పడ్డారు - లడ్డూ పవిత్రతను దెబ్బతీశారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 1:00 PM IST
Tirumala Laddu Controversy: తిరుమల నెయ్యి కల్తీ జరుగుతుందని తెలిసి కూడా వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అప్పటి టీటీడీ అధికారులు కళ్లు మూసుకున్నారని ఏకసభ్య కమిషన్ నిగ్గు తేల్చింది. నిబంధనలను మార్చడం వల్ల అనుభవం, సామర్థ్యం లేని డెయిరీలు టెండర్లలో పాల్గొన్నాయని వెల్లడించింది. అప్పటి అధికారులు సరఫరాదారులకు అనకూలంగా వ్యవహరించి ప్రజల ఆరోగ్యం విషయంలో రాజీ పడటంతో పాటు లడ్డూ పవిత్రతను దెబ్బతీశారని పేర్కొంది.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో టీటీడీలో నెయ్యి కొనుగోళ్ల కుంభకోణానికి తీవ్రమైన సంస్థాగత లోపాలు, అప్పటి అధికారుల నిర్లక్ష్యం, విధి నిర్వహణలో వైఫల్యం, టెండర్ నిబంధనల్ని, డెయిరీల తనిఖీల్ని ఉద్దేశపూర్వకంగానే నీరుగార్చడం, నెయ్యిలో కల్తీ జరుగుతోందని తెలిసీ కళ్లుమూసుకుని వ్యవహరించడం ప్రధాన కారణాలుగా విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి దినేష్కుమార్ కమిషన్ నిగ్గుతేల్చింది. నాణ్యతా ప్రమాణాల్ని పాటించడంలో అప్పటి ఈవో, అదనపు ఈవో, సీఏవో, జనరల్ మేనేజర్ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని పేర్కొంది.
పవిత్రతను దెబ్బ తీశారు: నెయ్యి కొనుగోళ్లకు సంబంధించి ప్రతి కమిటీలోనూ కొందరే సభ్యులుగా ఉండటం, కమిటీలోని డెయిరీ నిపుణుల్లో కొందరినే పదేపదే నియమించడం వల్ల పక్షపాతంతో, సరఫరాదారులకు అనుకూలంగా వ్యవహరించారని, పారదర్శకత కొరవడిందని నిర్ధారించింది. ఆహార భద్రత, ప్రజల ఆరోగ్యం విషయంలో రాజీ పడ్డారని పేర్కొంది. శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం పవిత్రతను దెబ్బతీశారని తెలిపింది.
టెండర్ నిబంధనల్ని పటిష్ఠం చేసేందుకు టీటీడీ నియమించిన కమిటీ సిఫారసుల్ని 2019 ఆగస్టు 16న ఆమోదించారని కమిషన్ తెలిపింది. 5 నెలలు తిరగకముందే వాటిని సవరించాలని నిర్ణయించారని వెల్లడించింది. టెండర్లలో ఎక్కువ సంస్థలు పాల్గొనేలా వీలు కల్పించేందుకు అంటూ 2019 డిసెంబరు 28న బోర్డు తీర్మానం ద్వారా నిబంధనలు సడలించాలన్న నిర్ణయం తీసుకున్నారని వెల్లడించింది. టెండర్ నిబంధనలను పటిష్ఠం చేయడానికి వేసిన కమిటీకే, వాటిని సడలించే బాధ్యత అప్పగించారని పేర్కొంది. ఆ కమిటీ ఒకే ఒక్కసారి సమావేశమై సిఫారసులు చేసేసిందని 5 నెలల క్రితమే తెచ్చిన టెండర్ నిబంధనల్ని మార్చడానికి ప్రాతిపదికేమిటో మాత్రం చెప్పలేదని తెలిపింది. ఆ నిబంధనల్ని 2020 ఫిబ్రవరి 18న కొనుగోళ్ల కమిటీ, 2020 ఫిబ్రవరి 29న బోర్డు ఆమోదించేశాయని పేర్కొంది.
నకిలీ డెయిరీలు: టెండర్ నిబంధనల్ని సడలించడం వల్ల పోటీ పెంచి అంతరాయం లేకుండా ఆవు నెయ్యి సరఫరా జరిగేలా చూడాలన్న లక్ష్యం నెరవేరలేదు సరికదా, తీవ్రమైన విపరిణామాలు సంభవించాయని కమిషన్ తెలిపింది. నిబంధనలను నీరుగార్చడంతో తీవ్ర అనర్థాలు జరిగాయని, అనుభవం, సామర్థ్యం లేని డెయిరీలు టెండర్లలో పాల్గొనేందుకు అవకాశం కల్పించారని వెల్లడించింది. అనుభవం, టర్నోవర్ పరిమితుల్ని తొలగించడం, భారత ఆహార భద్రత, నాణ్యత ప్రమాణాల సంస్థ నిర్దేశించిన ప్రమాణాలు, పరామితులతో సరిపోల్చి చూడాలన్న నిబంధనను తీసేయడంతో భోలేబాబా, మాల్గంగా, ఏఆర్ డెయిరీ వంటి నాన్ సీరియస్, నకిలీ డెయిరీలు రంగ ప్రవేశం చేశాయని వెల్లడించింది.
అర్హత నిబంధనలు సడలించడంతో నకిలీ డెయిరీలు చాలా తక్కువ ధరకు బిడ్లు వెయ్యడం మొదలుపెట్టాయని తెలిపింది. 2019 నవంబరు 30న కిలో ఆవు నెయ్యికి 426.10 కోట్ చేసిన ఒక సంస్థ, 2020 మార్చి 9న 294కి మాత్రమే కోట్ చేసింది. అంటే కిలోకు 132 తక్కువ కోట్ చేసిందని తెలిపింది నాణ్యతతో రాజీ పడకుండా, కల్తీ చేయకుండా ఆవు నెయ్యిని అంత తక్కువ ధరకు సరఫరా చేయడం ఎలా సాధ్యమని కమిషన్ వ్యాఖ్యానించింది. అర్హత నిబంధనలు సడలించడం, చాలా తక్కువ మొత్తానికి బిడ్లు కోట్ చేయడం, కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేయడం ఒక పథకం ప్రకారం జరిగాయని వెల్లడించింది. సహకార డెయిరీలను పక్కనపెట్టి, ప్రైవేటు డెయిరీలకు అవకాశం ఇవ్వడం నాణ్యతను దెబ్బతీసిందని స్పష్టం చేసింది.
నకిలీ సర్టిఫికెట్: డెయిరీల సాంకేతిక అర్హతల మదింపు, ప్లాంట్ తనిఖీల్లో తీవ్ర అవకతవకలు జరిగాయని కమిషన్ నిగ్గు తేల్చింది. డెయిరీలు సమర్పించిన తప్పుడు పత్రాల్నే తనిఖీ కమిటీలు గుడ్డిగా ఆమోదించాయని వెల్లడించింది. ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ (FSSAI) నిబంధన ప్రకారం వార్షిక నెయ్యి ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 2 వేల 160 టన్నులు ఉండాలని కానీ ఆ డెయిరీకి 56.8 టన్నులే ఉందని తెలిపింది. అయినా తనకు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ (FSSAI) సర్టిఫికెట్ ఉన్నట్లు ఆ డెయిరీ తప్పుడు పత్రం సమర్పించిందని స్పష్టం చేసింది. వైష్ణవి డెయిరీకి 0.37 టన్నుల వెన్న ఉత్పత్తి సామర్థ్యం మాత్రమే ఉందని కానీ 752.93 టన్నుల సామర్థ్యం ఉన్నట్లు నకిలీ సర్టిఫికెట్ సమర్పించిందని తెలిపింది. ప్రీమియర్ ఆగ్రో, వైష్ణవి డెయిరీ, భోలేబాబా డెయిరీలు సరఫరా చేసిన నెయ్యిలో కల్తీ జరిగిందని మైసూరులోని సెంట్రల్ ఫుడ్ టెక్నలాజికల్ రీసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్ నిర్ధారించినా వాటిని బ్లాక్లిస్ట్లో పెట్టలేదని వెల్లడించింది.
2022 ఆగస్టు 3న ఇచ్చిన ఆ నివేదికను టీటీడీ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే తొక్కిపెట్టిందని నిగ్గు తేల్చింది. భోలేబాబా నెయ్యి కల్తీదని సీఎఫ్టీఆర్ఐ (CFTRI) కూడా చెప్పిందని అయినా ఆ డెయిరీ నుంచి నెయ్యి కొనుగోలు ఆపలేదని తెలిపింది. గతంలో ఇచ్చిన ఆర్డర్ ప్రకారం నెయ్యి కొనుగోళ్లు కొనసాగించడంతో పాటు, అదనంగా 15 శాతం నెయ్యి సరఫరాకు ఆర్డర్ ఇచ్చారని పేర్కొంది. టెండర్ నిబంధనల ప్రకారం ఫైనాన్షియల్ బిడ్ ఖరారయ్యాక నెయ్యి ధరపై సంప్రదింపులకు ఆస్కారం లేదని కానీ చాలా సందర్భాల్లో కొన్ని డెయిరీలు లేఖలు, ఈమెయిల్స్ ద్వారా పంపిన ప్రతిపాదనల్ని ఆమోదించారని వెల్లడించింది.
సరఫరాదారుల విజ్ఞప్తి: భారత ఆహార భద్రత, నాణ్యతా ప్రమాణాల సంస్థ 2022 జులై 1 నుంచి బీటా సిస్టోస్టెరాల్ పెరామీటర్ పరీక్షను తప్పనిసరి చేసిందని ఆ నిబంధనను టీటీడీ అమలు చేయలేదని కమిషన్ స్పష్టం చేసింది. ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ (FSSAI) నిబంధన అమల్లోకి రాకముందు ఖరారు చేసిన టెండర్లకు సంబంధించి ఆ నిబంధనను చేర్చకూడదని నెయ్యి సరఫరాదారుల విజ్ఞప్తి మేరకు 2022 ఆగస్టులో వారికి అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకుందని వెల్లడించింది. దీనివల్ల 2022 ఆగస్టు నుంచి 2023 నవంబరు మధ్య 70.78 లక్షల కిలోల నెయ్యి బీటా సిస్టోస్టెరాల్ పెరామీటర్ పరీక్షించకుండానే సరఫరా అయిందని నిగ్గు తేల్చింది. 2024 నవంబరు వరకు టీటీడీకి చెందిన వాటర్ అండ్ ఫుడ్ ల్యాబ్ను నెయ్యిలో బీటా సిస్టోస్టెరాల్ను పరీక్షించేందుకు వీలుగా నవీకరించలేదని పేర్కొంది. 2023 డిసెంబరు 28 నుంచి 2023 నవంబరు 19 వరకు ఎలాంటి బీటా సెస్టోస్టెరాల్ పరీక్షలు లేకుండానే టీటీడీ 46.28 లక్షల కిలోల నెయ్యి కొనుగోలు చేసిందని స్పష్టం చేసింది.
జనరల్ మేనేజర్, ఎస్వీజీఎస్ డైరెక్టర్ 3 కమిటీల్లో ఉన్నారని దీనివల్ల వివిధ దశల్లో స్వతంత్రంగా మదింపు చేయడంపై ప్రభావం పడిందని కమిషన్ వెల్లడించింది. కొనుగోలు కమిటీలో ఉన్న అధికారులే టెక్నికల్ ఎవాల్యుయేషన్, ప్లాంట్ ఇన్స్పెక్షన్ కమిటీల్లోనూ ఉండటం, కొనుగోళ్లకు సంబంధించి నిర్ణయాలూ వారే తీసుకోవడం వల్ల పక్షపాతంతో వ్యవహరించే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
