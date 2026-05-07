తిరుమల లడ్డూ కల్తీ కేసులో వేగంగా అడుగులు - యాక్షన్‌లోకి త్రిసభ్య కమిటీ

ఏకసభ్య కమిషన్ నివేదిక అమలుపై ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - సీఎస్ నేతృత్వంలో ఉన్నతస్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు - సభ్యులుగా డీజీపీ, న్యాయశాఖ కార్యదర్శి - వారం రోజుల్లోగా ప్రభుత్వానికి నివేదిక

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 5:08 PM IST

​AP Govt Panel on TTD Laddu : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసిన 'తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ' వ్యవహారంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సత్వర చర్యలకు ఉపక్రమించింది. ఈ కేసులో నిజానిజాలు తేల్చేందుకు నియమించిన విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి దినేష్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ఏకసభ్య కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికను అమలు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ నివేదికలోని సిఫార్సుల అమలు, తదుపరి చర్యల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (సీఎస్) నేతృత్వంలో ఒక అత్యున్నత స్థాయి త్రిసభ్య కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

త్రిసభ్య కమిటీలో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే : ​తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ వ్యవహారాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం సీరియస్‌గా తీసుకుంది. దోషులకు కఠిన శిక్ష పడేలా చర్యలు తీసుకోవడానికి, పాలనా యంత్రాంగంలోని అత్యున్నత అధికారులతో ఈ కమిటీని నియమించింది. ఈ త్రిసభ్య కమిటీకి ఛైర్మన్‌గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (సీఎస్) వ్యవహరిస్తారు. ​ఇందులో కీలక సభ్యుడిగా రాష్ట్ర డీజీపీ బాధ్యతలు తీసుకుంటారు. మెంబర్ కన్వీనర్‌గా న్యాయశాఖ కార్యదర్శి వ్యవహరిస్తారు.

కమిటీ ముందున్న ప్రధాన బాధ్యతలు ఇవే : ​ఏకసభ్య కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికను పకడ్బందీగా అమలు చేయడానికి ఈ ఉన్నతస్థాయి త్రిసభ్య కమిటీకి ప్రభుత్వం స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం చేసింది. ​ఏకసభ్య కమిటీ నివేదికలోని నిర్ణయాలు, సిఫార్సులను ఈ కమిటీ ముందుగా లోతుగా అధ్యయనం చేస్తుంది. ఆ సిఫార్సులను ఆచరణాత్మకంగా ఎలా అమలు చేయాలన్న దానిపై ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తుంది. ​లడ్డూ కల్తీకి కారణమైన బాధ్యులపై నిర్దిష్టమైన పరిపాలనా పరమైన, క్రమశిక్షణా చర్యలను సూచించాలి. వారిపై చట్టప్రకారం తీసుకోవాల్సిన న్యాయపరమైన చర్యలపై స్పష్టమైన కార్యాచరణను రూపొందించాలి. ​నిర్ణయాల అమలును మరింత ప్రభావవంతంగా చేయడానికి అవసరమైన పరిశీలనా కార్యాచరణను ఈ కమిటీ సూచిస్తుంది.

డెడ్‌లైన్ వారం రోజులే! : ​కల్తీ వ్యవహారంలో ఇక ఏమాత్రం జాప్యం చేయకూడదని ప్రభుత్వం నిశ్చయించుకుంది. ఈ త్రిసభ్య కమిటీకి ప్రభుత్వం ఒక నిర్దిష్ట కాలపరిమితిని విధించింది. ​ఏకసభ్య కమిషన్ నివేదికను పరిశీలించి, చర్యలను సూచిస్తూ ఒక పక్కా ప్రణాళికను (యాక్షన్ ప్లాన్) రూపొందించాలి. ​ఈ ప్రక్రియ అంతా పూర్తి చేసి, కేవలం వారం రోజుల్లోగా ప్రభుత్వానికి సమగ్ర నివేదికను సమర్పించాలని కమిటీకి ప్రభుత్వం డెడ్‌లైన్ విధించింది.

ఏకసభ్య కమిషన్ నివేదికలో ఏముంది? : ​గత వైఎస్​ఆర్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుమల లడ్డూ తయారీలో కల్తీ నెయ్యి వినియోగించారన్న వ్యవహారంపై ప్రస్తుత ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. ​ఈ అక్రమాలపై నిజానిజాలు తేల్చేందుకు విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి దినేష్ కుమార్‌తో ఏకసభ్య కమిషన్‌ను ప్రభుత్వం నియమించింది. ​కల్తీ నెయ్యిపై లోతైన దర్యాప్తు జరిపిన ఈ కమిషన్, ఇటీవలే ప్రభుత్వానికి తన నివేదికను అందజేసింది. ఈ నివేదికలో పాత అధికారుల బాగోతంపై అనేక కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

​ప్రధాన సూత్రధారులు వారే! : ​లడ్డూ కల్తీ కుట్రకు నాడు టీటీడీ అదనపు ఈవోగా పనిచేసిన ధర్మారెడ్డే ప్రధాన సూత్రధారి అని కమిషన్ నివేదికలో వెల్లడించింది. ​ధర్మారెడ్డితో పాటు మాజీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, మరికొంత మంది ఇతర అధికారుల పాత్ర కూడా ఈ కల్తీ కుట్రలో ఉందని నివేదికలో స్పష్టంగా పేర్కొంది. వీరందరి పాత్రను సవివరంగా వివరిస్తూ, వారిపై కఠినమైన క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. ​ఏకసభ్య కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికతో కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో పాలుపంచుకున్న మాజీ అధికారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఏకంగా సీఎస్, డీజీపీలతో త్రిసభ్య కమిటీ ఏర్పాటు కావడంతో వారిపై ఎలాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకోబోతున్నారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

