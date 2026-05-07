తిరుమల లడ్డూ కల్తీ కేసులో వేగంగా అడుగులు - యాక్షన్లోకి త్రిసభ్య కమిటీ
ఏకసభ్య కమిషన్ నివేదిక అమలుపై ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - సీఎస్ నేతృత్వంలో ఉన్నతస్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు - సభ్యులుగా డీజీపీ, న్యాయశాఖ కార్యదర్శి - వారం రోజుల్లోగా ప్రభుత్వానికి నివేదిక
Published : May 7, 2026 at 5:08 PM IST
AP Govt Panel on TTD Laddu : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసిన 'తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ' వ్యవహారంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సత్వర చర్యలకు ఉపక్రమించింది. ఈ కేసులో నిజానిజాలు తేల్చేందుకు నియమించిన విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి దినేష్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ఏకసభ్య కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికను అమలు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ నివేదికలోని సిఫార్సుల అమలు, తదుపరి చర్యల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (సీఎస్) నేతృత్వంలో ఒక అత్యున్నత స్థాయి త్రిసభ్య కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
త్రిసభ్య కమిటీలో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే : తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ వ్యవహారాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకుంది. దోషులకు కఠిన శిక్ష పడేలా చర్యలు తీసుకోవడానికి, పాలనా యంత్రాంగంలోని అత్యున్నత అధికారులతో ఈ కమిటీని నియమించింది. ఈ త్రిసభ్య కమిటీకి ఛైర్మన్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (సీఎస్) వ్యవహరిస్తారు. ఇందులో కీలక సభ్యుడిగా రాష్ట్ర డీజీపీ బాధ్యతలు తీసుకుంటారు. మెంబర్ కన్వీనర్గా న్యాయశాఖ కార్యదర్శి వ్యవహరిస్తారు.
కమిటీ ముందున్న ప్రధాన బాధ్యతలు ఇవే : ఏకసభ్య కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికను పకడ్బందీగా అమలు చేయడానికి ఈ ఉన్నతస్థాయి త్రిసభ్య కమిటీకి ప్రభుత్వం స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం చేసింది. ఏకసభ్య కమిటీ నివేదికలోని నిర్ణయాలు, సిఫార్సులను ఈ కమిటీ ముందుగా లోతుగా అధ్యయనం చేస్తుంది. ఆ సిఫార్సులను ఆచరణాత్మకంగా ఎలా అమలు చేయాలన్న దానిపై ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తుంది. లడ్డూ కల్తీకి కారణమైన బాధ్యులపై నిర్దిష్టమైన పరిపాలనా పరమైన, క్రమశిక్షణా చర్యలను సూచించాలి. వారిపై చట్టప్రకారం తీసుకోవాల్సిన న్యాయపరమైన చర్యలపై స్పష్టమైన కార్యాచరణను రూపొందించాలి. నిర్ణయాల అమలును మరింత ప్రభావవంతంగా చేయడానికి అవసరమైన పరిశీలనా కార్యాచరణను ఈ కమిటీ సూచిస్తుంది.
డెడ్లైన్ వారం రోజులే! : కల్తీ వ్యవహారంలో ఇక ఏమాత్రం జాప్యం చేయకూడదని ప్రభుత్వం నిశ్చయించుకుంది. ఈ త్రిసభ్య కమిటీకి ప్రభుత్వం ఒక నిర్దిష్ట కాలపరిమితిని విధించింది. ఏకసభ్య కమిషన్ నివేదికను పరిశీలించి, చర్యలను సూచిస్తూ ఒక పక్కా ప్రణాళికను (యాక్షన్ ప్లాన్) రూపొందించాలి. ఈ ప్రక్రియ అంతా పూర్తి చేసి, కేవలం వారం రోజుల్లోగా ప్రభుత్వానికి సమగ్ర నివేదికను సమర్పించాలని కమిటీకి ప్రభుత్వం డెడ్లైన్ విధించింది.
ఏకసభ్య కమిషన్ నివేదికలో ఏముంది? : గత వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుమల లడ్డూ తయారీలో కల్తీ నెయ్యి వినియోగించారన్న వ్యవహారంపై ప్రస్తుత ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ అక్రమాలపై నిజానిజాలు తేల్చేందుకు విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి దినేష్ కుమార్తో ఏకసభ్య కమిషన్ను ప్రభుత్వం నియమించింది. కల్తీ నెయ్యిపై లోతైన దర్యాప్తు జరిపిన ఈ కమిషన్, ఇటీవలే ప్రభుత్వానికి తన నివేదికను అందజేసింది. ఈ నివేదికలో పాత అధికారుల బాగోతంపై అనేక కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
ప్రధాన సూత్రధారులు వారే! : లడ్డూ కల్తీ కుట్రకు నాడు టీటీడీ అదనపు ఈవోగా పనిచేసిన ధర్మారెడ్డే ప్రధాన సూత్రధారి అని కమిషన్ నివేదికలో వెల్లడించింది. ధర్మారెడ్డితో పాటు మాజీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, మరికొంత మంది ఇతర అధికారుల పాత్ర కూడా ఈ కల్తీ కుట్రలో ఉందని నివేదికలో స్పష్టంగా పేర్కొంది. వీరందరి పాత్రను సవివరంగా వివరిస్తూ, వారిపై కఠినమైన క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. ఏకసభ్య కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికతో కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో పాలుపంచుకున్న మాజీ అధికారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఏకంగా సీఎస్, డీజీపీలతో త్రిసభ్య కమిటీ ఏర్పాటు కావడంతో వారిపై ఎలాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకోబోతున్నారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
