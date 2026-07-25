తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసు అప్డేట్స్ - ఏడుగురు అధికారులపై శాఖాపరమైన విచారణ
కల్తీ వ్యవహారంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన అధికారులపై చర్యలకు సిట్ సిఫార్సు - సిట్ సిఫార్సు మేరకు చర్యలు చేపట్టిన ప్రభుత్వం - ఫ్యాక్టరీస్, బాయిలర్స్ విభాగంపై శాఖాపరమైన విచారణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 10:40 AM IST
TTD Ghee Scam Updates : తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసిన వ్యవహారంపై ప్రభుత్వం చర్యలకు ఉపక్రమించింది. ఈ మేరకు ఫ్యాక్టరీస్, బాయిలర్స్ విభాగానికి చెందిన అధికారులపై శాఖాపరమైన చర్యలకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అధికారులు సమర్పించిన లిఖితపూర్వక సమాధానాలపై విచారించడానికి విచారణ అధికారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ బాయిలర్ల డైరెక్టర్ బి.ఉమామహేశ్వరరావును నియమించింది. ప్రజెంటింగ్ అధికారిగా ఫ్యాక్టరీస్ డైరెక్టర్ కార్యాలయం జాయింట్ చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ మోహనరావు పేరును ప్రకటించింది. వీరు మూడు నెలల్లోగా విచారణ పూర్తిచేసి, తదుపరి చర్యలకు నివేదిక సమర్పించాలని సూచనలు చేసింది.
తిరుపతి జిల్లా పునబాకలోని శ్రీవైష్ణవి డెయిరీ స్పెషాలిటీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి ఏడుగురు అధికారులు లంచాలు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలొచ్చాయి. ఈ క్రమంలోనే ఫ్యాక్టరీస్, బాయిలర్స్ విభాగానికి చెందిన ప్రస్తుత విశ్రాంత డిప్యూటీ చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ కర్రి పరమేశ్వరరావు సహా ఏడుగురు అధికారులపై క్రమశిక్షణ చర్యలకు గత మేలో ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. వారిని 10 రోజుల్లోగా సంజాయిషీ ఇవ్వాలని ఆదేశాలివ్వగా వారంతా లిఖితపూర్వక సమాధానాలిచ్చారు. వీటిని పరిశీలించిన సర్కార్ తాజాగా విచారణ, ప్రజెంటింగ్ అధికారులను నియమించింది.
కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంపై సిట్ సిఫార్సు మేరకు ఏపీ సర్కార్ ఈ చర్యలు చేపట్టింది. వైష్ణవి డెయిరీకి లైసెన్స్ల జారీ, నవీకరణ, ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు ఫ్యాక్టరీస్, బాయిలర్స్ అధికారులు డెయిరీ నుంచి మామూళ్లు తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలొచ్చాయి. అప్పట్లో నెల్లూరు జిల్లా ఫ్యాక్టరీస్ డిప్యూటీ చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేసిన కర్రి పరమేశ్వరరావు, ఫ్యాక్టరీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎన్.శివశంకరరెడ్డి, విశ్రాంత ఫ్యాక్టరీస్ డిప్యూటీ చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ బి.రమేశ్బాబు, బాయిలర్స్ డిప్యూటీ చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ మేడిచెర్ల సత్యనారాయణ, బాయిలర్స్ ఇన్స్పెక్టర్లు టి.సుష్మ, ఎంవీఎల్ నరసింహరాజు, పి.రాంబాబుపై ప్రభుత్వం క్రమశిక్షణ చర్యలు చేపట్టింది. సిట్ అధికారుల తనిఖీల్లో శ్రీవైష్ణవి డెయిరీలో ఓ డైరీ దొరికింది. అందులో ఫ్యాక్టరీస్, బాయిలర్స్ విభాగం సహా వివిధ శాఖల్లోని ఏ అధికారికి ఎప్పుడెప్పుడు ఎంతెంత లంచాలిచ్చారు? నెలవారీ మామూళ్లు ఎంత సమర్పించుకున్నారో? అందులో రాసి ఉంది.
SIT Inquiry Adulterated Ghee Case : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ తయారీలో అవకతవకలు జరిగాయని కూటమి ప్రభుత్వం గుర్తించింది. లడ్డూ తయారీకి కల్తీ నెయ్యిని వినియోగించినట్లు గుర్తించి విచారణకు ఆదేశించింది. ఈ వ్యవహారంపై జోక్యం చేసుకున్న సుప్రీంకోర్టు ప్రత్యేక బృందాన్ని నియమించి విచారణ జరిపి నివేదిక ఇవ్వాలన్న విషయం తెలిసిందే.
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