అరకొర సౌకర్యాలున్న ల్యాబ్‌ నివేదిక - దాన్నే ప్రామాణికంగా తీసుకున్న సిట్‌

పంది కొవ్వు 10% కంటే తక్కువ కలిస్తే గుర్తించలేమని ఎన్‌డీఆర్‌ఐ ల్యాబ్‌ స్పష్టీకరణ - గొడ్డు కొవ్వు, చేపనూనె కల్తీని నిర్ధారించే పరీక్షలు తమ ల్యాబ్‌లో లేవని వెల్లడి

Tirumala Laddu Ghee Adulteration Case Latest Updates
Tirumala Laddu Ghee Adulteration Case Latest Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 10:00 AM IST

3 Min Read
Tirumala Laddu Ghee Adulteration Case Latest Updates : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుమలకు సరఫరా చేసిన నెయ్యిలో కల్తీ నిర్థరణకు సిట్‌ అరకొర సౌకర్యాలున్న ల్యాబ్‌ నివేదికను ప్రామాణికంగా తీసుకోవడం విస్తుగొలుపుతోంది. గొడ్డుకొవ్వు, చేపనూనె కల్తీని నిర్థరించే పరీక్షలు, తమ ల్యాబ్‌లో లేవని ఎన్​డీఆర్​ఐ స్పష్టంగా చెప్పినా సిట్‌ ఆ ల్యాబ్‌ నివేదికనే పరిగణలోకి తీసుకోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. కల్తీ నెయ్యి కేసు నిందితుల్లో ఇద్దరు ఎన్​డీఆర్​ఐలో సైంటిస్టులుగా పనిచేయడం విస్తుగొలుపుతోంది.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదానికి వినియోగించిన నెయ్యిలో కల్తీ జరిగిందని దేశంలోని అత్యంత ప్రామాణిక ల్యాబ్‌ అయిన గుజరాత్‌లోని నేషనల్‌ డెయిరీ డెవలప్‌మెంట్‌ బోర్డు కాఫ్‌ ల్యాబ్‌ స్పష్టమైన నివేదిక ఇచ్చింది. అప్పటి నెయ్యి శాంపిల్స్‌లో పాలకు సంబంధించినవి కాకుండా ఇతరత్రా కొవ్వులు కలిశాయని నివేదిక ఇచ్చింది. పరీక్షించిన నమూనాల్లో ‘ఎస్‌-విలువ’లో హెచ్చుతగ్గులున్నాయని, దానిలో పంది కొవ్వు, గొడ్డు కొవ్వు, చేప నూనె వంటివి కలిపి ఉండొచ్చని. అనుమానం వ్యక్తం చేసింది.

ఎన్​డీఆర్​ఐ ల్యాబ్‌ స్పష్టంగా పేర్కొన్నా: సీబీఐ నేతృత్వంలోని సిట్‌ ఎన్​డీడీబీ కాఫ్‌ ల్యాబ్‌ ఇచ్చిన నివేదికను పక్కనపెట్టేసి అంతకంటే తక్కువ సదుపాయాలున్న హరియాణాలోని ఎన్​డీఆర్​ఐ ల్యాబ్‌కు నమూనాలు పంపింది. నెయ్యి శాంపిళ్లను ఎన్​డీఆర్​ఐ అరకొరగానే పరీక్షించింది. సంస్థాగత అవసరాలకు రూపొందించుకున్న మెథడాలజీ ప్రకారం తాము ఆ శాంపిళ్లను పరీక్షించామని, దానికి థర్డ్‌ పార్టీ వాలిడేషన్‌ పెండింగ్‌లో ఉందని ఎన్​డీఆర్​ఐ పేర్కొంది. తమ ల్యాబ్‌లో ఇప్పటిదాకా వాణిజ్య ప్రాతిపదికన పరీక్షలు చేయలేదని, సిట్‌ ప్రత్యేకంగా కోరినందునే శాంపిళ్లు పరీక్షించామని తెలిపింది.

గొడ్డు కొవ్వు, చేప నూనెను పరీక్షించే మెథడాలజీ ప్రస్తుతానికి తమ వద్ద లేదని స్పష్టంగా చెప్పింది. ఆ నెయ్యిలో పంది కొవ్వు పది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ శాతం ఉంటేనే గుర్తించగలమని పేర్కొంది. తాము చేసిన పీసీఆర్​ పరీక్షా విధానంలో నెయ్యిలో 10 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పంది కొవ్వు కలిస్తేనే గుర్తించగలమని ఎన్​డీఆర్​ఐ ల్యాబ్‌ స్పష్టంగా పేర్కొన్నా సిట్‌ దాన్నే ప్రామాణికంగా తీసుకోవడం దర్యాప్తులో లోపాలకు అద్ధంపడుతోంది.

నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వు ఒకశాతం కంటే: అవసరమనుకుంటే నెయ్యి నమూనాలను ఎన్​డీడీబీ కాఫ్‌ ల్యాబ్‌కే మరోసారి పంపి జంతు కొవ్వు కలిసిందో లేదో మరింత కచ్చితత్వంతో చెప్పాలని సిట్ కోరి ఉండాల్సింది. లేకపోతే ఎన్​డీడీబీతో సమానమైన, అంతకంటే మెరుగైన మరో సంస్థతో పరీక్షలు చేయించి ఉండాల్సింది. కానీ, ఎన్​డీడీబీ ల్యాబ్‌కు వెళ్లింది ఎన్​డీఆర్​ఐ చెప్పిన పీసీఆర్ విధానంలో ఆయా జంతువుల నిర్దిష్ట డీఎన్ఏ సీక్వెన్స్‌ల ఆధారంగా పరీక్షించి, నెయ్యిలో పంది, గొడ్డు కొవ్వులు కలిశాయా అన్నది నిర్ధారిస్తారు.

కానీ అధిక వేడిపై కాచి నెయ్యి తయారుచేసే క్రమంలో జంతు కొవ్వుల్ని కలిపినా డీఎన్​ఏ డీగ్రేడ్‌ కావడం వల్ల కొవ్వు నిర్దిష్ట పరిమాణం కంటే తక్కువ ఉంటే గుర్తించలేరు. అందుకే ఎన్​డీఆర్​ఐ నివేదికను ప్రామాణికంగా తీసుకోవడం సరికాదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వు ఒకశాతం కంటే తక్కువ కలిసినా కనిపెట్టేందుకు హైపెర్ఫార్మెన్స్‌ లిక్విడ్‌ క్రొమటోగ్రఫీ, గ్యాస్‌ క్రొమటోగ్రఫీ, జీసీ-మాస్‌స్పెక్టోమెట్రీ వంటి అత్యాధునిక పరీక్షా విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఈ విధానాల్లో డీఎన్​ఏ సీక్వెన్సింగ్‌కి బదులు ఫ్యాటీ యాసిడ్‌లు, ట్రైగ్లిజరాయిడ్స్, స్టెరోల్స్, స్పెక్ట్రాసిగ్నేచర్స్‌ ఆధారంగా నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వు కలిసిందా, లేదా అనేది నిర్ధారిస్తారు. సిట్‌,ఇలాంటి అత్యాధునిక విధానాల్లో పరీక్షించకుండా వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సరఫరా చేసిన నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వులు కలిసే అవకాశం చాలా తక్కువంటూ నిర్ధారణకు రావడం విస్తుగొలుపుతోంది.

డెయిరీ సంస్థల ప్రతినిధులతో కుమ్మక్కై: మరోవైపు సిట్‌కు నివేదిక ఇచ్చిన ఎన్​డీఆర్​ఐలో కల్తీ నెయ్యి కేసు నిందితులిద్దరు ప్రిన్సిపల్‌ సైంటిస్టులుగా పనిచేశారు. బత్తుల సురేంద్రనాథ్‌ (A-35), కులకర్ణి జయరాజురావు (A36)ను వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో టీటీడీ పాలకమండలి డెయిరీ ప్లాంట్‌ల తనిఖీ కమిటీ సభ్యులుగా నియమించారు. వీరిద్దరూ టీటీడీకి నెయ్యి సరఫరా చేయడానికి టెండర్లు వేసిన డెయిరీ సంస్థల ప్రతినిధులతో కుమ్మక్కయ్యారు.

ప్లాంట్లను సరిగ్గా తనిఖీ చేయకుండానే, వాటికి అర్హతలున్నట్లు టీటీడీకి తప్పుడు నివేదికలిచ్చారు. ఎన్​డీఆర్​ఐ ప్రధాన కేంద్రం హరియాణాలోని కర్నాల్‌లో ఉండగా అదే సంస్థకు చెందిన బెంగళూరులోని సదరన్‌ రీజియన్‌ స్టేషన్‌లో సురేంద్రనాథ్‌, జయరాజురావు సుదీర్ఘకాలం ప్రిన్సిపల్‌ సైంటిస్టులుగా పనిచేశారు. జయరాజురావు 2025 జూన్‌ 30న పదవీ విరమణ చేయగా, 2025 మే 16న కర్నాల్‌లోని ఎన్​డీఆర్​ఐ ఇచ్చిన నివేదికనే సిట్‌ పరిగణనలోకి తీసుకుంది.

