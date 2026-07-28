బొమ్మలూరు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం - 'తిరుమల' విద్యాసంస్థల నిర్వాహకుడు దుర్మరణం
జాతీయ రహదారిపై ఆగి ఉన్న లారీని వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టిన కారు - అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయిన కారు డ్రైవింగ్ చేస్తున్న వ్యక్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 9:41 AM IST
Tirumala Institutions Manager Death : కృష్ణా జిల్లా పరిధిలోని చెన్నై-కోల్కతా జాతీయ రహదారిపై వేగంగా వెళ్తున్న కారు అదుపుతప్పి ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టడంతో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ దుర్ఘటనలో రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన ప్రముఖ విద్యాసంస్థల నిర్వాహకుడు నున్నా సురేశ్ అక్కడికక్కడే దుర్మరణం పాలయ్యారు. కృష్ణా జిల్లా బాపులపాడు మండలం బొమ్మలూరు వద్ద మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.
రాజమహేంద్రవరం వెళ్తుండగా : రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన నున్నా సురేశ్, స్థానికంగా పేరొందిన 'తిరుమల విద్యాసంస్థల' నిర్వాహకుడిగా ఉన్నారు. మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఆయన తన భార్యతో కలిసి కారులో రాజమహేంద్రవరానికి బయలుదేరారు. విజయవాడ వైపు నుంచి వస్తున్న వారి కారు బొమ్మలూరు వద్దకు చేరుకోగానే ఊహించని ప్రమాదానికి గురైంది. కారు డ్రైవింగ్ చేస్తున్న సురేశ్ ప్రమాద తీవ్రతకు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పక్క సీటులో కూర్చున్న ఆయన భార్యకు గాయాలయ్యాయి.
ఆగి ఉన్న లారీని గమనించక : బొమ్మలూరు వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఓ లారీ ఆగి ఉంది. అయితే తెల్లవారుజాము సమయం కావడం, అప్పటికే కారు వేగంగా ఉండటంతో ఆగి ఉన్న లారీని సురేశ్ గమనించలేకపోయినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో లారీని వెనుక నుంచి కారు బలంగా ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో కారు ముందు భాగం నుజ్జునుజ్జైంది.
హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలింపు : ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో హనుమాన్ జంక్షన్ పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన సురేశ్ భార్యను చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆస్పత్రికి తరలించారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు, ప్రమాదానికి గల పూర్తి కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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