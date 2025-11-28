టీటీడీ కల్తీనెయ్యి కేసులో కీలక పరిణామం - జనరల్ మేనేజర్ సుబ్రహ్మణ్యం అరెస్టు
రూ.లక్షల్లో లంచం ముట్టినట్లు ఆరోపణలు - వైవీ సుబ్బారెడ్డి మాజీ పీఏ చిన్న అప్పన్నకూ సహకారం - డిసెంబరు 10 వరకు రిమాండ్ విధించిన నెల్లూరు ఏసీబీ కోర్టు
Sit Arrests TTD Official in Ghee Adulteration Case: తిరుమల లడ్డూ తయారీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా కేసులో తొలిసారి టీటీడీ అధికారిని అరెస్టు చేశారు. నకిలీ నెయ్యి తిరుమలకు వచ్చినప్పుడు కొనుగోళ్ల విభాగం జనరల్ మేనేజర్గా ఉన్న ఆర్ఎస్ఎస్వీఆర్ సుబ్రహ్మణ్యాన్ని సిట్ అధికారులు గురువారం అరెస్టు చేశారు. రుయా ఆసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలు చేశాక నెల్లూరులోని ఏసీబీ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టగా న్యాయమూర్తి డిసెంబరు 10 వరకు రిమాండ్ విధించారు. ఈ కేసులో ఈయన 29వ నిందితుడు. టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి మాజీ పీఏ చిన్న అప్పన్న (ఏ24)కు సుబ్రహ్మణ్యం సహకరించారని సిట్ ఇప్పటికే తేల్చింది.
నెయ్యి సరఫరా చేసే డెయిరీలు, ప్రతినిధుల వివరాలు ఈయనే అందజేశారు. వీటి ఆధారంగా అప్పన్న ప్రీమియర్ అగ్రిఫుడ్స్ సంస్థకు టెండర్ దక్కేలా చక్రం తిప్పారు. ప్రతిఫలంగా హవాలా మార్గంలో రూ.50 లక్షల లంచం తీసుకున్నారు. తిరుమలకు కల్తీ నెయ్యి వస్తోందని తెలిసినా చర్యలు తీసుకోకుండా సుబ్రహ్మణ్యం ఊరుకోవడం వల్లే వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో తిరుమలకు 68 లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యి సరఫరా అయ్యింది. కల్తీ నెయ్యి అనుమతించినందుకు సుబ్రహ్మణ్యానికి పెద్ద మొత్తంలోనే నగదు ముట్టిందని తెలుస్తోంది. ఈ అభియోగాల నేపథ్యంలోనే ఆయనను అరెస్టు చేసినట్లు సమాచారం.
మైసూరు ల్యాబ్ నివేదిక ఇచ్చినా: 2022 మే 16న భోలేబాబా ఓరోగానిక్ డెయిరీ కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేస్తోందని వైవీ సుబ్బారెడ్డికి ఫిర్యాదు రాగా విచారించి నివేదిక ఇవ్వాలని ఆయన నాటి జీఎం సుబ్రహ్మణ్యాన్ని ఆదేశించారు. అజ్ఞాత వ్యక్తులు ఇచ్చిన పిటిషన్ పై విచారించాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. వాస్తవానికి ఈ ఫిర్యాదు వైవీ చేతికి ఇచ్చింది ఆయన మాజీ పీఏ చిన్నఅప్పన్నే. మే 20న తిరుమలలోని క్యాంప్ ఆఫీస్లో సుబ్బారెడ్డిని సుబ్రహ్మణ్యం కలవగా ప్రీమియర్ అగ్రిఫుడ్స్, వైష్ణవి డెయిరీ స్పెషాలిటీస్, భోలేబాబా ఓరోగానిక్ డెయిరీ ట్యాంకర్లు, టిన్నుల ద్వారా పంపే నెయ్యి నమూనాలను మైసూరులోని సీఎఫ్టీఆర్ఐ ల్యాబ్లో పరీక్షించాలని ఆదేశించారు.
జూన్లో పంపగా నాలుగింటిలోనూ కల్తీ జరిగిందని ఆగస్టులో నివేదిక వచ్చింది. అయినా సుబ్బారెడ్డి చర్యలు తీసుకోలేదు. బాధ్యులను బ్లాక్లిస్ట్లో పెట్టాల్సి ఉన్నా సుబ్రహ్మణ్యం యథావిధిగా నెయ్యి సరఫరాకు అనుమతించారు. భోలేబాబా డెయిరీ 2022 అక్టోబరు వరకు, మిగతా సంస్థలు 2024 వరకు నకిలీ నెయ్యిని తితిదేకు పంపినట్లు సిట్ తేల్చింది.
అధికారులకే తెలుసన్న వైవీ: కల్తీ నెయ్యి కేసులో ఈ నెల 20న సుబ్బారెడ్డిని హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని ఆయన నివాసంలో ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్భంగా నెయ్యి కొనుగోలు, టెండర్ల ఖరారు బాధ్యతను అధికారులే చూసుకుంటారని ఆయన సమాధానం ఇచ్చారు. వారికే ఈ వ్యవహారాలు తెలుసని బదులిచ్చారు. కేసు కీలక దశకు చేరుకోవడం, విచారణకు సహకరించకపోవడం కూడా సుబ్రహ్మణ్యం అరెస్టుకు కారణమని తెలుస్తోంది. కల్తీనెయ్యి కేసులో ఇప్పటివరకు నిందితుల సంఖ్య 24 ఉండగా, సుబ్రహ్మణ్యం అరెస్టుతో ఈ సంఖ్య 29కి పెరిగింది. ఏ25 నుంచి ఏ28 వరకు ఎవరున్నారో తెలియాల్సి ఉంది. వచ్చే నెలలో దాఖలు చేసే మలి ఛార్జ్షీట్లో మరికొందరిని నిందితులుగా చేర్చే అవకాశం ఉంది. తొలి ఛార్జ్షీట్లో టీటీడీ కొనుగోళ్ల విభాగంలో విధులు నిర్వర్తించిన యడం నాగేంద్రప్రసాద్ (ఏ9), కరమల శేఖర్ (ఏ10) నిందితులుగా ఉన్నారు. అయితే వీరిని గతంలోనే సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు.
రవికుమార్ బ్యాంకు లావాదేవీలపై దర్యాప్తు: పరకామణిలో చోరీ కేసు నిందితుడు రవికుమార్, ఇతర కుటుంబ సభ్యుల బ్యాంకు లావాదేవీల పై సీఐడీ ప్రత్యేక బృందం నిన్న (గురువారం) దర్యాప్తు చేపట్టింది. రెండు రోజుల కిందట బ్యాంకు లావాదేవీల గురించి వెల్లడించాలని సీఐడీ కొన్ని బ్యాంకులకు నోటీసులు ఇచ్చింది. వారు ఇచ్చిన వివరాల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. తిరుపతి, బెంగళూరు, తమిళనాడులోని బ్యాంకుల లావాదేవీలను వారు పరిశీలించినట్లు సమాచారం.
