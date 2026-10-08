శ్రీవారి గరుడ సేవకు భారీ ఏర్పాట్లు - తిరుమలకు వాహనాల అనుమతి రద్దు - క్యూఆర్ కోడ్తో పార్కింగ్
Tirumala Garuda Seva : తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల గరుడసేవ రోజున తిరుమలకు వాహనాలను అనుమతించరు. భక్తుల కోసం తిరుపతిలో 5 ప్రాంతాల్లో క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:35 AM IST
Tirumala Garuda Seva : తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు తిరుమలగిరి ముస్తాబవుతోంది. ఈ నెల 12 నుంచి 20 వరకు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్న ఈ ఉత్సవాలకు టీటీడీ అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ఈ ఏడాది నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలోనే తమిళులకు ఎంతో పవిత్రమైన పెరటాసి మాసం కూడా వచ్చింది. దీంతో ఈసారి భక్తుల రద్దీ అత్యధికంగా ఉంటుందని టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ నెల 16వ తేదీన అత్యంత విశేషమైన గరుడ సేవ జరగనుంది. ఈ వాహన సేవను కనులారా వీక్షించేందుకు నలుమూలల నుంచి లక్షలాదిగా భక్తులు తరలివస్తారు.
కొండపైకి వాహనాల అనుమతి రద్దు : భారీ రద్దీ దృష్ట్యా ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గరుడ సేవ జరిగే రోజున (అక్టోబర్ 16) తిరుమల కొండపైకి ప్రైవేటు వాహనాల అనుమతిని పూర్తిగా రద్దు చేసింది. ఆ రోజున కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కొండపైకి అనుమతించరు. భక్తులు తమ వాహనాలను తిరుపతిలోనే పార్కింగ్ చేసి, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో తిరుమలకు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది.
సొంత వాహనాల్లో వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా తిరుపతి నగరంలో ఐదు చోట్ల విశాలమైన పార్కింగ్ మైదానాలను అధికారులు సిద్ధం చేశారు. కొత్తగా వచ్చే భక్తులు పార్కింగ్ ప్రదేశాలను సులభంగా చేరుకునేందుకు వీలుగా క్యూఆర్ కోడ్ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ క్యూఆర్ కోడ్లతో కూడిన భారీ బ్యానర్లను బుధవారం తిరుపతిలోని ప్రధాన కూడళ్లలో ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులు తమ వాహన రకాన్ని బట్టి, ఆ క్యూఆర్ కోడ్ను స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా స్కాన్ చేస్తే చాలు, నేరుగా పార్కింగ్ లొకేషన్ రూట్ మ్యాప్ కనిపిస్తుంది.
పార్కింగ్ ప్రదేశాలు ఇవే : భక్తుల సౌకర్యార్థం వాహనాల రకాన్ని బట్టి వేర్వేరు పార్కింగ్ ప్రదేశాలను కేటాయించారు.
- బాలాజీ లింక్ బస్టాండ్లో ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లకు పార్కింగ్ అవకాశం.
- హరేకృష్ణ హరేరామ వినాయకసాగర్ క్వార్టర్స్లో కేవలం కార్లు నిలిపేందుకు ఏర్పాట్లు.
- నెహ్రూ నగరపాలక ఉన్నత పాఠశాల మైదానంలో కూడా కార్ల పార్కింగ్కు స్థలం కేటాయింపు.
- భారతీయ విద్యాభవన్ పాఠశాల మైదానంలోనూ కార్ల పార్కింగ్కు అవకాశం.
- దేవలోక్ పార్కింగ్ మైదానంలో దూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులతో వచ్చే ప్రైవేటు బస్సులను (భారీ వాహనాలు) నిలిపేందుకు ఇక్కడ పక్కాగా ఏర్పాట్లు చేశారు.
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