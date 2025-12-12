శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్న్యూస్ - టీటీడీ - 2026 డైరీలు, క్యాలెండర్లు పొందండిలా
తిరుమల భక్తుల సౌకర్యార్థం 12 పేజీల క్యాలెండర్ రూ.130 - డీలక్స్ డైరీ రూ.150, చిన్న డైరీ రూ.120- ఆన్లైన్లోనూ కొనుక్కోవచ్చు
Published : December 12, 2025 at 10:12 AM IST
Tirumala Diaries And Calendars for 2026 are Now Available : కొత్త ఏడాది క్యాలెండర్లు, డైరీలకు దేశవిదేశాల్లోని శ్రీవారి భక్తుల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం గురువారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. భక్తుల సౌకర్యార్థం 12 పేజీల క్యాలెండర్ రూ.130, డీలక్స్ డైరీ రూ.150, చిన్న డైరీ రూ.120, టేబుల్ టాప్ క్యాలెం డర్ రూ.75, ఆరు పేజీల 3డీ డిజిటల్ క్యాలెండర్ రూ.450, శ్రీవారి పెద్ద క్యాలెండర్ రూ.20, శ్రీపద్మావతి అమ్మవారి క్యాలెండర్ రూ.20, శ్రీవారు, శ్రీపద్మావతి అమ్మవారి క్యాలెండర్ రూ.15, తెలుగు పంచాంగం క్యాలెండర్ రూ.30, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన స్థానికాలయాల క్యాలెండర్ రూ.130లకు అందుబాటులో ఉంచినట్లు పేర్కొంది.
తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలనా భవనం ఎదుట, శ్రీగోవిందరాజ స్వామివారి ఆలయ సమీపంలోని ధ్యానమందిరం, శ్రీనివాసం, విష్ణునివాసం, తిరుచానూరులోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన పబ్లికేషన్ స్టాళ్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లోనూ : చెన్నై, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, విజయవాడ, వైజాగ్లోని శ్రీవారి ఆలయాలు, ముంబయి, దిల్లీ, వేలూరు, కాంచీపురంలోని సమాచార కేంద్రాలు, నెల్లూరు, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, కర్నూలులోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన కల్యాణ మండపాల్లో విక్రయిస్తున్నారు. ఒంటిమిట్టలోని శ్రీకోదండరామస్వామివారి ఆలయం, దేవుని కడపలోని శ్రీలక్ష్మీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయాలతోపాటు టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లోనూ అందుబాటులో ఉంచారు.
ఆన్లైన్లోనూ అందుబాటు : భక్తులు డైరీలు, క్యాలెండర్లను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో కొనుగోలు చేయవచ్చు. 12 పేజీల క్యాలెండర్, డీలక్స్ డైరీ, చిన్న డైరీ, టేబుల్ టాప్ క్యాలెండర్, ఆరు పేజీల 3డీ డిజిటల్ క్యాలెండర్లను బుక్ చేసుకున్న భక్తులకు టీటీడీ తపాలాశాఖ ద్వారా పంపుతుంది.
ఇతర సమాచారం పొందొచ్చు ఇలా : భక్తులు డీడీ తీసి పంపినా టీటీడీ క్యాలెండర్, డైరీలు పొందవచ్చు. ఇందుకోసం ‘కార్యనిర్వహణాధికారి, టీటీడీ, తిరుపతి’ పేరిట ఏదైనా జాతీయ బ్యాంకులో డీడీ తీసి కవరింగ్ లెటర్తో కలిపి ‘డిప్యూటీ ఈవో, పుస్తక ప్రచురణల విక్రయ విభాగం, ప్రెస్ కాంపౌండ్, కేటీ రోడ్, తిరుపతి’ చిరునామాకు పంపాల్సి ఉంటుందని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. రవాణా ఛార్జీలను అదనంగా తపాలాశాఖకు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. క్యాలెండర్, డైరీలకు సంబంధించిన ఇతర సమాచారం కోసం 0877-2264209ను సంప్రదించాలని టీటీడీ సూచించింది.
వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాల విషయంలో టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డిసెంబరు, వచ్చే ఏడాది జనవరిలో తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహించనున్న పలు పర్వదినాల నేపథ్యంలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను ఆయా రోజుల్లో రద్దు చేసినట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) ప్రకటించింది. శ్రీవారి ఆలయంలో డిసెంబరు 23న (కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం), 29న (వైకుంఠ ఏకాదశి ముందు రోజు), డిసెంబరు 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు (వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు), జనవరి 25 (రథ సప్తమి) కారణంగా ఈ పర్వదినాల్లో ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేసినట్లు టీటీడీ ప్రకటనలో పేర్కొన్న విషయం విధితమే.
