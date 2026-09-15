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నేటి నుంచి శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం - ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్న సీఎం

9 రోజుల పాటు కన్నుల పండువగా జరిగే బ్రహ్మోత్సవాల్లో స్వామి వారు వివిధ వాహనాలపై తిరుమాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయప్రదానం చేయనున్నారు. నేడు మీనలగ్నంలో ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమయ్యే ఉత్సవాల్లో సీఎం చంద్రబాబు సతీసమేతంగా పాల్గొననున్నారు.

నేటి నుంచి శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం
నేటి నుంచి శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 7:31 AM IST

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Tirumala Brahmotsavam 2026 : కలియుగ వైకుంఠనాథుని బ్రహ్మోత్సవాలకు తిరుగిరులు ముస్తాబయ్యాయి. సుగంధాల గుబాళింపు, విద్యుత్‌ కాంతుల మేళవింపుతో శ్రీవారి సన్నిధి ఆధ్యాత్మిక శోభతో వెల్లివిరుస్తోంది. ఇవాళ సాయంత్రం మీనలగ్న సమయంలో ముక్కోటి దేవతలను ఆహ్వానిస్తూ నిర్వహించే ద్వజారోహణంతో దేవదేవుడి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభంకానున్నాయి. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడిని తమ కనుల ముందు సాక్షాత్కరించుకునే అమృత ఘడియల కోసం భక్తలోకం వేయికళ్లతో ఎదురుచూస్తోంది. నేడు రాష్ట్రప్రభుత్వం తరఫున సీఎం చంద్రబాబు స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు.

నేటి నుంచి శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం - ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్న సీఎం (ETV)

సృష్టికర్త బ్రహ్మదేవుడే స్వయంగా జరిపించినట్లు పురాణాలు చెబుతున్న శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల కోలాహలం ఏడుకొండలపైన అలుముకుంది. స్వామివారి కరుణాకటాక్షాల కోసం, ఆ రమణీయ మలయప్ప సుందరరూపాన్ని మాడవీధుల్లో కనులారా చూసి తరించడం కోసం శేషాచలం సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. 9 రోజుల పాటు కన్నుల పండువగా జరిగే బ్రహ్మోత్సవాల్లో స్వామి వారు వివిధ వాహనాలపై తిరుమాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయప్రదానం చేయనున్నారు. ఈరోజు సాయంత్రం మీనలగ్నంలో ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమయ్యే ఉత్సవాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున సీఎం చంద్రబాబు సతీసమేతంగా పాల్గొననున్నారు. ప్రభుత్వం తరఫున స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలను ముఖ్యమంత్రి సమర్పించనున్నారు. సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో టీటీడీ అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు.

మీనలగ్నంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ప్రారంభంగా ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం కోనేటి రాయుడు శ్రీనివాసుడు తొలి వాహనమైన పెద్ద శేష వాహనంపై విహరించనున్నారు. శ్రీదేవీ భూదేవి సమేతుడైన మలయప్పస్వామి తిరువణాభరణాలను ధరించి భక్తులకు కనువిందు చేయనున్నారు.

రాత్రికి తిరుమలలో బస చేయనున్న సీఎం : స్వామి వారి పెద్దశేష వాహన సేవలో పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు రాత్రికి తిరుమలలోని గాయత్రి భవనంలో బస చేయనున్నారు. రెండో రోజు పర్యటనలో భాగంగా తిరుమలలో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-1 లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన పిల్‌గ్రిమ్ ఎక్స్ పీరియన్స్ సెంటర్, ఎస్వీ మ్యూజియం, ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు, నందకం యాప్, భక్తులకు గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ పథకాలను ప్రారంభించనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాలకు వచ్చే భక్తులకు సకల ఏర్పాట్లు చేశామని టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర వెల్లడించారు.

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి చెప్పారు. భక్తుల కోసం ఫల, పుష్ప ప్రదర్శనశాల ఏర్పాటు చేశామన్నారు. తిరుమలకు వచ్చే వారంతా ఈ ప్రదర్శనశాలను తిలకించాలని కోరారు. శిశుపాల వధ ఘట్టాన్ని ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దినట్లు తెలిపారు.

బ్రహ్మోత్సవాలకు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 23వ తేదీ వ‌ర‌కు జరుగనున్న శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు సోమవారం శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది. ఇందులో భాగంగా శ్రీవారి త‌ర‌ఫున సేనాధిపతి అయిన శ్రీ విష్వక్సేనులవారు ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో ఊరేగింపుగా వెళ్లి బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. అనంత‌రం అంకురార్పణ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఆల‌యంలోని యాగశాలలో భూమాత‌కు ప్రత్యేక పూజ‌లు నిర్వహించి పుట్టమన్నులో న‌వ‌ధాన్యాలను నాటారు. వైఖానస ఆగమోక్తంగా అంకురార్పణ ఘట్టం నిర్వహించారు.

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