ETV Bharat / state

తిరుమలలో ఏఐతో అన్నప్రసాదం దినుసుల జల్లెడ - భక్తులకు నాణ్యమైన భోజనం

శ్రీవారికి జైన మతస్థుడు 122 కిలోల బంగారం కానుకగా ఇచ్చారన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - దేవుడి సొమ్ము కొట్టేసిన దొంగకు జగన్‌ వంత పాడుతున్నారని మండిపాటు

Tirumala Annaprasadam Ingredients Sieved With AI
Tirumala Annaprasadam Ingredients Sieved With AI (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 8:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tirumala Annaprasadam Ingredients Sieved With AI : తిరుమలలో శ్రీవారి భక్తులకు అన్న ప్రసాదం తయారీలో వాడే దినుసులను జల్లెడ పట్టేందుకు ఏఐ టెక్నాలజీని వాడుతున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. బియ్యం, ఇతర దినుసుల్లో ఏ అన్యపదార్థం వచ్చినా ఏఐ టెక్నాలజీతో గుర్తించి యంత్రం వాటిని ఏరివేస్తుందని చెప్పారు. తాము అధికారంలోకి వచ్చాక లడ్డూ ప్రసాదంలో నాణ్యమైన నెయ్యి, దినుసులు వాడుతున్నామని, అన్నప్రసాదంపై ఒక్క ఫిర్యాదు కూడా లేదని తెలిపారు.

‘తిరుమలలో ఎన్టీఆర్‌ హయాంలో గొప్ప ఆశయంతో భక్తులకు అన్నప్రసాదం కార్యక్రమం ప్రారంభించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం దాన్ని భ్రష్ఠుపట్టించింది. భక్తులకు నాసిరకం భోజనం పెట్టారు. పాల సేకరణే చేయని సంస్థకు నెయ్యి సరఫరా కాంట్రాక్ట్‌ ఇచ్చి దోచుకున్నారు’ అని సోమవారం సచివాలయంలో విలేకరుల సమావేశంలో చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు.

వేంకటేశ్వరస్వామి ఎంతో మహిమగల దేవుడని, ఒక జైన మతస్థుడు స్వామిపై భక్తితో 122 కిలోల బంగారం కానుకగా సమర్పించారని సీఎం తెలిపారు. ఇటీవల జైన మతస్థుడైన ఒక భక్తుడు తనను కలిసినప్పుడు ఆయన అనుభవం చెప్పారన్నారు. ఆయన తన వ్యాపారంలో కొంత వాటాను విక్రయించడంతో రూ.5 వేల కోట్లు వచ్చిందని, ఆయన స్వామివారికి 122 కిలోల బంగారం ఇస్తానని మొక్కుకున్నట్లు తెలిపారన్నారు. మొక్కు తీర్చేందుకు తిరుమల వెళ్లి అధికారుల్ని కలిస్తే శ్రీవారికి రోజూ 121 కిలోల బరువైన ఆభరణాలు అలంకరిస్తామని వారు మాటల సందర్భంలో ఆయనకు చెప్పారన్నారు.

122 కిలోల బంగారం కానుకగా సమర్పించాలని ఆ స్వామివారే తనకు సందేశం పంపినట్లుగా ఆ భక్తుడు భావించారన్నారు. స్వామివారికి ఎంత మహత్యం లేకపోతే ఒక భక్తుడు 122 కిలోల బంగారం ఇస్తారని, స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు రోజూ లక్ష మంది ఎందుకు వస్తారని. ఆయనపై భక్తుల నమ్మకం అలాంటిదని చంద్రబాబు అన్నారు. అంత మహిమగల దేవుడితో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆడుకోవడం కరెక్టా? అని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు.

నేరాలు చేసేసి తమను వేధిస్తున్నారంటూ ఎదురుదాడి : తిరుమల శ్రీవారి పరకామణిలో రూ.70 వేలు కొట్టేసిన వ్యక్తి ప్రాయశ్చిత్తంగా స్వామివారికి రూ.14 కోట్లు రాసిచ్చాడని వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్‌ చెప్పడం నమ్మశక్యంగా ఉందా? కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి పరకామణిలోనే దొంగతనం చేసిన వ్యక్తిని సమర్థిస్తున్నవారు రాజకీయాల్లో ఉండేందుకు అర్హులా? వాళ్లతో రాజకీయం చేయాలంటే నాలాంటి వారికి ఎంత బాధగా ఉంటుందని చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు రాజకీయాల ముసుగులో నేరాలు చేసేసి తమను వేధిస్తున్నారంటూ ఎదురుదాడి దిగితే సహించబోమని ఆయన హెచ్చరించారు.

‘అనంతపురం జిల్లాలో ఒక ఆలయం ఈఓ తప్పు చేస్తే అరెస్ట్‌ చేసి, సర్వీసు నుంచి తొలగించామన్నారు. కానీ మొన్నటి వరకు అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మాత్రం దేవుడి డబ్బులకు కాపలాదారుగా ఉండాల్సిన వ్యక్తులు తప్పు చేస్తే సమర్థిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇంతకంటే దివాళాకోరుతనం ఏముంటుందని ఆయన దుయ్యబట్టారు.

వైఎస్సార్సీపీ పాలకుల విధ్వంసం - గ్రోత్ రేట్ తగ్గి రూ.7 లక్షల కోట్ల జీఎస్డీపీ కోల్పోయాం : చంద్రబాబు

ప్రభుత్వంపై బురద జల్లాలని : కొన్ని రోజుల క్రితం గుంటూరులో సింగయ్య అన్న వ్యక్తిపై జగన్‌కారు ఎక్కించేసి, శాంతి భద్రతల సమస్య సృష్టించిందేగాక ప్రభుత్వ అంబులెన్స్‌లో తీసుకెళ్లి చంపేశారంటూ సింగయ్య భార్యతో తప్పుడు ఆరోపణలు చేయించారని ఆయన మండిపడ్డారు. వాళ్లు కల్తీ మద్యం వ్యాపారం చేసి దొరికిపోయి మాపై బురద జల్లాలని చూశారన్నారు. ఏలూరులో ఒక వ్యక్తి అనారోగ్యంతో చనిపోతే కల్తీ మద్యం వల్ల మరణించినట్లు తప్పుడు ప్రచారం చేశారన్నారు. ఒక ఫాస్టర్‌ హైదరాబాద్‌ నుంచి మద్యం సేవిస్తూ వచ్చి ప్రమాదంతో చనిపోతే హత్య చేశారని ఆరోపించారని మండిపడ్డారు.

అది కూడా గోబెల్స్‌ ప్రచారమేనా? : మీరన్నీ అబద్ధాలు చెబుతున్నారని, గోబెల్స్‌ ప్రచారం చేస్తున్నారని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు కదా? అన్న ప్రశ్నకు ‘రాష్ట్రం బాగుపడితే చూసి ఓర్వలేనివారికి అన్నీ గోబెల్స్‌లానే కనిపిస్తాయని ధ్వజమెత్తారు. జీఎస్‌డీపీ వృద్ధిపై ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లెక్కలన్నీ వాస్తవాలే కదా? మా ప్రభుత్వం కరెంటు ఛార్జీలు పెంచకపోవడం కూడా గోబెల్స్‌ ప్రచారమేనా? వారిలా మేం కూడా ప్రజలపై రూ.35 వేల కోట్ల విద్యుత్‌ ఛార్జీల భారం వేయాలా? వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కరెంటు వాడుకోకుండానే విద్యుత్‌ సంస్థలకు రూ.9 వేల కోట్ల ప్రజాధనాన్ని క్యాపిటల్‌ కాస్ట్‌గా చెల్లించిందని చెప్పడం కూడా గోబెల్స్‌ ప్రచారమేనా? అది వాస్తవం కాదా?’ అని సీఎం ప్రశ్నించారు.

'మహాపాపం చేశా - ఏడవని రోజు లేదు' - పరకామణి కేసు నిందితుడు రవికుమార్‌

TAGGED:

AI TIRUMALA ANNAPRASADAM MAKING
TIRUMALA NEWS UPDATES
CM ABOUT TTD
CHANDRABABU COMMENTS ON YSRCP
CM FIRES ON YSRCP FAKE PROPAGANDA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.