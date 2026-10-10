తిరుమల అలిపిరి మార్గంలో చిరుతల సంచారం - భక్తుల భద్రతకు టీటీడీ, అటవీ శాఖ ప్రత్యేక చర్యలు
Tirumala Alipiri Path Safety:ప్రస్తుతం వన్యప్రాణుల సంతానోత్పత్తి సమయం కావడంతో అలిపిరి నడకమార్గంలో చిరుతల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో కాలిబాటన తిరుమల చేరే భక్తుల భద్రతపై టీటీడీ, అటవీశాఖలు దృష్టి సారించాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:36 AM IST
Tirumala Alipiri Path Safety : ఇది వన్యప్రాణుల సంతానోత్పత్తి కాలం కావడంతో, అలిపిరి మార్గంలో అధిక సంఖ్యలో చిరుతలు సంచరిస్తున్నాయి. గాలిగోపురం (ఏడోమైలు) నుంచి శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం వరకు చిరుతల సంచారం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. పదిరోజుల కిందట ఇతర ప్రదేశాల్లోనూ జంతువుల కదలికలు కనిపించాయి. ఈ నేపథ్యంలో నడక మార్గంలో తిరుమల కొండకు చేరుకునే భక్తుల భద్రతపై టీటీడీ, అటవీ శాఖ ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నాయి. భక్తులకు ఎలాంటి ముప్పు వాటిల్లకుండా రక్షణ చర్యలు చేపట్టారు. ముందు జాగ్రత్తగా నడకదారికి ఎడమవైపున 25 మీటర్ల మేర పొదలు, గడ్డి ఇతర వ్యర్థాలను తొలగించారు.
నడక మార్గంలో 3 గంటల వరకే : జంతువుల రాక దూరం నుంచే స్పష్టంగా కనిపించేలా వ్యూలైన్ ను సుమారు రెండు కి.మీ. పొడవునా క్లియర్ చేశారు. మరోవైపు వన్యప్రాణులను దారి మళ్లించేందుకు టీటీడీ రోబో డాగ్ను రంగంలోకి దించింది. ఇది అడవిలో సుమారు 2 కిలోమీటర్ల లోపలికి వెళ్లి జంతువుల కదలికలను పసిగట్టి పెద్దగా శబ్దం చేస్తుంది. దీంతో జంతువులు భయపడి ఫుట్పాత్ వైపు రాకుండా వెనక్కి వెళ్లిపోతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా పదేళ్లలోపు చిన్నపిల్లలను మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకే నడక మార్గంలో అనుమతిస్తున్నారు.
గుంపులుగా కొండపైకి : పిల్లలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒంటరిగా వదలొద్దని తల్లిదండ్రులకు మైకుల ద్వారా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. పగటిపూట సైతం భక్తులను గుంపులుగా కొండపైకి పంపుతున్నారు. వీరికి రక్షణగా టీటీడీ, అటవీశాఖ భద్రతా సిబ్బంది ఉంటున్నారు. సాధారణంగా రాత్రి 9 గంటల తర్వాత నడకదారిలో భక్తులను అనుమతించరు. చిరుతల సంచారం దృష్ట్యా సాయంత్రం ఆరు గంటలకల్లా నడక మార్గాన్ని మూసివేయాలని అటవీశాఖ టీటీడీకి ప్రతిపాదనలు పంపింది. శ్రీవారి దర్శనానికి రోజూ వేలమంది భక్తులు వస్తుంటారు. కొందరు భక్తులు బస్సుల్లో, సొంత వాహనాల్లో, ప్రైవేట్ బస్సుల్లో తిరుమలకు వస్తుంటారు. కొందరు భక్తులు అలిపిరి, శ్రీవారి మెట్టు నడకమార్గాల్లో తిరుమలకు చేరుకుంటారు.