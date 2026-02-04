కల్తీ నెయ్యి కేసులో కీ రోల్ ! సిట్ నిర్ధారించినా చర్యలకు వెనుకడుగు?
కల్తీ వ్యవహారంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన వ్యక్తులపై చర్యలకు సిట్ సిఫార్సు - బాలాజీపై చర్యలకు కూటమి ప్రభుత్వం మీనమేషాలు లెక్కించడంపై విమర్శలు - నేటికీ టీటీడీ ప్రధాన అకౌంట్స్ అధికారిగా ఆయనే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 3:40 PM IST
Tirumala Adulterated Ghee Case Latest Updates : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన తిరుమల నెయ్యి కల్తీ వ్యవహారంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన వ్యక్తులపై చర్యలకు సిట్ సిఫార్సు చేసినా కూటమి ప్రభుత్వం మీనమేషాలు లెక్కించడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కుంభకోణానికి నాటి ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్తో పాటు అదనపు ఈవో ధర్మారెడ్డి, టీటీడీ ఆర్థిక సలహాదారు, ప్రధాన అకౌంట్స్ అధికారి (ఎఫ్ఏ అండ్ సీఏవో) బాలాజీ ముఖ్య కారకులని, వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు చేసిన సిట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వారం క్రితమే లేఖ రాసింది.
ఈవో సింఘాల్ను ఇటీవల బదిలీ చేయగా, బాలాజీ మాత్రం ఇంకా టీటీడీ పాత పోస్టులోనే కొనసాగుతున్నారు. మంగళవారం నాటికి కూడా ఆయనపై ఎలాంటి చర్యలూ తీసుకోకపోవడం విస్మయపరుస్తోంది. 2004లో టీటీడీలోకి ప్రవేశించిన బాలాజీ, ఆర్థిక సలహాదారుగా, ప్రధాన అకౌంట్స్ అధికారిగా కీలక స్థానానికి చేరారు.
టెండర్లన్నీ అతని కనుసన్నల్లోనే : టీటీడీ పరిధిలో ఏటా రూ.వేల కోట్ల సరకు కొనుగోళ్లకు టెండర్లు పిలవడంతో పాటు ఆర్ధిక వ్యవహారాల పర్యవేక్షణకు సాధారణంగా కేంద్ర సర్వీసులకు చెందిన ఇండియన్ ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్స్ సర్వీస్ (ఐఏఅండ్ఏఎస్) లేదా ఐఆర్ఎస్ అధికారులను నియమించేవారు. వీరిని ఆర్థిక సలహాదారు, ప్రధాన అకౌంట్స్ అధికారిగా (ఎఫ్ఏఅండ్సీఏవో)గా పిలుస్తారు.
ఈ సంప్రదాయానికి తిలోదకాలిస్తూ చీఫ్ అకౌంట్స్ అధికారిగా ఉన్న బాలాజీకే ఆర్థిక సలహాదారుగా గతంలో పూర్తి బాధ్యతలు అప్పగించారు. కేంద్ర సర్వీసు అధికారులను కాదని, తాము చెప్పినట్లు నడుచుకుంటారన్న భావనతోనే బాలాజీని ఏళ్ల తరబడి అదే పోస్టులో కొనసాగిస్తున్నట్లు విమర్శలు ఉన్నాయి. ఫలితంగా టెండర్లు సహా ఉద్యోగుల జీతాలు, డిపాజిట్లు, మార్కెటింగ్, బడ్జెట్ వంటి ప్రతి ఆర్థిక వ్యవహారంలోనూ తన ప్రమేయం ఉండేది.
కల్తీ నెయ్యి సరఫరా సంస్థలు టీటీడీలోకి చొరబడేందుకు కారణమైన టెండరు నిబంధనల సడలింపు నోట్ను 2020 ఫిబ్రవరి 14న బాలాజీ, ధర్మారెడ్డి సిఫార్సు చేయగా నాటి ఈవో సింఘాల్ ఆమోదించారు. అంతకు కొన్ని నెలల ముందే టెండరు నిబంధనలు కఠిన తరం చేశామని, వాటికి విరుద్ధంగా తాజా సడలింపులున్నాయని నోట్లో కనీసం ప్రస్తావించలేదు.
బాలాజీ సభ్యుడిగా ఉన్న కొనుగోళ్ల కమిటీ టెండరు నిబంధనల సడలింపునకు 2020 ఫిబ్రవరి 18న ఆమోదం తెలపగా, అదే నెలాఖరున టీటీడీ బోర్డు ఆమోదించింది. అన్ని ప్రక్రియల్లోనూ బాలాజీ ప్రధాన పాత్రధారి. సింఘాల్, ధర్మారెడ్డితో కలిసి బాలాజీ తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్లే భోలేబాబా, వైష్ణవి, మాల్ గంగా వంటి డెయిరీలు టీటీడీ టెండర్లు దక్కించుకుని కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేశాయి. సహకార డెయిరీలకు అవకాశం లేకుండా పోయింది.
మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుమల ప్రసాదంలో నూటికి నూరు పాళ్లు కల్తీ జరిగిందని తేల్చేసిన సిట్ ఈ పాపంలో చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి, బి.కరుణాకర్రెడ్డి, అప్పటి టీటీడీ బోర్డు, నాటి ఈవో ఏకే సింఘాల్, అదనపు ఈవో ధర్మారెడ్డి, ఆర్థిక సలహాదారు, అకౌంట్స్ అధికారి బాలాజీల పాత్రను విశదీకరించింది. 2019 ఆగస్టులో పక్కాగా రూపొందించిన నెయ్యి సేకరణ నిబంధనలను అధికారులు మళ్లీ అయిదు నెలల్లో సడలించటం కల్తీకి బీజం పడేలా చేసిందని తేల్చి చెప్పింది. నిబంధనల సడలింపులో అధికారులు విచక్షణను విస్మరించారని వెల్లడించింది. తిరుమల లడ్డూ కల్తీపై దర్యాప్తు చేసిన సిట్ ప్రభుత్వానికి ఇటీవల 14 పేజీల లేఖ సమర్పించింది. అందులో కల్తీకి బీజం పడిన వ్యవహారాన్ని వివరించింది.
