హార్మోన్ల ప్రభావంతో రెచ్చిపోయిన గజరాజు - తిరుచానూరులో మావటిపై ఏనుగు దాడి
తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి సేవలో ఉండే ఏనుగు 'శ్రీనిధి' హార్మోన్ల ప్రభావంతో ఉగ్రరూపం దాల్చింది. తనను కంటికి రెప్పలా కాపాడే మావటిపైనే దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 1:07 PM IST
Tiruchanur Elephant Attack : నిత్యం సాధుస్వభావంతో మెలిగే ఆ గజరాజు ఒక్కసారిగా ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఏళ్ల తరబడి తనను కంటికి రెప్పలా కాచుకునే మావటిపైనే విచక్షణారహితంగా దాడికి దిగింది. ఈ ఊహించని పరిణామం తిరుచానూరులో కలకలం రేపింది. శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి సేవలో తరించే ఏనుగు ‘శ్రీనిధి’ హార్మోన్లలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగానే ఈ అవాంఛనీయ ఘటన చోటు చేసుకుందని గోశాల అధికారులు స్పష్టం చేశారు. తోటి మావటి సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడంతో అక్కడున్న భక్తులకు పెను ప్రమాదం తప్పింది.
అంకుశం వాడటంతో ఆగ్రహం : ఆలయం సమీపంలోని గజశాలలో శ్రీనిధి అనే ఆడ ఏనుగు దాదాపు 18 ఏళ్లుగా ఉంటోంది. ప్రతిరోజూ అమ్మవారి నిత్య సేవల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటోంది. అయితే, వయసురీత్యా దానికి ప్రస్తుతం ‘ఈస్ట్రస్’ (హార్మోన్ల మార్పుల) ఎదకొచ్చే దశ నడుస్తోంది. ఈ దశలో ఏనుగుల్లో విపరీతమైన కోపం, ప్రవర్తనా లోపాలు కనిపిస్తాయని పశువైద్యులు చెబుతున్నారు. తోడు లేకపోవడం, ఏళ్ల తరబడి ఒంటరిగా ఉండటం కూడా ఏనుగులో తీవ్ర అసహనానికి కారణమైంది. ఈ క్రమంలో శ్రీనిధిని నియంత్రించేందుకు మావటి చంద్రశేఖర్ ‘అంకుశం’ ఉపయోగించారు. అప్పటికే హార్మోన్ల ప్రభావంతో తీవ్ర కోపంలో ఉన్న శ్రీనిధి, అంకుశం వాడటంతో మరింత రెచ్చిపోయింది. మావటి చంద్రశేఖర్ను కింద పడేసి కాలితో తొక్కింది. ఏనుగు బరువు పడటంతో ఆయనకు తీవ్రమైన అంతర్గత గాయాలయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉంది.
అప్రమత్తమైన మరో మావటి : సాధు జంతువుగా పేరున్న ఏనుగు ఒక్కసారిగా దాడికి దిగడంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న భక్తులు, స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశారు. ఆ సమయంలో అక్కడే ఉన్న మరో మావటి చిన్నప్పరెడ్డి అత్యంత సాహసోపేతంగా వ్యవహరించారు. ప్రాణాలకు తెగించి ఏనుగు కాళ్లకు గొలుసులు వేశారు. దీంతో శ్రీనిధి కదలికలు నియంత్రణలోకి వచ్చాయి. ఏనుగు కొంత శాంతించడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
వైద్యుల సూచనలు ఇవే : ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. టీటీడీ ఈఓ రవిచంద్ర, అదనపు ఈఓ వెంకయ్య చౌదరి, జేఈవోలు శరత్, గోపీనాథ్, గోశాల, స్విమ్స్ డైరెక్టర్లు శివకుమార్, జగదీశ్ ఎప్పటికప్పుడు ఆరా తీస్తూ పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. తిరుపతి ఎస్వీ జూపార్క్ పశువైద్యుల బృందం, గోశాల అధికారులు హుటాహుటిన గజశాలకు చేరుకున్నారు. శ్రీనిధికి సమగ్ర ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. శారీరక మార్పుల వల్ల వచ్చిన తాత్కాలిక కోపమే తప్ప ఏనుగుకు ఇతర ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేవని వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఆవేశంతో ఉన్న శ్రీనిధిని వారం రోజుల పాటు మనుషులకు దూరంగా ఉంచాలని మావటీలను ఆదేశించారు. కోపం తగ్గడానికి వీలుగా క్రమం తప్పకుండా స్నానం చేయించాలని, చల్లదనం కోసం అరటి ఆకులను అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు.
ఆలయానికి వెళ్తున్న భక్తులపై ఏనుగుల దాడి - ముగ్గురు మృతి