పసిడి ధర పెరిగింది - దొంగల కన్ను పడింది

ఆకాశాన్నంటుతున్న బంగారం ధర - ఆభరణాలు ధరించేవారు అప్రమత్తత పాటించాలంటున్న నిపుణులు - నగల ప్రదర్శనలే చోరులకు అవకాశం - ఈ జాగ్రత్తలతో మీ బంగారం సేఫ్​ అంటున్న అధికారులు

Gold Theft in Telangna
Gold Theft in Telangna (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 28, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
Gold Theft in Telangna : నేడు బంగారం ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. సామాన్యుడు కొనలేనంతగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బంగారు ఆభరణాలు ధరించేవారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మెడలో హారాలు, చేతికి గాజులు, నడుముకు వడ్డాణం లాంటి బంగారు ఆభరణాలు ధరించడం అంటే మహిళలకు ఎంతో ఇష్టం. ఇలాంటి ఆభరణాలను ధరించి అందరి ముందు ప్రదర్శించాలనే కోరిక సాధారణంగా వనితలందరికీ ఉంటుంది. అయితే ఈతరహా కోరికలే చోరులకు ఓ సులభమైన మార్గాన్ని వేస్తున్నాయి.

సంప్రదాయంలో భాగం : సాధారణంగా బంగారంతో చేసిన పుస్తెలతాడు, నల్లపూసల దండ, గాజులు వంటి ఆభరణాలు ధరించడాన్ని మహిళలు సంప్రదాయంగా భావిస్తారు. అయితే ప్రస్తుతం పది గ్రాముల మేలిమి బంగారం ధర రూ.1.60 లక్షల మార్కును దాటింది. ఈ నేపథ్యంలో విలువైన బంగారు నగలను కాపాడుకోవడం కత్తిమీద సాములా మారింది. అలా అని అసాధ్యం కాదు.

వివిధ సందర్భాల్లో మహిళలు పనుల నిమిత్తం బయటకు వెళ్తుంటారు. మనకు తెలిసిన ప్రాంతాలకు, తెలిసిన వారి ఇళ్లకు, నివాస ప్రాంతానికి దగ్గరలో తిరిగే సందర్భాలలో వేసుకుంటే పెద్దగా సమస్యలు రాకపోవచ్చు. అయితే కొత్త ప్రదేశాలు, విహార, విజ్ఞాన యాత్రలకు వెళ్లే సందర్భాల్లో ఎక్కువగా నగలు ధరించకపోవడమే మేలు. గ్రామాల్లో పొలాలు, శివారు ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారు బృందంగా వెళ్లడం ఉత్తమం. అవసరాల నిమిత్తం బయటకు వెళ్లినా బృందాలుగా ఉంటేనే ఆభరణాలు ధరించవచ్చు. ఒంటరిగా తిరిగే సమయాల్లో వాటిని ధరించకపోవడమే ఉత్తమం. సెలవుల నిమిత్తం వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారు విలువైన బంగారు ఆభరణాలను ఇంట్లో పెట్టొద్దు. వాటిని బ్యాంకు లాకర్​లో భద్రపరచాలి.

కొన్ని ఉదాహరణలు :

సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారం మండలం ఐడీఏ బొల్లారంలో ఓ మహిళ ఒంటరిగా వెళుతోంది. దారిలో ఇద్దరు వ్యక్తులు ద్విచక్ర వాహనంపై వచ్చారు. తరువాత ఆమెపై దాడి చేసి కిందకు పడేశారు. అనంతరం ఆమె మెడలోని మూడు తులాల బంగారం గొలుసును లాక్కెళ్లారు.

ఇదే తరహాలో జహీరాబాద్​లో ఇద్దరు యువతులు కంప్యూటర్​ తరగతులు ముగించుకుని ఇంటికి వెళుతున్నారు. అదే సమయంలో ఇద్దరు యువకులు ద్విచక్ర వాహనంపై అటుగా వచ్చారు. ఆపై ఓ యువతి మెడలో నుంచి బంగారం గొలుసును బలవంతంగా అపహరించారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి :

  • వివాహాలు, శుభకార్యాలకు వెళ్లే సందర్భాల్లో బంగారానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక గ్రాము గోల్డ్ సీజడ్స్ లాంటివి వేసుకోవాలి. అవి చూడటానిక బంగారంలానే కనిపిస్తాయి. అయితే వాటి విలువ చాలా స్వల్పం.
  • ఒకవేళ బంగారు ఆభరణాలు, గొలుసు చోరికి గురవ్వగానే దగ్గరలోని పోలీస్​ స్టేషన్​ను సంప్రదించాలి లేదా డయల్​ - 100కు ఫోన్​ చేయాలి.
  • కొత్త వ్యక్తులు, అనుమానాస్పద స్థితిలో ఎవరైనా వీధిలో కనిపిస్తే కుటుంబ సభ్యులకు తెలియపరచడం ఉత్తమం.
  • మనకు పరిచయం లేని వారు మనల్ని మాటల్లో ముంచి చోరీ చేసే సందర్భాలు అనేకం. ఈనేపథ్యంలో కొత్త వ్యక్తులు అనవసరపు మాటల్లో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తే అనుమానించాలి. కుటుంబ సభ్యులకు విషయాన్ని తెలపాలి.
  • ఇన్​స్టాగ్రామ్​, ఫేస్​బుక్​, వాట్సప్​ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో నగలను ప్రదర్శించరాదు.
  • పండుగలు, సెలవులు వచ్చి ఇంటికి తాళం వేయాల్సిన పరిస్థితులు వస్తే ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు చెప్పాలి.

ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నాం : మహిళలు ఒంటిపై ఉండే నగలు కనిపించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సిద్దిపేట అదనపు డీసీపీ కుశాల్కర్ అన్నారు. నిర్మానుష్యం, కొత్త ప్రాంతాలకు ఒంటరిగా వెళ్లాల్సి వస్తే ఆభరణాలు ధరించకపోవడం ఉత్తమం అని ఆయన సూచించారు. భద్రతలో భాగంగా పోలీసు శాఖ తరఫున పెట్రోలింగ్ నిరంతరాయంగా కొనసాగిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని అన్నారు. పాత నేరస్థులపై నిఘా పెంచామని పేర్కొన్నారు.

"మహిళలు ఒంటిపై ఉండే నగలు కనిపించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. నిర్మానుష్యం, కొత్త ప్రాంతాలకు ఒంటరిగా వెళ్లాల్సి వస్తే ఆభరణాలు ధరించకపోవడం ఉత్తమం. భద్రతలో భాగంగా పోలీసు శాఖ తరఫున పెట్రోలింగ్ నిరంతరాయంగా కొనసాగిస్తున్నాం. ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. పాత నేరస్థులపై నిఘా పెంచాం." - కుశాల్కర్, అదనపు డీసీపీ, సిద్దిపేట

