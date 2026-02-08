అగ్నిప్రమాదంలో ఆ కొన్ని నిమిషాలే కీలకం - ప్రతి ఇంట్లో ఇవి తప్పక ఉండాల్సిందే!
Published : February 8, 2026 at 4:26 PM IST
Home Fire Prevention and Safety Tips : జీవితాంతం కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్ముతో సామాన్యుడు తన కలల ఇంటిని నిర్మించుకుంటాడు. ఇంట్లో నచ్చిన సౌకర్యాలు, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, ఖరీదైన ఫర్నీచర్, విద్యుత్ పరికరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి రూ.లక్షలు ఖర్చు చేస్తాడు. అయితే ఇంతటి పెట్టుబడిలో భద్రతకు మాత్రం తక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం అనేక సందర్భాల్లో తీరని నష్టానికి కారణం అవుతోంది. చిన్న అజాగ్రత్త క్షణాల్లోనే భారీ అగ్ని ప్రమాదంగా మారి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాన్ని మిగులుస్తోంది.
వేసవిలో అగ్ని ప్రమాదాలు పెరిగే అవకాశం : వేసవి కాలం సమీపిస్తున్న వేళ అగ్ని ప్రమాదాల ముప్పు మరింత పెరుగుతుంది. అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, విద్యుత్ వినియోగం పెరగడం, షార్ట్ సర్క్యూట్లు, గ్యాస్ లీకేజీలు వంటి కారణాలతో మంటలు చెలరేగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నగరాల్లో అపార్ట్మెంట్లు, జనసాంద్రత ఉన్న ప్రాంతాల్లో అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగితే నష్టం తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ముందస్తు జాగ్రత్తలు పాటించడం మంచిదని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఆలస్యం చేస్తే నష్టం పెరుగుతుంది : అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఫైరింజన్కు సమాచారం ఇచ్చినా వారు చేరుకునేలోపు మంటలు తీవ్ర రూపం దాల్చే అవకాశముంది. మొదటి కొన్ని నిమిషాలే కీలకం. ఆ సమయంలోనే మంటలను అదుపులోకి తీసుకురాగలిగితే భారీ నష్టాన్ని నివారించవచ్చు. కానీ సరైన పరికరాలు లేకపోతే చిన్న మంట కూడా పెరిగి ఇంటినంతా దహనం చేసే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి ఇంట్లో కనీసం ఒకటి లేదా రెండు ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లు తప్పనిసరిగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రతి ఇంట్లో ఉండాల్సిన అగ్నిమాపక పరికరాలు : భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి ఇంట్లో కొన్ని ముఖ్యమైన అగ్నిమాపక పరికరాలు ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లు, స్మోక్ డిటెక్టర్లు, ఫైర్ అలారాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం అత్యంత అవసరం. ఇవి ప్రమాదాన్ని ముందే గుర్తించి అప్రమత్తం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ల రకాలు - ఉపయోగాలు : మంటల స్వభావాన్ని బట్టి వివిధ రకాల ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
స్టాండర్డ్ వాటర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ : కాగితం, కార్డ్బోర్డ్, ప్లాస్టిక్, కలప, ఫ్యాబ్రిక్ వంటి వస్తువులకు అంటుకున్న మంటలను ఆర్పడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే విద్యుత్ లేదా పెట్రో ఉత్పత్తుల మంటలకు వాడకూడదు.
వెట్ కెమికల్ ఎక్స్టింగ్విషర్ : వంట గదుల్లో సంభవించే ప్రమాదాలకు ఇది ఎంతో ఉపయోగకరం. కొవ్వులు, వంట నూనెల వల్ల ఏర్పడే మంటలపై నురుగు ద్రావణాన్ని చల్లి వాటిని అదుపులోకి తీసుకొస్తుంది.
డ్రై వాటర్ మిస్ట్ : నీటిని సూక్ష్మ కణాలుగా మార్చి అగ్గిపై చల్లడం ద్వారా మంటలను ఆర్పుతుంది. ఇది ఇంటి అవసరాలకు అనువైన ఆధునిక పద్ధతి.
పౌడర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ : పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాసోలిన్ వంటి ద్రవాల వల్ల ఏర్పడే మంటలతో పాటు మీథేన్, ప్రొపేన్, బ్యూటేన్ వంటి వాయువుల మంటలను కూడా అదుపు చేయగలదు.
కార్బన్డయాక్సైడ్ (CO₂) : విద్యుత్ పరికరాల వల్ల లేదా పెట్రో ఉత్పత్తుల వల్ల సంభవించే మంటలకు ఇది అత్యంత అనుకూలం. ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలకు నష్టం తక్కువగా ఉంటుంది.
ఖర్చు ఎక్కువ కాదు - లాభం అమూల్యం : ఫైర్ అలారాలు రూ.800 నుంచి రూ.3,000 వరకు, స్మోక్ లేదా ఫైర్ డిటెక్టర్లు రూ.1,200 నుంచి రూ.5,000 వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లు కిలోల సామర్థ్యాన్ని బట్టి సుమారు రూ.3,000 నుంచి లభిస్తున్నాయి. ఇంటి భద్రతతో పోలిస్తే ఇవి చాలా చిన్న పెట్టుబడే అని చెప్పవచ్చు.
భద్రతే అసలైన అందం : ఇంటి అందం, సౌకర్యాలకే కాదు అందులో నివసించే వారి భద్రతకూ సమాన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. అగ్ని ప్రమాదాలు ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరుగుతాయో చెప్పలేం. కానీ ముందస్తు జాగ్రత్తలతో నష్టాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. కాబట్టి ప్రతి కుటుంబం అగ్నిమాపక పరికరాలను ఇంట్లో ఏర్పాటు చేసుకుని, వాటి వినియోగంపై అవగాహన పెంచుకోవడం అత్యవసరం. భద్రతే నిజమైన సంపద అని గుర్తించాల్సిన సమయం ఇది.
ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడే హడావిడి - ఇప్పటి వరకు కమిటీ జాడే లేదు!