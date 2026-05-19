ETV Bharat / state

వేసవిలో వాటర్ ట్యాంకులో నీరు వేడెక్కుతుందా? - ఈ చిట్కాలతో నీటిని కూల్‌గా ఉంచండి!

వేసవిలో మండుతున్న భానుడు - తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రజలు - వేడిగా మారుతున్న వాటర్ ట్యాంక్​లోని నీరు - ఈ చిట్కాలతో వేసవిలో వాటర్ ట్యాంక్​లోని వాటర్​ కూల్​గా ఉంచుకోండిలా!

WATER TANK
WATER TANK (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 19, 2026 at 6:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Cool Water Tank in Summer : వేసవి కాలంలో భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఉదయం 11 గంటలు దాటకముందే ఎండలు మండిపోతుండటంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఒకవైపు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, మరోవైపు ఉక్కపోతతో బయటకు వెళ్లాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ఈ వేడి ప్రభావం కేవలం బయట వాతావరణంపైనే కాకుండా మన ఇళ్లలోని నీటి వనరులపైనా పడుతోంది. ముఖ్యంగా ఇంటిపై ఏర్పాటు చేసుకునే వాటర్ ట్యాంకుల్లోని నీరు వేడెక్కిపోవడం వల్ల ఇంటి అవసరాలకు వినియోగించడమే కాకుండా స్నానం చేయడమూ అసౌకర్యంగా మారుతోంది.

నేటి రోజుల్లో దాదాపు ప్రతి ఇంటిపైనా వాటర్ ట్యాంక్ ఏర్పాటు చేయడం సాధారణమైంది. అయితే నేరుగా సూర్యరశ్మికి గురయ్యే ట్యాంకుల్లో నీరు త్వరగా వేడెక్కుతుంది. అయితే కొన్ని సులభమైన జాగ్రత్తలు, చిట్కాలు పాటిస్తే వేసవిలో కూడా ట్యాంక్‌లోని నీటిని చల్లగా ఉంచుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

బ్లాక్ ట్యాంక్‌ల వల్ల వేడి : చాలా ఇళ్లలో ఎక్కువగా నల్లటి వాటర్ ట్యాంకులను ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇతర కాలాల్లో పెద్దగా ఇబ్బందులు లేకపోయినా వేసవిలో మాత్రం నల్లటి ట్యాంక్ సమస్యగా మారుతుంది. నలుపు రంగు వేడిని త్వరగా గ్రహించే స్వభావం కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల సూర్యకిరణాలు నేరుగా ట్యాంక్‌పై పడితే ట్యాంక్ వేడెక్కి, అందులోని నీరు కూడా త్వరగా వేడిగా మారుతుంది. అందుకే నిపుణులు నల్లటి ట్యాంకుల కంటే తెల్లటి వాటర్ ట్యాంకులు మెరుగైన ఎంపికగా చెబుతున్నారు.

తెలుపు రంగుతో తగ్గే ఉష్ణోగ్రత : ఒకవేళ మీ ఇంట్లో ఇప్పటికే బ్లాక్ ట్యాంక్ ఉంటే దాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. ట్యాంక్‌పై తెలుపు రంగు పూత వేయడం ద్వారా కూడా కొంతవరకు వేడి ప్రభావాన్ని తగ్గించవచ్చు. తెలుపు రంగు సూర్యరశ్మిని ఎక్కువగా ప్రతిబింబిస్తుంది. ఫలితంగా ట్యాంక్‌పై వేడి తక్కువగా పడుతుంది. దీంతో లోపల ఉన్న నీరు ఎక్కువసేపు చల్లగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.

పైపులు కూడా వేడెక్కే అవకాశం : చాలామంది ట్యాంక్ గురించే ఆలోచిస్తారు కానీ పైపుల ప్రభావాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోరు. ట్యాంక్ నుంచి ఇంటికి వచ్చే పైపులు కూడా నేరుగా ఎండలో ఉంటే వాటిలోని నీరు వేడెక్కే అవకాశం ఉంటుంది. దీనిని నివారించేందుకు మార్కెట్‌లో లభించే పైప్ కవర్లు లేదా ఇన్సులేషన్ పదార్థాలను ఉపయోగించవచ్చు. పైపులకు ప్రత్యేక కవర్లు చుట్టడం ద్వారా నీటి ఉష్ణోగ్రతను కొంతవరకు నియంత్రించవచ్చు.

గన్నీ బ్యాగ్‌తో ట్యాంక్‌కు సహజ రక్షణ : ట్యాంక్‌ను చల్లగా ఉంచేందుకు గన్నీ బ్యాగ్‌లు ఉపయోగించడం మంచి పద్ధతి. ముందుగా ట్యాంక్‌పై గన్నీ బ్యాగ్ కప్పి, దాని పైన టార్పాలిన్ షీట్ వేయాలి. ఇది ట్యాంక్‌పై నేరుగా సూర్యరశ్మి పడకుండా అడ్డుకుంటుంది. ఇంకా మెరుగైన ఫలితం కోసం గన్నీ బ్యాగ్‌లను మధ్య మధ్యలో నీటితో తడుపుతూ ఉండాలి. నీటి ఆవిరీభవనం వల్ల సహజ చల్లదనం ఏర్పడి ట్యాంక్ ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది.

అల్యూమినియం ఫాయిల్‌, తెల్లటి వస్త్రంతో కవర్ : గన్నీ బ్యాగ్‌లు మాత్రమే కాదు, ట్యాంక్‌ను తెల్లటి వస్త్రం లేదా అల్యూమినియం ఫాయిల్‌తో కప్పినా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇవి సూర్యరశ్మిని నేరుగా ట్యాంక్‌పై పడకుండా నిరోధిస్తాయి. ముఖ్యంగా అల్యూమినియం ఫాయిల్ వేడిని ప్రతిబింబించే లక్షణం కలిగి ఉండటం వల్ల ట్యాంక్ వేడెక్కకుండా కాపాడుతుంది.

టిన్ షెడ్ నిర్మిస్తే మరింత ప్రయోజనం : అవకాశం ఉంటే ట్యాంక్‌పై చిన్న టిన్ షెడ్ ఏర్పాటు చేయడం చాలా మంచిది. ఇది ట్యాంక్‌పై నేరుగా ఎండ పడకుండా అడ్డుకుంటుంది. ట్యాంక్ ఎప్పుడూ నీడలో ఉండేలా చేస్తే నీటి ఉష్ణోగ్రత చాలా వరకు తగ్గుతుంది.

చిన్న చిట్కాలు - పెద్ద ఉపశమనం : -

  • మధ్యాహ్న సమయంలో అవసరమైన నీటిని ఉదయమే బకెట్లలో నింపుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే నీరు వేడిగా అనిపించినప్పుడు మోటార్ వేసి కొత్త నీటిని ట్యాంక్‌లోకి ఎక్కించినా నీరు కొంత చల్లబడుతుంది.
  • వేసవిలో చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా ఇంటి వాటర్ ట్యాంక్‌లోని నీటిని చల్లగా ఉంచుకోవచ్చు. దీంతో వేడి నీటి వల్ల కలిగే అసౌకర్యం తగ్గి రోజువారీ అవసరాలు మరింత సౌకర్యవంతంగా మారుతాయి.

ఐడియా అదుర్స్ : వాటర్ ట్యాంక్​ను ఇలా క్లీన్ చేస్తే - నిమిషాల్లో నాచు, చెత్త తొలగిపోయి కొత్తదానిలా మెరుస్తుంది!

TAGGED:

PREVENT WATER TANK HEAT IN SUMMER
COOL WATER TANK IN SUMMER
WATER TANK COOLING TIPS
వాటర్ ట్యాంక్ కూలింగ్
HOW TO COOL WATER TANK IN SUMMER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.