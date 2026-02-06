ETV Bharat / state

వ్యసనంగా 'చెర'వాణి - బయటపడేందుకు నిపుణుల సూచనలు ఇవే!

నిత్య జీవితంలో భాగంగా ఉంటూ వ్యసనపరులుగా మారుస్తున్న స్మార్ట్​ఫోన్​ - గోరుముద్దలు తినిపించే దశలోనే పిల్లలకు ఆటల బదులు ఫోన్లతోనే సహవాసం - విద్యాభ్యాసమూ ఫోన్లలోనే సాగడంతో దారితప్పుతున్న యువతరం

Overcome Smartphone Addiction In Telugu : లేచింది మొదలు పడుకునే వరకు సెల్​ఫోన్ ఓ నిత్యవసర వస్తువులా మారిపోయింది. నిత్య జీవితంలో భాగంగా మారిన స్మార్ట్​ఫోన్​కు వ్యసనపరులుగా మారుతున్న వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. తల్లిదండ్రులు గోరుముద్దలు తినిపించే దశలోనే పిల్లలకు ఆట వస్తువులకు బదులు వీటినే అలవరుస్తున్నారు. భోజనం తినాలని, మారాం చేయడం ఆపేయాలని చేతికి సెల్​ఫోన్ ఇవ్వడంతో​ మొదటికే మోసం తెస్తోంది. ఇటీవల విద్యాభ్యాసం, అధ్యయనానికి సెల్​ఫోన్​ వినియోగం భారీగా పెరిగింది. దీంతో అసలు విషయం పక్కన పెట్టి, ఆన్​లైన్​ గేమ్​, బెట్టింగ్ యాప్స్, సామాజిక మాధ్యమాల్లో యువత లీనమవుతున్నారు.

  • ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ రాష్ట్రం గాజియాబాద్​కు చెందిన ముగ్గురు మైనర్ అక్కాచెల్లెళ్లు ఆన్​లైన్​ ఆటలకు బానిసలై 9వ అంతస్తు నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.
  • మెదక్​ జిల్లా శివ్వంపేటకు చెందిన ఓ యువకుడు ఆన్​లైన్​ ఆటలకు అలవాటయ్యాడు. పాఠశాలకు వెళ్లకుండా చదువుకు దూరమయ్యాడు. చివరకు తండ్రి మందలించడంతో బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు.

వారిలో ప్రతికూల ప్రభావం : మొబైల్​ ఫోన్​ను అవసరానికి, ప్రగతికి వినియోగిస్తే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు. ఇందుకు భిన్నంగా ఆన్​లైన్​ గేమ్​లు, బెట్టింగ్​ యాప్​ల బాటపడితే చివరికి మిగిలేది అంధకారమే. గాజియాబాద్​ ఘటనే ఇందుకు నిదర్శనం. స్మార్ట్​ఫోన్లు పిల్లల చిట్టి బుర్రలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. ఫోన్​ కొనివ్వలేదని, అతిగా వినియోగిస్తే మందలించారంటూ క్షణికమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న ఘటనలు ఉమ్మడి మెదక్​, వికారాబాద్​ జిల్లాల్లో అడపాదడపా వెలుగు చూస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది.

రూ.లక్షలు నష్టపోతూ : స్మార్ట్​ఫోన్​లలో కాలక్షేపానికి ఆన్​లైన్​ ఆటలకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఆ తర్వాత దశలో బెట్టింగ్, అశ్లీల యాప్​ల వైపు మళ్లుతున్నారు. చదువు, ఉద్యోగం పక్కనపెట్టి రూ.లక్షల్లో నష్టపోతున్నారు. ఇదే తప్పుడు నిర్ణయాలకు కారణమవుతోంది. సంగారెడ్డి జిల్లా ఇస్నాపూర్​కు చెందిన యువకుడు ఆన్​లైన్ ఆటల్లో రూ.లక్షలు నష్టపోయి బలవంతంగా ప్రాణం తీసుకున్నాడు.

నష్టాలు ఇలా :

  • అత్యధికులు సామాజిక మాధ్యమాలకు వ్యసనపరులుగా మారుతున్నారు.
  • పిల్లలు ఫోన్​ చూడందే భోజనం చేయని పరిస్థితి నెలకొంది.
  • అధికంగా వినియోగించడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలతో సతమతం.
  • దురుసు ప్రవర్తన పెరుగుతోంది.

మారుదాం ఇలా :

  • రోజులో ఒకరు సగటున గంట నుంచి రెండు గంటలు అనవసరంగా ఫోన్​కే కేటాయిస్తున్నారు. దీని నుంచి బయటపడాలి.
  • రోజులో గంట పాటు వ్యాయామం, ఆటలకు కేటాయిస్తే దృఢంగా మారతారు.
  • నైపుణ్యాలపై దృష్టి సారిస్తే నచ్చిన రంగంలో రాణించవచ్చు.
  • కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో ప్రత్యక్ష అనుబంధం పెంచుకునే ఆస్కారం ఉంది.
  • పుస్తక పఠనాన్ని అలవాటు చేసుకోవచ్చు.

తల్లిదండ్రులూ మారాలి : చిన్న, పెద్ద అని తేడాలేకుండా అన్ని వయసుల వారు ఫోన్లు అతిగా వినియోగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కుటుంబీకుల మధ్య అంతరం పెరుగుతోంది. మార్గదర్శకంగా నిలవాల్సిన పలువురు తల్లిదండ్రులే అతిగా ఫోన్​ వినియోగిస్తున్నారు. దీన్నే పిల్లలూ అనుకరిస్తున్నారు. ఇది పిల్లల భవిష్యత్తును ఎంతగా ప్రభావితం చేస్తుందో గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇందులో మార్పు రావాలి.

అనారోగ్య సమస్యలు : అధిక కాంతి కారణంగా చూపులో స్పష్టత లోపిస్తోందని సిద్దిపేటకు చెందిన వైద్యుడు డా.క్రాంతికుమార్ పేర్కొన్నారు. ఎదిగే పిల్లలపై ఇది మరింత ప్రభావం చూపుతుందని వెల్లడించారు. దీనివల్ల మంచి నిద్రకు దూరమవుతారని తెలిపారు. ఒత్తిడి హార్మోన్లు విడుదలై రక్తపోటు, చక్కెర, స్థూలకాయం వంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటారని అన్నారు. తదేకంగా స్క్రీన్​ చూడటం వల్ల మెడ నొప్పి బాధితులు పెరుగుతున్నారని చెప్పారు.

