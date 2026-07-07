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పొద్దున ఎంతలేపినా మీ బుడ్డోడు నిద్ర లేవట్లేదా : ఇవి పాటించారంటే ఇక బస్సు మిస్సవ్వదు

పిల్లలతో పాటు తల్లిదండ్రులు కూడా పాటించాల్సిన సూత్రాలు - వారితో మెలగాల్సిన తీరుపై నిపుణుల సూచనలు - 8 నుంచి 10 గంటల నిద్ర అవసరం అంటున్న సైకాలజిస్టులు

TIPS FOR TO WAKE UP CHILDREN
TIPS FOR TO WAKE UP CHILDREN (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 7, 2026 at 2:01 PM IST

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Tips For To Wake Up Children At Morning : 'అమ్మా శశి లే అమ్మా! ఈరోజు కూడా బస్సుకు లేట్​ అవుతుంది. నిన్న కూడా ఏం తినకుండా హడవిడిగా వెళ్లావు. లేచి తొందరగా బ్రష్​ వేసుకుని స్నానం చెయ్యి' అని లలిత తన కుమార్తె శశిరేఖను లేపుతుంది. అయితే ఈ తంతు కేవలం లలితదే కాదు. పిల్లలను స్కూళ్లకు పంపించే తల్లులందరిదీ. ఉదయం 6 గంటల నుంచి మొదలు పెడితే 8:30కి బస్సు ఎక్కే వరకు అరుస్తూనే ఉంటారు. మరి పిల్లలు స్కూల్​ బస్సు వచ్చే వరకు ఎందుకు రెడీ కావటం లేదు? వీరికి నిద్రమత్తు ఎందుకు వీడట్లేదు? అనే ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానాలు తల్లిదండ్రుల వద్దే ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ముందు పెద్దలు మారితే, పిల్లలు ఆ దారిలో పడతారని కన్సల్టెంట్‌ సైకాలజిస్టు డాక్టర్​ వంగీపురం శ్రీనాథచారి చెబుతున్నారు.

అన్నింటికీ ప్లాన్​ ముఖ్యం : సాధారణంగా పిల్లలు 8 నుంచి 10 గంటల పాటు పడుకోవాలి. అందుకు తగినట్టుగా ఆ రోజును తల్లిదండ్రులు ప్లాన్​ చేసుకోవాలి. చిన్నారులకు ట్యూషన్లు, క్రీడలు వంటివి ఉంటే వాటి వల్ల నిద్రకు భంగం కలగకుండా చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కుటుంబంతో గడపటం, టీవీ, సెల్​ఫోన్​ వంటి వాటికి ఎంత సమయం ఇవ్వాలో తల్లిదండ్రులే నిర్ణయించుకోవాలి. ప్రస్తుతం పెద్దలతో పాటు పిల్లలకు కూడా ఫోన్లు ఉంటున్నాయి. నిద్ర పోవడానికి, లేవటానికి మెదడులో అమిగ్డలా అనే భాగం ఉంటుంది. దీంతో వారు ఎక్కువ సేపు స్క్రీన్​ను చూస్తే దానిపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అందుకు నిద్రపోయే 2 గంటల ముందే మొబైల్​ను పక్కన పెట్టించాలి.

ఇవి చేస్తే బాగుంటుంది :

  • చిన్నారులకు రాత్రి భోజనాన్ని 7.30-8 గంటల మధ్యలో పెట్టాలి.
  • భోజనంలో కార్బొహైడ్రేట్లతో పాటు ఫైబర్​, ప్రొటీన్​ ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • 10 గంటలలోపే పిల్లలు పడుకునేలా చూడాలి.
  • పిల్లలు లేచాక మొదట నీళ్లు తాగితే వారికి కడుపు ఖాళీ అవుతుంది. అప్పుడు వాళ్లు మళ్లీ పక్కపైకి వెళ్లరు. అందుకు రాత్రి వారి పక్కన నీళ్ల సీసాను పెట్టాలి.
  • పడక గదిలో ఎలాంటి వెలుతురు, శబ్దాలు లేకుండా చూసుకోవాలి. అప్పుడే వారు సరిగ్గా నిద్రపోతారు.
  • ఒకవేళ వెలుతురు, శబ్దాలు వస్తే వారు వెంటనే లేస్తారు. అలాగే దుప్పట్లను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.

ఈ సూచనలు తల్లిదండ్రులకు : వాస్తవానికి పిల్లలకు ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది తిను, తినకు అని ఆర్డర్​లు వేయొద్దు. అలా చేస్తే వారు అస్సలు వినరు. అందుకు బదులుగా వారితో చేయించాల్సిన పనులు తల్లిదండ్రులు కూడా చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఓ 15 రోజుల పాటు పిల్లలతో కలిసి తల్లిదండ్రులు చేస్తే వారికి క్రమంగా అలవాటు అవుతుందని శ్రీనాథచారి వివరించారు. అలాగే పిల్లలు పాఠశాల నుంచి రాగానే వారితో ఫన్నీగా మాట్లాడాలి. ఈరోజు ఎలా గడిచింది? స్కూళ్లో ఎలాంటి గేమ్స్​ ఆడుకున్నావు? అని అడగాలి. అలా మెల్లగా వారిని హోం వర్క్‌లోకి తీసుకెళ్లాలి. సో విన్నారుగా. ఇవి పాటించి ఇక నుంచి మీ పిల్లలను బస్​ మిస్​ కాకుండా చూసుకోండి.

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పిల్లలను నిద్రలేపేందుకు మార్గాలు
TIPS FOR TO WAKE UP CHILDREN

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