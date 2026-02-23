ETV Bharat / state

20 రోజుల్లో పదో తరగతి పరీక్షలు - సబ్జెక్టుల వారీగా ఇలా చదివితే మంచి మార్కులు పక్కా!

తెలంగాణలో మరో 20 రోజుల్లో పదో తరగతి పరీక్షలు - పాఠ్యాంశాల పునఃశ్చరణ చేసుకునేందుకు కీలక సమయం అంటున్న నిపుణులు - ఆందోళన, భయం లేకుండా పరీక్షలకు ఈ విధంగా ప్రిపేర్​ కావాలంటూ సూచన

Preparation Tips For SSC Students Telangana
Preparation Tips For SSC Students Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 23, 2026 at 9:14 AM IST

3 Min Read
Preparation Tips For SSC Students Telangana : ఇంకో 20 రోజుల్లో పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. సంవత్సరం అంతా చదివిన పాఠ్యాంశాలను పునఃశ్చరణ చేసుకునేందుకు ఇదే ప్రధానమైన సమయం. మనసులో ఎలాంటి ఆందోళన, భయం లేకుండా పరీక్షలకు ప్రిపేర్​ అయితే అన్ని సబ్జెక్టుల్లో మంచి మార్కులు సాధ్యమే అని నిపుణులు అంటున్నారు. మార్చి 14న పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా సబ్జెక్టుల్లో ఎలా చదవాలి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే అంశాన్ని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

మార్కుల్లో గణితమే కీలకం : అధిక మార్కులు సాధించగలిగే సబ్జెక్టుల గురించి మాట్లాడితే వాటిలో గణితమే ముందు వరుసలో ఉంటుందని గణిత నిపుణులు మద్దిరాల గణేశ్​ పేర్కొన్నారు. ప్రతి ప్రశ్నకు తప్పకుండా సమాధానాలు రాయాలని అన్నారు. గ్రాఫ్​లు, నిర్మాణాలు, డయాగ్రాం, రేఖాగణితంలో రోజూ సాధన చేయాలని సూచించారు. గ్రాఫ్​లకు సంబంధించిన సమస్యలు, పరబోలా, జీసీఎఫ్​, ఎల్​సీఎఫ్​, సరళరేఖలు, ఓ జివ్​ కర్వ్​, జామెట్రీ నిర్మాణాలు, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్​, ట్యాంజెంట్స్, త్రికోణమితి అనువర్తనాలు వంటి అంశాలను మంరింతగా సాధన చేయాలని తెలిపారు. జవాబు రాసే సందర్భాల్లో అవసరమున్న చోట తప్పకుండా పట్టికలు, పటాలు వేయాలన్నారు. సంభావ్యత, సమితులు వంటి సులభమైన చాప్టర్లపై దృష్టి సారించాలని చెప్పారు.

పాఠ్యాంశాల సారాంశమే ముఖ్యం : తెలుగు సబ్జెక్టులో స్టార్​ మార్కు కలిగిన పద్యాలు 10 చదివితే చాలు సలభంగా ఐదు మార్కులు సాధించవచ్చని తెలుగు నిపుణులు తిరుపతినాయక్ తెలిపారు. పదజాలం, వ్యాకణం, సృజనాత్మకత, స్వీయరచన వివిధ రకాల లేఖలు సొంతంగా రాయగలగాలని సూచించారు. ప్రతి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన కవులు వారి రచనలు, బిరుదులు, రచనాశైలి, పురస్కారాలను క్రమపద్ధతిలో రాయగలిగితే మంచి మార్కులు వస్తాయని వెల్లడించారు. పాఠ్యపుస్తకం చివరిలో ఉన్న పదాల అర్థాలు, నానార్థాలు, పర్యాయపదాలు, ప్రకృతి వికృతులు, వ్యుత్పర్థాలను చదవాలని సూచించారు. వీటి నుంచే తేలికగా ఎనిమిది మార్కులు సంపాదించవచ్చని తెలిపారు.

కటకాలు, దర్పణాలపై దృష్టి : భౌతిక రసాయన శాస్త్రంలో ప్రధానమైన పాఠ్యాంశాలన్నింటినీ చదవాలి. రేఖా చిత్రాలకు సంబంధించి కటకాలు, దర్పణాలపై దృష్టి సారించాలని భౌతిక రసాయన శాస్త్ర నిపుణులు బొమ్మెన చిన్నయ్య అన్నారు. ప్రయోగశాల కృత్యంలో ప్రయోగపద్ధతి, పరికరాలు, రసాయనాలు, వాటి సమీకరణాలు, పట చిత్రాలు, వాటి భాగలు, భేదాలు వంటి సమస్యలను సాధించాలని సూచించారు. వాటి ఉపయోగాలను గుర్తు పెట్టుకోవాలని తెలిపారు.

ప్రతి రోజూ ఒక ప్యాసేజ్​ : ఆంగ్లంలో తెలిసిన ప్రశ్నలకు ముందుగా సమాధానాలు రాయాలని ఇంగ్లిష్​ సబ్జెక్ట్​ నిపుణులు శ్రీధర్​ కుమార్​ తెలిపారు. రీడింగ్, కాంప్రహెన్సివ్​ ప్యాసేజ్​ను ముందుగా పూర్తి చదివాక దానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలను గుర్తించి రాయాలని పేర్కొన్నారు. ప్రతి రోజూ కనీసం ఒక్క ప్యాసెజ్​ చొప్పున ప్రాక్టీస్​ చేయాలని సూచించారు. స్పీచెస్​, వాయిస్​, సింపుల్​, కాంపౌండ్​, కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్​, డిగ్రీస్​ ఆఫ్​ కంపారిజన్​ వంచి వాటిపై దృష్టి పెట్టాలని తెలిపారు. టెన్సెస్​, ఆర్టికల్స్​, సినానిమ్స్​ అండ్​ ఆంటానిమ్స్​, ప్రిపోజిషన్స్, కంజన్షన్స్​తో పాటు ప్రతి రోజు వ్యాకరణానికి సంబంధించి సొంతంగా పరీక్ష రాస్తూ ఉండాలని అన్నారు.

విషయ క్రోడీకరణే కీలకం : సాంఘిక శాస్త్రంలో పట్టికలు, పటాలు, మ్యాప్స్​పై శ్రద్ధ పెట్టాలని సాంఘిక శాస్త్ర నిపుణులు మచ్చేందర్ అన్నారు​. భారత్​కు సరిహద్దు కలిగిన దేశాలు, ప్రధానమైన పర్వతాలు, ప్రాంతాలు, దేశంలోని రాష్ట్రాలు, రాజధానులు, నదులు, రాష్ట్ర సరిహద్దులు, మహాసముద్రాలు గుర్తించడం సాధన చేయాలని సూచించారు. సమాచార నైపుణ్యంలో భాగంగా విశ్లేషణ, క్రోడీకరణ చూసుకోవాలని తెలిపారు. పేరాగ్రాఫ్​లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని చెప్పారు. కారణాలు తెలుసుకొని ఉదాహరణలతో వ్యాఖ్యానించాలని తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

