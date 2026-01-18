సిలిండర్ తొందరగా ఖాళీ అవుతోందా? - ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే గ్యాస్ ఆదా
రూ.924లకు చేరుకున్న సిలిండర్ ధర - రాయితీ ఇస్తున్నప్పటికీ సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు - గతంలో ఒక్కో సిలిండర్ రెండు, మూడు నెలల వరకు వచ్చినా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఒక నెల రావడమే గగనం
Published : January 18, 2026 at 1:16 PM IST
Tips For Saving Fuel In Gas Cylinders : వంట గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ.924లకు చేరుకొంది. పెరిగిన ధరలతో సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.47 రాయితీ ఇస్తున్నా, ధర సామాన్యుడికి అందనంత ఎత్తులో ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.500కే సిలిండర్ అంటూ మిగిలిన రాయితీ డబ్బులు ఖాతాలో జమ చేస్తున్నా అందరికీ వర్తించడం లేదు. గతంలో ఒక్కో సిలిండర్ రెండు, మూడు నెలల వరకు వచ్చినా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఒక నెల రావడమే గగనంగా మారింది. ఈ నెల 15 నుంచి 21 వరకు ఇంధన పొదుపు వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్న సందర్భంగా ఎలాంటి చిట్కాలు పాటిస్తే గ్యాస్ ఆదా అవుతుందో సంబంధిత కంపెనీలు సూచిస్తున్నాయిలా.
గ్యాస్ ఆదా చేసేందుకు చిట్కాలు : ఒక్క సిలిండర్ కనీసం నెల రోజులైనా రాకపోవడంతో మళ్లీ గ్యాస్ బుక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తోంది. మనం వంట గదిలో చేసే చిన్న చిన్న తప్పుల కారణంగా గ్యాస్ అధికంగా ఖర్చవుతుంటుంది. అందుకోసమే కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే సిలిండర్ నెల రోజుల పాటు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
- గ్యాస్ వెలిగించిన తర్వాత పాత్ర, కావలసిన పదార్థాల కోసం వెతుక్కోవడం చేస్తే మంట వృథా అవుతుంది. వాటిని వంట ప్రారంభించడానికి ముందుగానే అందుబాటులో పెట్టుకోవాలి.
- పెద్ద పాత్రలు, మూతలేని పాత్రలు ఉపయోగిస్తే ఎక్కువ వేడి అవసరమవుతూ గంటకు 7.2 శాతం గ్యాస్ కోల్పోతాం. తగిన మూతలు ఉంటే గంటకు 1.45 శాతం ఆదా అవుతుంది.
- ఉడికించే పదార్థాలకు ప్రెషర్ కుక్కర్లను వినియోగిస్తే 40 శాతం గ్యాస్ పొదుపు చేయొచ్చు.
- పదార్థాలు పొంగినప్పుడు బర్నల్పై పడి కార్బన్తో రంధ్రాలు మూసుకుపోతాయి. నీలం రంగు మంటకు బదులుగా ఎర్రని మంట వస్తుంది. ఎర్రని మంట తక్కువ వేడినిస్తుంది. పాత్రల అడుగున మసిబారుతుంది. 1 మి.మీ. మందం మసి పాత్రపై పేరుకుపోతే 10 శాతం గ్యాస్ ఎక్కువ వాడాల్సి వస్తోంది. స్టౌ బర్నల్ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవాలి.
- రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టిన ఆహార పదార్థాలను వేడి చేయాలంటే అరగంట ముందే బయట తీసిపెట్టాలి. వండే సమయానికి పదార్థాలు గది ఉష్ణోగ్రతకు చేరుకోవాలి. లేదంటే అధిక మొత్తంలో ఖర్చు అవుతుంది.
- తక్కువ ఆహార పదార్థాలను వండటానికి చిన్న బర్నల్ ఉపయోగిస్తే 6 నుంచి 10 శాతం గ్యాస్ తక్కువ వినియోగమవుతుంది.
- తక్కువ లోతు ఉన్న వంట పాత్రలు వినియోగిస్తే తొందరగా వేడి బయటకు వెళ్లి గ్యాస్ వృథా అవుతుంది. లోతుగా ఉన్న పాత్రను వినియోగించాలి. ఆ పాత్రలో వేడి అంచులకు తాకుతూ, అదనపు వేడిని ఇస్తూ గ్యాస్ దుబారాను నివారిస్తుంది.
- బియ్యం, పప్పులను అరగంట ముందే నానబెడితే 22 శాతం గ్యాస్ ఆదా అవుతుంది. పదార్థాలు ఉడకగానే మంట తగ్గించాలి.
- సాధారణ స్టౌను ఉపయోగిస్తే 15 శాతం గ్యాస్ దుబారా అవుతుంది. ఐఎస్ఐ మార్కు కలిగిన గ్రీన్ లేబల్ గ్యాస్ స్టౌలను ఉపయోగిస్తే 68 శాతం అధిక ఉష్ణోగ్రతను ఇస్తాయని పరిశోధనలో తేలింది.
పలు జిలాల్లో ఉన్న గ్యాస్ కనెక్షన్లు :
|జిల్లా
|గ్యాస్ కనెక్షన్లు
|కరీంనగర్
|5,09,000
|జగిత్యాల
|3,50,000
|పెద్దపల్లి
|2,63,000
|సిరిసిల్ల
|1,69,716
రాయితీ ఉన్నా అందని సబ్సిడీ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.500కే సిలిండర్ అంటూ రాయితీ ఇస్తున్నప్పటికీ, ఆ డబ్బులు అర్హులందరికీ అందడం లేదు. వంట గ్యాస్ సిలిండర్ ధర ప్రస్తుతం రూ.924గా ఉంది. మహాలక్ష్మి స్కీమ్ లబ్ధిదారులు ఆ మొత్తం చెల్లించి గ్యాస్ సిలిండర్ తీసుకుంటుండగా, ఆ తర్వాత రెండు మూడు రోజుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.424 సబ్సిడీ అందజేస్తోంది. కేంద్రం సబ్సిడీ రూ.47 కూడా కలిపి లబ్ధిదారులు సిలిండర్కు పెట్టే ఖర్చు రూ.500 అవుతుంది. అయినా అవి సమయానికి అందక పోవడంతో తమ చేతి డబ్బులే ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోందని వినియోగదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రూ.500లకే వంట గ్యాస్ - లేట్ అయినా ఖాతాల్లోకి పడుతున్న డబ్బులు
