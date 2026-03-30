200 దాటితే కరెంట్ బిల్లు మొత్తం కట్టాల్సిందే - ఎప్పటికప్పుడు ఇలా చెక్​ చేస్తూ ఆదా చేసుకోండి

ఎండల తీవ్రతతో పెరుగుతున్న విద్యుత్ డిమాండ్‌ - వేసవిలో ఎక్కువవుతోన్న విద్యుత్తు వినియోగం - 200 యూనిట్లకు ఒక్క యూనిట్‌ దాటినా మొత్తం బిల్లు చెల్లించాల్సిందే - అలా కావొద్దంటే పలు జాగ్రత్తలు అవసరం

Tips for Saving Electricity in Telugu
Tips for Saving Electricity in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 30, 2026 at 4:59 PM IST

Tips for Saving Electricity in Telugu : వేసవి కాలం ప్రారంభం కావడంతో ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. రాబోయే రెండు నెలల్లో ఎండలు మరింత తీవ్రంగా ఉండనున్న నేపథ్యంలో విద్యుత్తు వినియోగం భారీగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లు, ఫ్రిజ్‌ల వినియోగం పెరగడం వల్ల విద్యుత్తు డిమాండ్‌ గణనీయంగా అధికమవుతోంది. ఈ పరిస్థితిలో విద్యుత్తును సద్వినియోగం చేసుకోవడం, పొదుపు చేయడం ప్రతి వినియోగదారుడి బాధ్యతగా మారింది.

గృహజ్యోతి పథకం - పరిమితి దాటితే భారమే : ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న గృహజ్యోతి పథకం కింద 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్తు అందుతోంది. అయితే ఈ పరిమితిని ఒక్క యూనిట్‌ దాటినా మొత్తం బిల్లు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. అందువల్ల వినియోగదారులు తమ వినియోగాన్ని కచ్చితంగా నియంత్రించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చిన్న నిర్లక్ష్యం వల్ల భారీ బిల్లు భారం పడే అవకాశముంది.

రెండు నెలల్లోనే 201 మంది పథకం నుంచి బయటకు : ఇటీవల జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలల్లోనే సుమారు 201 మంది లబ్ధిదారులు 200 యూనిట్ల పరిమితిని దాటడం వల్ల గృహజ్యోతి ప్రయోజనం కోల్పోయారు. మార్చి నెలలో ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది వినియోగదారులు జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే ఎదురయ్యే పరిస్థితిని స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.

వినియోగాన్ని తెలుసుకోవడానికి సులభ మార్గాలు : ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఆన్‌లైన్‌ సాంకేతికతతో వినియోగదారులు తమ విద్యుత్తు వినియోగాన్ని సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. టీజీఎన్‌పీడీసీఎల్‌ యాప్‌ను గూగుల్‌ ప్లే స్టోర్‌ నుంచి డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని 'సెల్ఫ్‌ మీటర్‌ రీడింగ్‌' ఆప్షన్‌ను ఉపయోగించాలి. మీటర్‌ రీడింగ్‌ను ఫొటో తీసి అప్‌లోడ్‌ చేస్తే, ఆ రోజు వరకు వినియోగించిన యూనిట్లకు సంబంధించిన వివరాలు అందుతాయి. ఈ విధానం ద్వారా వినియోగాన్ని నియంత్రించుకోవడం సులభమవుతుంది. అలాగే ఆన్‌లైన్‌ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా సకాలంలో బిల్లులు చెల్లించడం వల్ల అదనపు ఛార్జీలు, ఆలస్య రుసుములను తప్పించుకోవచ్చు.

విద్యుత్తు పొదుపుకు పాటించాల్సిన చిట్కాలు :

  • వేసవిలో విద్యుత్తు వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు కొన్ని సులభమైన అలవాట్లు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. మార్కెట్లో లభించే గృహోపకరణాలను కొనుగోలు చేసే సమయంలో 5 స్టార్‌ రేటింగ్‌ ఉన్న వాటిని ఎంచుకోవడం మంచిది. ఇవి తక్కువ విద్యుత్తుతో ఎక్కువ పని తీరును అందిస్తాయి. ఐఎస్‌ఐ మార్కు ఉన్న పరికరాలను వాడటం సురక్షితం మాత్రమే కాకుండా, విద్యుత్తు వినియోగాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది.
  • ఇంట్లో పాత వైర్లు, తీగలు ఉంటే వాటిని మార్చడం అవసరం. ఇవి విద్యుత్తు వృథా కావడానికి కారణమవుతాయి. టీవీ, ఫ్యాన్‌, లైట్లు వాడని సమయంలో పూర్తిగా స్విచ్‌ ఆఫ్‌ చేయాలి. గృహోపకరణాలు ప్లగ్‌లో ఉండకుండా తీసేయడం కూడా విద్యుత్తు పొదుపుకు సహాయపడుతుంది. మొబైల్‌ ఫోన్‌ పూర్తిగా ఛార్జ్‌ అయిన వెంటనే ఛార్జర్‌ను తీసేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
  • ఎవరూ లేని సమయంలో ఇంట్లో లైట్లు, ఫ్యాన్లు ఆన్‌లో ఉంచకూడదు.
  • పాత ఫ్రిజ్‌ల స్థానంలో ఆధునిక సాంకేతికత గల ఫ్రిజ్‌లను వాడటం ద్వారా నెలవారీ వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.

ఏసీ వినియోగంలో జాగ్రత్తలు కీలకం : వేసవిలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే ఏసీలను సరైన ఉష్ణోగ్రత వద్ద నడపడం చాలా ముఖ్యం. సాధారణంగా 24 నుండి 28 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతను సెట్‌ చేస్తే విద్యుత్తు వినియోగం తగ్గుతుంది. ఆటోమేటిక్‌గా ఆఫ్‌ అయ్యే ఫీచర్‌ ఉన్న ఏసీలను వాడటం మరింత ప్రయోజనకరం. అలాగే అన్ని గదుల్లో ఎల్‌ఈడీ బల్బులను ఉపయోగించడం ద్వారా విద్యుత్తు వినియోగాన్ని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు.

అధికారుల సూచనలు - వినియోగదారుల బాధ్యత : విద్యుత్తు శాఖ అధికారులు కూడా వినియోగదారులకు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. వేసవిలో పెరిగే డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా సరఫరా చేస్తున్నామని, అయితే వినియోగదారులు అవసరమైనంత మాత్రమే విద్యుత్తును వాడాలని సూచిస్తున్నారు. 200 యూనిట్ల లోపు వినియోగిస్తేనే గృహజ్యోతి పథకం ప్రయోజనం అందుతుందని, నాణ్యమైన పరికరాలను వాడటం ద్వారా వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని ఎస్‌ఈ పీవీ రాజేశ్వర్‌రావు తెలిపారు.

"వేసవిలో డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా విద్యుత్తు సరఫరా చేస్తున్నాం. అవసరం మేరకు వాడుతూ పొదుపు చేయాలి. 200 యూనిట్ల లోపు వాడితేనే గృహజ్యోతి వర్తిస్తుంది. నాణ్యమైన పరికరాలను వాడటం మేలు." పీవీ రాజేశ్వర్‌రావు, ఎస్‌ఈ

వేసవిలో విద్యుత్తు వినియోగం పెరగడం సహజమే అయినప్పటికీ, జాగ్రత్తలు పాటిస్తే భారీ బిల్లుల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. గృహజ్యోతి పథకం ప్రయోజనాన్ని కోల్పోకుండా ఉండాలంటే వినియోగాన్ని నియంత్రించడం అత్యవసరం. చిన్న చిన్న అలవాట్లు మార్చుకుంటే పెద్ద మొత్తంలో విద్యుత్తు పొదుపు సాధ్యమవుతుంది. దీంతో వినియోగదారులు ఆర్థికంగా లాభపడటమే కాకుండా, విద్యుత్తు వనరుల సంరక్షణకు కూడా తోడ్పడతారు.

