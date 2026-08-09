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పోలీస్​ జాబ్​ కోసం ప్రిపేర్​ అవుతున్నారా? - ఇలా సిద్ధమయ్యారంటే కొలువు గ్యారంటీ!

7,437 పోస్టుల భర్తీకి 4 నోటిఫికేషన్లు జారీ - ఖాకీ కొలువే లక్ష్యంతో యువత పక్కా ప్రణాళికతో సన్నద్ధత - సమయాన్ని వృథా చేయకుండా ప్రిపేర్ కావాలంటున్న నిపుణులు

Police
Police (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2026 at 4:37 PM IST

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Tips for Preparing for Telangana Police Job : తెలంగాణ పోలీస్ నియామక మండలి పోలీస్, ఎస్పీఎఫ్​, ఫైర్, జైళ్ల శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న 7,437 పోస్టుల భర్తీకి వేర్వేరుగా 4 నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. పోలీస్ ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యంతో వేలాది మంది యువత ప్రస్తుతం రాత పరీక్ష, శారీరక సామర్థ్య పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఖాకీ యూనిఫామ్‌ ధరించాలంటే కేవలం చదువుపైనే కాకుండా శారీరక దారుఢ్యం, మానసిక స్థైర్యం, క్రమశిక్షణపై కూడా దృష్టి పెట్టాలి. లక్ష్యంపై గురి, నిరంతర శ్రమ అనే సూత్రాన్ని పాటిస్తూ ముందుకు సాగితే పోలీస్ ఉద్యోగం సాధించడం కష్టమేమీ కాదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సమయాన్ని వృథా చేయకుండా ఇప్పటి నుంచే సన్నద్ధతను ముమ్మరం చేయాలని చెబుతున్నారు.

రాత పరీక్షకు పక్కా వ్యూహం : పోలీస్ ఉద్యోగాల రాత పరీక్షకు సిద్ధమయ్యే అభ్యర్థులు ముందుగా అధికారిక సిలబస్‌పై పూర్తి అవగాహన పెంచుకోవాలి. అర్థమెటిక్‌, రీజనింగ్‌, జనరల్‌ స్టడీస్‌, తెలంగాణ సంస్కృతి, చరిత్ర, జాగ్రఫీ, పాలిటీ తదితర అంశాలకు ప్రామాణిక పుస్తకాలను ఎంపిక చేసుకుని క్రమపద్ధతిలో చదవాలి. ఒకేసారి ఎక్కువ పుస్తకాలు చదవడం కంటే, పరిమితమైన మంచి పుస్తకాలను పలుమార్లు చదవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

కరెంట్‌ అఫైర్స్‌ కీలకం : పోటీ పరీక్షల్లో వర్తమాన అంశాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అందుకే ప్రతిరోజూ నాణ్యమైన వార్తా పత్రికలను చదవడంతో పాటు ముఖ్యమైన అంశాలను నోట్స్‌ రూపంలో రాసుకోవాలి. గత ఆరు నుంచి ఎనిమిది నెలల జాతీయ, అంతర్జాతీయ, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రాంతీయ పరిణామాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. వారానికి కనీసం ఒక మాక్‌ టెస్ట్‌ రాయడం, గత ప్రశ్నపత్రాలను సాధన చేయడం ద్వారా పరీక్షలో సమయ పాలన, కచ్చితత్వం పెరుగుతాయి.

ఫిజికల్‌ టెస్టే కీలక మలుపు : పోలీసు ఎంపిక ప్రక్రియలో శారీరక సామర్థ్య పరీక్షలు అత్యంత కీలకం. రాత పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్నప్పుడే ఫిజికల్‌ ఈవెంట్లపై కూడా సమానంగా దృష్టి పెట్టాలి. ప్రతి రోజూ ఉదయం లేదా సాయంత్రం కనీసం ఒకటి నుంచి రెండు గంటల పాటు రన్నింగ్‌, లాంగ్‌ జంప్‌, షాట్‌పుట్‌ వంటి ఈవెంట్లను సాధన చేయాలి. ప్రారంభంలో శరీర సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా వ్యాయామం చేస్తూ క్రమంగా వేగం, దూరం, సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలి.

ఆహారం, నిద్ర, క్రమశిక్షణ : శారీరక శిక్షణతో పాటు సరైన ఆహారం తీసుకోవడం కూడా అవసరం. శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్లు, పండ్లు, పాలు, డ్రై ఫ్రూట్స్‌ వంటి పోషకాహారాన్ని తీసుకోవాలి. తగినంత నీరు తాగడంతో పాటు ప్రతిరోజూ సరిపడా నిద్రపోవాలి. విశ్రాంతి లేకుండా అతిగా వ్యాయామం చేయడం వల్ల గాయాల బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి శిక్షణ, ఆహారం, విశ్రాంతి మధ్య సమతుల్యత పాటించాలి.

"రన్నింగ్‌, లాంగ్‌ జంప్‌, షాట్‌పుట్‌ వంటి ఈవెంట్లలో మెరుగైన ప్రతిభ సాధించాలంటే రోజువారీ సాధనే ప్రధాన మార్గం. మైదానంలో నిర్ణీత సమయాన్ని కేటాయించి నిరంతరం ప్రాక్టీస్‌ చేయాలి. అవసరమైతే నిపుణులు, శిక్షకుల సలహాలు తీసుకోవాలి. కొందరు వ్యక్తులు, పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో ఉచిత శిక్షణా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తుంటారు. వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి" - స్వప్న, పీఈటీ

పట్టుదలతో సాధించాను : "నిపుణులు అందించిన మార్గదర్శకత్వం, రోజువారీ గ్రౌండ్‌ ప్రాక్టీస్‌ వల్లే ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యాను. ఆత్మ విశ్వాసం, ధైర్యం, క్రమశిక్షణ ఉంటే కొలువు సాధించవచ్చు. ప్రతిరోజూ నిర్ణీత సమయానికి మైదానానికి వెళ్లి ప్రాక్టీస్‌ చేయాలి. ఏకాగ్రతతో చదువుపై దృష్టి పెట్టాలి. పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చు" అని ఆబ్కారీ ఎస్సై శ్రీకాంత్‌ తెలిపారు.

లక్ష్యం ఒక్కటే : పోలీసు ఉద్యోగం సాధించాలనే కలను నిజం చేసుకోవాలంటే చివరి నిమిషం వరకు వేచి ఉండకుండా ఇప్పటి నుంచే పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు సాగాలి. రోజువారీ చదువు, మాక్‌ టెస్టులు, గ్రౌండ్‌ ప్రాక్టీస్‌, సరైన ఆహారం, తగిన విశ్రాంతిని అలవాటుగా మార్చుకోవాలి. క్రమశిక్షణతో నిరంతరం శ్రమిస్తే ఖాకీ యూనిఫామ్‌ ధరించాలనే కలను సాకారం చేసుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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