పిల్లలు అడిగిందల్లా కొనిస్తున్నారా? - మహారాష్ట్ర 'ఐఫోన్ ఉదంతం' మీ ఇంట్లోనూ రిపీట్ అవ్వొచ్చు!
టీనేజీ పిల్లల్లో విపరీత పోకడలు - తల్లిదండ్రులు, పెద్దల మాటలు పెడచెవిన పెడుతున్న పిల్లలు - గారాబం చేస్తే వారి బంగారు భవితకే ఇబ్బందులు - అడిగింది ప్రతీది ఇచ్చే ముందు ఒకసారి ఆలోచించాల్సిందే!
Published : August 25, 2026 at 12:46 PM IST
Parents How To Care Teenagers : 'కౌమార' దశ అనేది మానవ వికాసంలో ఒక కీలకమైన పరివర్తన దశ. ఇది బాల్యానికి, వయోజన దశకు మధ్య వారధిగా ఉంటుంది. ఈ దశలో కుటుంబ సభ్యుల ప్రభావం కంటే స్నేహితుల ప్రభావమే ఎక్కువగా ఉంటుంది. కౌమార దశలో ఉన్నవారు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధను కోరుకుంటారు. తాము ప్రత్యేకంగా, స్వతంత్రంగా కనిపించాలని ఆశిస్తారు. తమ దృక్కోణమే సరైనదని నమ్ముతుంటారు. ఎంత బాగా చెప్పినా తల్లిదండ్రులు,పెద్దల సలహాలను పెడచెవిన పెడతారు. తమకు కావాల్సింది కచ్చితంగా దక్కించుకోవాలని మొండిగా పట్టుబడతారు. ఈ దశలో తల్లిదండ్రుల అతి గారాబం కూడా తోడైతే పిల్లల భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
టీనేజర్ల డిమాండ్తో కుటుంబంలో విషాదం : కౌమార దశలో యువత నిర్లక్ష్యపు ప్రవర్తన వారిని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టడమే కాకుండా వారి కుటుంబాల్లోనూ విషాదాన్ని నింపుతోంది. స్మార్ట్ వాచ్ కొనడం, ఐఫోన్కు డబ్బు సమకూర్చడం లేదా ఒక నిర్దిష్ట బైక్ను కొనుగోలు చేయడం వంటి డిమాండ్ల విషయంలో తల్లిదండ్రులతో గొడవపడే టీనేజర్ల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఈ ప్రతికూల ధోరణి టీనేజర్లలో నేర ప్రవృత్తులను పెంచి పోషిస్తోంది. వ్యసనాలు వారి శారీరక, మానసిక వికాసాన్ని దెబ్బ తీసి, తీవ్రమైన సమస్యలకు దారి తీస్తున్నాయి.
- మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి సంభాజీనగర్ జిల్లాలో ఐఫోన్ ఈఎంఐ చెల్లింపు విషయంలో ఒక టీనేజర్ మొండి పట్టుదల అతని కుటుంబం మొత్తం ప్రాణాలు కోల్పోయే విషాదానికి దారితీసింది. తమ కుటుంబ ఆర్థిక వాస్తవాలను పట్టించుకోని కౌమార దశలోని వారి ఆవేశపూరిత కోరికల వల్ల కలిగే వినాశకరమైన పరిణామాల గురించి ఈ సంఘటన సమాజానికి ఒక హెచ్చరికగా నిలుస్తుంది.
- నిజామాబాద్ నగరానికి చెందిన దంపతులు ఇద్దరూ ఉద్యోగులే. వారికి ఒకే ఒక్క కుమారుడు ఉన్నాడు. ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న ఆ బాలుడు, తన స్నేహితులు కాలేజీకి నడిపే సాధారణ బైక్లకు భిన్నంగా ఒక స్పోర్ట్స్ బైక్ కావాలని పట్టుబట్టాడు. అతని తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోకపోవడంతో ఆ బైక్ కొనివ్వమని పట్టుబట్టి మారాం చేశాడు. వారు చలించకపోవడంతో అతను తినడం పూర్తిగా మానేశాడు. తమ కుమారుడి మొండితనాన్ని భరించలేక, వారు చివరికి అతనికి రూ.1.45 లక్షల విలువైన బైక్ కొనిచ్చారు. అయితే తమ ఉద్యోగాలతో తీరిక లేకుండా ఉండటం వల్ల ఆ తల్లిదండ్రులు తమ కుమారుడు ఏం చేస్తున్నాడో చూసుకోలేకపోయారు. చివరకు విచ్చలవిడి విలాసాల జీవితానికి అలవాటుపడ్డాడు. చివరికి అతివేగంతో బైక్ను రోడ్ డివైడర్కు ఢీకొట్టి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో ఇలా ఉండాలి :
- పిల్లలను అతి గారాబంతో పెంచడం మానుకోవాలి.
- క్రీడలు, పాటలు పాడటం, సంగీతం, చిత్రలేఖనం వంటి కార్యకలాపాలపై దృష్టి పెట్టేలా వారిని ప్రోత్సహించాలి.
- ఫోన్లు, బైక్లను నిర్దిష్ట ప్రయోజనాల కోసం, నిర్దేశించిన సమయ పరిమితుల్లో మాత్రమే ఉపయోగించేలా షరతులు విధించాలి.
- ఖరీదైన వస్తువుల పట్ల వ్యామోహం, విలాసవంతమైన జీవనశైలి మంచి కంటే ఎక్కువ హాని చేస్తాయని ముందుగానే వివరించాలి.
- పిల్లల ప్రవర్తనను గమనించాలి. ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాడో గమనిస్తూ ఉండాలి.
- ఇతరులతో పోల్చుకోవడం, మితిమీరిన స్వాతంత్ర్యం కోరుకోవడం వల్ల పిల్లలు తరచుగా ఎదురు తిరుగుతారు.
- కుటుంబ ఆర్థిక, సామాజిక పరిస్థితులను వారికి స్పష్టంగా వివరించాలి.
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