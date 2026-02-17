ETV Bharat / state

మండుటెండల్లోనూ మీ ఇల్లు కూల్​గా ఉండాలా? - ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు!

వేసవి కాలంలో ఉష్ణోగ్రతల వల్ల వాతావరణంలోని మార్పుల వల్ల వేెడెక్కే ఇంటి వాతావరణం - సింపుల్ చిట్కాలతో ఇలా కూల్​గా ఉంచుకోవచ్చు!

HOME_COOLING_TIPS
HOME_COOLING_TIPS (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 6:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

HOME COOLING TIPS IN SUMMER: వేసవి కాలంలో ఉష్ణోగ్రతల వల్ల వాతావరణంలోని మార్పులు రేయింబవళ్లు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఏసీలు, కూలర్లు లేని వారి పరిస్థితి ఇంక చెప్పనక్కర్లేదు! పగటి పూట ఫ్యాన్లు వేసుకుని ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం పొందినా రాత్రుళ్లు నిద్రపోవడానికి కష్టపడాల్సిందే! పగలంతా ఇంటి పైకప్పు వేడెక్కడం వల్ల రాత్రుళ్లు ఫ్యాన్ గాలి కూడా వేడిగా ఉంటుంది. అందుకే వేసవిలో ఏసీలు, కూలర్లకు డిమాండ్ బాగా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇల్లు వేడెక్కకుండా చల్లగా ఉంటుంది.

ఎండలు మొదలయ్యాయి. ఈ సమయంలో ఇంట్లో ఎయిర్ కండిషనర్, కూలర్ లేకుంటే అస్సలు ఉండలేం. ఒకవేళ ఏసీలు, కూలర్లు ఉన్నప్పటికీ అదే పనిగా వాటిని వాడనూలేం. అందుకే వాటితో పని లేకుండానే ఇంటిని చల్లబరచడానికి కొన్ని చిట్కాలు ఉన్నాయి. వేసవిలో వేడి గాలుల నుంచి సంరక్షించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వేడి గాలులు మన ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే చాలా మంది ఏసీలు, కూలర్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇంట్లో అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా ఇంటిని చల్లగా ఉంచుకోవచ్చు.

కిటికీలను మూసి ఉంచాలి: కిటికీలు ఇంటి వాతావరణాన్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. ఇంట్లోకి గాలి, వెలుతురు రావడానికి కిటికీలు తెరిచే ఉంచుతాం. అయితే వాటి నుంచే దుమ్ము కూడా ఇంట్లోకి చేరుతుంది. అందుకే వేసవిలో ఉదయం వేళలో కిటికీలను తెరిచి బయటి వాతావరణం వేడెక్కగానే తిరిగి మూసేయాలి. వాటిని అలాగే తెరిచి ఉంచడం వల్ల వేడి గాలి ఇంట్లోకి చేరి ఉక్కపోతగా మారుతుంది. కిటికీలతో పాటు తలుపులు కూడా మూసే ఉంచితే ఇంకా మంచిది. వీలైతే కిటికీలను కప్పి ఉంచేలా కర్టన్లు వేసుకుని వాటిపై నీళ్లు చల్లుకుంటే మంచిది.

మండుటెండల్లోనూ మీ ఇల్లు కూల్​గా ఉండాలా? - ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు
మండుటెండల్లోనూ మీ ఇల్లు కూల్​గా ఉండాలా? - ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు (ETV Bharat)

ఓవెన్‌ను ఉపయోగించవద్దు: వంటల్లో మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ వాడకాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించాలి. ఓవెన్ ద్వారా ఎంతో వేడి ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇది ఇంటి వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అదే విధంగా వంట గది నుంచి వచ్చే వేడి ఇంట్లోకి రాకుండా చూసుకోవాలి.

లైట్లు, బల్బులను మార్చుకోవాలి: వంటగది ఉపకరణాలు వేసవిలో ఇంటి వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. వాటితో పాటు బల్బులు కూడా వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. పాత బల్బుల స్థానంలో ఎల్​ఈడీ బల్బులను వాడటం వల్ల విద్యుత్ ఆదా చేయడంతో పాటు ఇంట్లోని ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించుకోవచ్చు.

సీలింగ్ ఫ్యాన్లకు బదులుగా టేబుల్, పెడస్టల్ ఫ్యాన్లు: ఇంట్లో సీలింగ్ ఫ్యాన్లకు బదులు టేబుల్, పెడస్టల్ ఫ్యాన్లు వాడితే మంచిది. ఉదయం సీలింగ్ ఫ్యాన్లు వేసుకున్నా రాత్రుళ్లు కిటికీలను తెరిచి వాటికి దగ్గర్లో స్టాండ్ ఫ్యాన్లను పెడితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. పగలంతా ఇంటి పైకప్పు వేడెక్కడం వల్ల సీలింగ్ ఫ్యాన్ వేసినా పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు. అందుకే ఇంట్లో వేడిగాలి బయటకు వెళ్లేలా పెడస్టల్ లేదా టేబుల్ ఫ్యాన్లను ఉపయోగించాలి. వాటి ఎదురుగా ఒక గిన్నెలో చల్లని నీరు లేదా ఐస్ క్యూబ్‌లను ఉంచడం వల్ల గది వాతావరణం చల్లబడుతుంది.

మండుటెండల్లోనూ మీ ఇల్లు కూల్​గా ఉండాలా? - ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు
మండుటెండల్లోనూ మీ ఇల్లు కూల్​గా ఉండాలా? - ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు (ETV Bharat)

రాత్రి గాలి లోపలికి రానివ్వండి: నిద్రపోవడానికి ముందుగా ఇంట్లోని కిటికీలు తెరిచి ఉంచాలి. దాంతో బయటి నుంచి వచ్చే చల్లని గాలి ఇంట్లో వేడిని తగ్గించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇంట్లో వేడిగాలి బయటికి వెళ్లిపోయేలా చేసి మీ ఇంటిని చల్లగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. తిరిగి ఉదయం బయట వాతావరణం వేడిగా మారే ముందు కిటికీలను మూసేస్తే సరిపోతుంది.

మండుతున్న ఎండలు - గిరిగిర తిరుగుతున్న విద్యుత్​ మీటర్​

సమ్మర్​లో మీ వెహికల్ సేఫ్​గా ఉండాలా? - అయితే ఇవి చెక్ చేయాల్సిందే!

TAGGED:

SUMMER TIPS
HOUSE COOLING IN SUMMER TIPS
HOME COOLING TIPS IN SUMMER
TIPS FOR COOLING HOME
HOME COOLING TIPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.