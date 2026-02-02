మీరు కొనే బెల్లం మంచిదా, కాదా? - తెెలుసుకోండి ఇలా!
నిత్యం వినియోగించే ఆహారంలో కల్తీ - విక్రయించే ముందు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి - రంగు, రుచి, వాసన వంటి పరీక్షలతో కనిపెట్టండి ఇలా!
Published : February 2, 2026 at 4:19 PM IST
How To Identify Pure Jaggery : సాధారణంగా ఇళ్లల్లో రకరకాల అవసరాల కోసం బెల్లం వినియోగిస్తుంటాం. ఇటీవల కాలంలో డయాబెటిక్ భయంతో చాలామంది చక్కెర కంటే బెల్లం తినేందుకు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అందుకే దీని వినియోగం ఇప్పుడు పెరిగిపోయింది. సేల్స్ పెరగడంతో బెల్లంలో కల్తీ కూడా పెరుగుతోంది. ఆ నేపథ్యంలో ఏది అసలు బెల్లం? ఏది కల్తీ అని తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. అందుకే ఈ చిట్కాలు పాటించి అసలు బెల్లం ఏదని తెలుసుకోండి.
రుచి ఇలా ఉండాలి : బెల్లాన్ని మనం నోట్లో వేసుకున్నప్పుడు అది మృదువైన తీపి రుచినిస్తుంది. చెరుకు తిన్న భావనను కలిగిస్తుంది. అదే ఒకవేల కల్తీ బెల్లం అయితే ఎక్కువ తీపిగా అనిపిస్తుంది. అలాగే నాలుక, గొంతులో మంట, చేదు భావన కలుగుతుంది. తిన్న తర్వాత ఆ బెల్లం మృదువైన తీపి అనే భావన కలగకపోతే కల్తీ అయినట్లు గ్రహించాలి.
ఆ వాసన రావాలి : బెల్లం ఒకవేల సహజమైన తీపి, చెరకు వాసన కలిగి ఉంటే అది చెరకుతో తయారు చేసిందని అర్థం. అదే కల్తీ బెల్లం అయితే కాలిన చక్కెర, రసాయన వాసన వస్తుంది. అలాంటి వాసన వస్తే దాన్ని కొనకపోవడమే మేలు.
ముట్టుకుంటే ఇలా ఉండాలి : బెల్లం కొనే ముందు కొద్దిగా చేతిలోకి తీసుకుని దాన్ని విరిచి పొడిగా చేయాలి. కల్తీ లేని బెల్లం అయితే అది సులభంగా విరుగుతుంది. కల్తీ బెల్లం అయితే బాగా గట్టి పడినట్లుగా లేదా జిగటగా, చేతులకు అంటుకునేలా ఉంటుంది.
నీటి పరీక్ష పాస్ అవ్వాలి : ఒక గ్లాస్లో గోరువెచ్చని స్వచ్ఛమైన నీటిని తీసుకుని, అందులో బెల్లం ముక్క వేయాలి. కల్తీ లేని బెల్లం అయితే నీటిలో కరుగుతుంది. అదే కల్తీ బెల్లం అయితే నీరు మురికిగా మారుతుంది. అలాగే నీటి అడుగు భాగాన మట్టి కనిపించడం, తెల్లని పొర ఏర్పడడం జరుగుతాయి.
కొనే ముంది పరీక్షించండి : మార్కెట్లో నల్లబెల్లం, తెల్లబెల్లం, తాటి బెల్లం, పాకం బెల్లం అంటూ రకరకాలుగా దొరుకుతుంది. అయితే ఈ బెల్లాలన్నీ సహజసిద్ధంగా తయారు చేసినవైతే ఎటువంటి సమస్య ఉండదు. కానీ రసాయనాలు కలిపి చేసినవి ఉపయోగిస్తేనే ఇబ్బందులు. అందుకే బెల్లాన్ని కొనే ముంది పూర్తిగా పరీక్షించి కొనుగోలు చేయాలి.
బేకింగ్ సోడా కనిపెట్టండి ఇలా : తూకం పెరగడానికి, ఆకర్షణీయంగా కనిపించేందుకు బెల్లం తయారీలో బేకింగ్ సోడాను కలుపుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దాన్ని కనిపెట్టేందుకు ముందుగా ఓ టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి పావు టీ స్పూన్ బెల్లం తురుము వేయాలి. తర్వాత ఆ ట్యూబ్లోకి 3ml హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కలపాలి. స్వచ్ఛమైన బెల్లం అయితే ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. ఒకవేళ ఆ బెల్లంలో బేకింగ్ సోడా కలిపితే బెల్లం మిశ్రమంపై బుడగలు ఏర్పడతాయి.
కెమికల్స్తో నిండిన పాలు : అలాగే ఇంట్లోని పిల్లలు, పెద్దలు రోజూ పాలు తాగడం వల్ల వారి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. కానీ ఇప్పుడు ఈ పాలకు కూడా కల్తీ బెడద తప్పడం లేదు. యూరియా, కాస్టిక్ సోడా, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, డిటర్జెంట్లు, బోరిక్ యాసిడ్, అమోనియం సల్ఫేట్, ఫార్మాలిన్ వంటి కెమికల్స్ను పాల కల్తీకి యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇలాంటి పాలు కారణంగా అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
కల్తీ పాలను గుర్తించండి ఇలా : పాలు కల్తీ అని తెలుసుకోవడానికి, ముందుగా వాటిని వేడి చేయాలి. అవి ఆవిరయ్యే తీరు ఆధారంగా చేసుకుని ఆ పాలల్లో ఎంత వరకు నీళ్లు లేదా యూరియా కలిసిందో గుర్తించవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. మనం నాణ్యమైన పాలను వేడి చేస్తున్నట్లయితే పాల మధ్యలో బుడగలా వస్తుంది. అదే కల్తీ పాలను వేడి చేస్తున్నట్లయితే ఈ ప్రక్రియ అనేది స్థిరంగా ఉండదనే విషయాన్ని గమనించాలి.
