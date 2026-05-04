వేసవి కాలంలో కుక్కలను చల్లగా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం - ఈ టిప్స్ మీ కోసమే
వేసవి కాలంలో మూగజీవాలకు తీవ్రమైన ఇబ్బందులు - వేసవిలో పెంపుడు జంతువుల సంరక్షణ చాలా ముఖ్యం - నిపుణులు సూచించిన కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు ఇవే!
Published : May 4, 2026 at 12:48 PM IST
How to Take Care of Pets : వేసవి కాలంలో మనుషులతో పాటు మూగజీవాలు కూడా తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాయి. ముఖ్యంగా పెంపుడు జంతువులు పూర్తిగా యజమానులపై ఆధారపడటం వల్ల వాటి ఆరోగ్యం కాపాడటం బాధ్యతగా మారుతుంది. సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే వడ దెబ్బ, డీహైడ్రేషన్, అలసట వంటి సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో నిపుణులు సూచించిన కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు పాటించడం మేలు!
మంచినీరు - జీవనాధారం : ఎండలు పెరిగే కొద్దీ పెంపుడు జంతువులకు నీటి అవసరం కూడా పెరుగుతుంది. వాటికి ఎల్లప్పుడూ శుభ్రమైన, చల్లని తాగు నీరు అందుబాటులో ఉంచాలి. నీటి పాత్రలను రోజుకు కనీసం రెండుమూడు సార్లు శుభ్రం చేయడం వల్ల బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా ఉంటుంది. వీలైతే నీటిలో ఎలక్ట్రోలైట్స్ కలిపి ఇవ్వడం ద్వారా వాటి శరీరంలో నీటి సమతుల్యత నిలబెట్టవచ్చు. ఇది డీహైడ్రేషన్ను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
నడక సమయాల్లో జాగ్రత్తలు : పెంపుడు కుక్కలను మధ్యాహ్నం వేళల్లో బయటకు తీసుకెళ్లడం ప్రమాదకరం. వేడెక్కిన రహదారులు వాటి పాదాలకు హాని కలిగించవచ్చు. ఉదయం 7 గంటల్లోపు లేదా సాయంత్రం 7 గంటల తర్వాత మాత్రమే వాకింగ్కు తీసుకెళ్లడం ఉత్తమం. నేల వేడి స్థాయిని పరీక్షించడానికి అరచేతిని ఐదు సెకన్ల పాటు నేలపై ఉంచి చూడాలి. మీరు భరించలేకపోతే, అది మీ పెంపుడు జంతువుకు కూడా ప్రమాదమే అన్న సంగతి గుర్తుంచుకోవాలి.
ఆహారంలో మార్పులు అవసరం : వేసవిలో జంతువులకు ఆకలి తగ్గడం సహజం. తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారం ఇవ్వాలి. పెరుగు, మజ్జిగ అన్నం వంటి ఆహారాలు శరీరాన్ని చల్లబరుస్తాయి. అయితే కొన్ని జంతువులకు ఇవి సరిపోకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో ఎగ్ రైస్ వంటి ప్రత్యామ్నాయాలను ఇవ్వవచ్చు. మాంసాహారం కొద్దిగా తగ్గించి, నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే పుచ్చకాయ వంటి పండ్లను గింజలు తీసేసి ఇవ్వడం మంచిది.
వడదెబ్బ లక్షణాలు గుర్తించడం ముఖ్యం : పెంపుడు జంతువుల్లో వడ దెబ్బ లక్షణాలను గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువగా ఊపిరి పీల్చుకోవడం, నోటి నుంచి చొంగ కారడం, నీరసం, కళ్లు ఎర్రబడటం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే అప్రమత్తం కావాలి. అలాంటి సమయంలో చల్లని నీటితో శరీరాన్ని తుడిచి, దగ్గరలోని వెటర్నరీ డాక్టర్ను సంప్రదించడం అత్యవసరం. ఆలస్యం ప్రాణాపాయానికి దారి తీయవచ్చు.
ఇంట్లోనే సురక్షిత వాతావరణం : వేసవిలో పెంపుడు జంతువులను గాలి ఆడే గదిలో ఉంచడం మంచిది. ఫ్యాన్, కూలర్ లేదా ఏసీ సౌకర్యం ఉన్న చోట వాటిని ఉంచడం వల్ల వేడి నుంచి రక్షణ కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా కార్లలో వాటిని ఒంటరిగా వదిలి వెళ్లకూడదు. కారు లోపల ఉష్ణోగ్రత కొన్ని నిమిషాల్లోనే ప్రమాదకర స్థాయికి చేరి ప్రాణనష్టం కలిగించవచ్చు. అలాగే బయట ఎండలో కట్టేయడం కూడా తప్పు.
కేశ సంరక్షణపై అపోహలు : చాలా మంది వేసవిలో కుక్కల వెంట్రుకలను పూర్తిగా కత్తిరిస్తారు. కానీ ఇది సరైన విధానం కాదు. వాటి వెంట్రుకలు సహజ రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తాయి. పూర్తిగా తొలగించడం వల్ల వేడి నేరుగా శరీరంపై పడుతుంది. కేవలం ట్రిమ్ చేయడం, రోజూ బ్రష్ చేయడం ద్వారా గాలి ప్రసరణను పెంచడం మంచిది.
వేసవి కాలం పెంపుడు జంతువులకు కఠిన పరీక్షలా ఉంటుంది. అయితే యజమానులు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వాటిని సురక్షితంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచవచ్చు. ప్రేమతో పాటు బాధ్యతను కూడా చూపించడం ద్వారా మన పెంపుడు జంతువులకు ఈ వేసవిని సౌకర్యవంతంగా మార్చవచ్చు.
"కుక్కలు నిద్రించే చోట గాలి ధారాళంగా ఆడేలా చూడాలి. వీలైతే ఏసీ లేదా కూలర్ సౌకర్యం ఉన్న రూమ్లో వాటిని ఉంచాలి. పొరపాటున కూడా ఎండలో కట్టేయవద్దు. అలాగే పార్కింగ్ చేసిన కార్లలో కుక్కలను వదిలి వెళ్తే చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది" - విశ్వ చైతన్య, వెటర్నరీ వైద్యులు, హైదరాబాద్
