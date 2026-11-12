తిమ్మాపురం 'కథ' మారింది - అపరిశుభ్రత నుంచి పరిశుభ్రత వైపు ప్రయాణం
Timmapuram Story Changed : నేడు తిమ్మాపురం గ్రామం స్వచ్ఛతకు చిరునామాగా మారింది. రూపురేఖలు మార్చుకుంది. అపరిశుభ్రత నుంచి పరిశుభ్రత వైపు అడుగులు వేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 11:41 AM IST
ఒకప్పుడు ఆ ఊరికి అల్లుళ్లు రావాలంటే ముఖం తిప్పుకునేవారు. అధికారులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆ గ్రామానికి వెళ్లాలన్నా అబ్బో తామెళ్లలేమనేవారు. ఆ గ్రామంలో యువతకు పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేయాల్సి వస్తే ఊరుదాటి పొరుగూరులో ఏర్పాట్లు చేయాల్సి వచ్చేది. ఆ గ్రామంలో ఇంతటి ఇబ్బంది ఏముందు అనుకుంటున్నారా! అవును, మీకు అదే సందేహం రావచ్చు. ఆ గ్రామం చిన్నదైనా ఇంట్లో మురుగు రోడ్డెక్కి పారేది. వీధిలో అడుగు పెట్టాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి ఉండేది. ఇంట్లో దోమల మోత, వీధిలో ముక్కు పుటాలు పగిలిపోయేలా రోడ్డెక్కి పారే మురుగుతో ఆ గ్రామ ప్రజలు నిత్యం అనారోగ్యంతో సంపాదనలో సగభాగం వైద్యం కోసమే ఖర్చుపెట్టేసేవారు. ఇంతటి మురుగు గ్రామాన్ని అద్దంగా మార్చారు. అంతేకాదు, రాష్ట్ర స్థాయిలో అవార్డు పొందిన ఏకైక గ్రామంగా కూడా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇంతటి మురుగు నుంచి స్వచ్ఛతవైపు అడుగులేసిన ఆ గ్రామం ఎక్కడుందని ఆలోచిస్తున్నారా! అయితే అనంతపురం జిల్లాకు వెళ్లాల్సిందే.
అనంతపురం జిల్లా యాడికి మండలం వేములపాడు పంచాయతీలో చిన్న గ్రామం తిమ్మాపురం. అక్కడ సుమారు 320 నుంచి 350 మంది జనాభా ఉన్నారు. గుత్తి-తాడిపత్రి జాతీయ రహదారికి సమీపంలోనే ఉన్నప్పటికీ తిమ్మాపురంలో అంతర్గత రహదారులు నిర్మించారు. అయితే ప్రాధాన్యత క్రమంలో మురుగునీరు పారుదల ఏర్పాటు చేయకుండా కొంతమేర సీసీ రోడ్లు మాత్రం వేశారు. ఆ గ్రామంలో ప్రతి ఇంటి నుంచి వచ్చే మురుగునీరు రోడ్లపైనే పారుతుండేది. సుమారు మూడు దశాబ్దాలుగా మురుగులోనే జీవించిన ఆ గ్రామస్తులు ఇంట్లో దోమల మోత, బయటకు వస్తే ముక్కుపుటాలు పగిలిపోయే దుర్వాసనతో అల్లాడిపోయారు. ఆ ఊరికి అల్లుళ్లు రావాలంటే ససేమిరా ఒప్పుకునేవారు కాదు. అంతేకాదు, ఒకప్పుడు ఆ గ్రామంలో పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేయాలన్నా పక్క గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేసుకొని, అక్కడే పెళ్లిళ్లు కుదుర్చుకునేవారు. దీనికంతటికీ కారణం రోడ్డెక్కి పారే మురుగే. గతంలో మురుగుతో ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులను గ్రామస్తులు గుర్తుచేసుకుంటున్నారు.
"గతంలో మా గ్రామంలో పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉండేది. ఇళ్ల నుంచి వచ్చే మురుగునీరు గ్రామంలోని రోడ్లపైకి ప్రవహించడం వల్ల మాకు ఎంతో ఇబ్బంది కలిగేది. అయితే, ఇప్పుడు ఆ సమస్యలు లేవు. సుమారు రూ. 3 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసి, మా గ్రామాన్నే పూర్తిగా మార్చివేశాం"- గ్రామస్థులు
అప్పుడు మురుగు రోడ్డెక్కి పారిన తిమ్మాపురం, నేడది స్వచ్ఛ గ్రామం. ఎక్కడ ఇసుమంత మురుగు కనిపించదు. భారీ వర్షం కురిసినా ఎక్కడికక్కడ నీరు భూగర్భ పైపులైను ద్వారా ఊరుదాటి వెళ్లిపోతుంది. ఇంతకీ ఆ గ్రామంలో ఏమి చేశారనుకుంటున్నారా? కేవలం రూ. 3.70 లక్షల వ్యయంతో గ్రామంలో స్వచ్ఛ కమ్యూనిటీ సోక్ పిట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ చిన్నపాటి ఖర్చు, గ్రామస్తుల సహకారంతో ఆ గ్రామ రూపురేఖలే మారిపోయాయి. ఇంటి నుంచి వచ్చే మురుగును ఎక్కడికక్కడ భూగర్భ పైపుల ద్వారా ఊరు దాటించడంతో పాటు రోడ్లపై ట్రాక్టర్లకొద్దీ పేరుకుపోయిన మురుగు శుభ్రం చేయడంతో అక్కడ సీసీ రోడ్లు బయటపడ్డాయి. ఇలా స్వచ్ఛంగా మార్చుకున్న ఆ గ్రామంలో కమ్యూనిటీ సోక్ పిట్ చక్కగా పనిచేయాలంటే గ్రామస్తుల సహకారం లేనిదే సాధ్యం కాదని అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో భూగర్భ పైపులైనులో ప్లాస్టిక్ కవర్లు, శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఇరుక్కుపోకుండా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించారు.
"మేము ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులను భాగస్వాములను చేశాం. వారితో సంప్రదించిన తర్వాత, గ్రామాభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రాజెక్టులను చేపట్టాం. అంతేకాకుండా, గృహ మురుగునీరు వీధుల్లోకి ప్రవహించకుండా నివారించడానికి ఒక కమ్యూనిటీ ఇంకుడు గుంతను నిర్మించాం"- రామగోపాల్ రెడ్డి, ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డీఈ
స్వచ్ఛతలో ఇంతటి ఘనత సాధించడానికి అక్కడ ఇద్దరు అధికారులు కారణం. డీఈ రామగోపాల్ రెడ్డి గ్రామాన్ని స్వచ్ఛంగా మార్చే ప్రణాళిక చేయగా, దాన్ని పంచాయతీ కార్యదర్శి మహేశ్వరరెడ్డి అమలు చేశారు. పంచాయతీకి వచ్చే నిధులతో పాటు, స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ద్వారా మంజూరైన రూ.70 వేలు కలిపి 3.70 లక్షల వ్యయంతో గ్రామంలో భూగర్భ మురుగునీటి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. మురుగునీరు ఊరు చివర చేరకుండా కమ్యూనిటీ సోక్ పిట్ ఏర్పాటు చేయడంతో ఒక చుక్క మురుగు కూడా ఆ గ్రామ చివర్లో కనిపించదు. ఈ ఘనత సాధించిన గ్రామాన్ని, దాన్ని అమలు చేసిన అధికారులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా గుర్తించింది. స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ విలేజ్గా ఎంపికచేసి కూటమి ప్రభుత్వం అవార్డు ప్రదానం చేసింది. గ్రామాన్ని స్వచ్ఛంగా మార్చిన క్రమాన్ని అధికారులు వివరించారు. ఈ తరహాలోనే మరిన్ని గ్రామాలను స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ పథకంలో భాగంగా మార్చడానికి అధికారులు ప్రణాళిక చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం గ్రామస్తుల సహకారం కోరుతూ చర్చలు జరుపుతున్నారు.
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