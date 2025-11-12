రైల్వేస్టేషన్లలో నిఘా పెట్టాలి - కుట్రదారుల పని పట్టాలి!
దిల్లీలో పేలుడు ఘటనతో రైల్వే స్టేషన్లలో పటిష్ఠ భద్రత - ప్రయాణికులకు భద్రతకు సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 4:28 PM IST
Tight Security Required At Kurnool Railway Stations: ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో కర్నూలు, డోన్, ఆదోని, నంద్యాల ప్రధాన రైల్వేస్టేషన్లు ఉన్నాయి. ప్రతిరోజూ వేలాది మంది వివిధ ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. కన్యాకుమారి నుంచి జమ్మూకశ్మీర్ వరకు వివిధ రైళ్లు నడుస్తున్న నేపథ్యంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వస్తుంటారు. దిల్లీలో పేలుడు ఘటన నేపథ్యంలో రైల్వే స్టేషన్లలో అదనపు నిఘా వ్యవస్థలను మరింత పటిష్ఠం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
కదలికలను గుర్తించాలి: వాణిజ్యపరంగా రెండో ముంబయిగా పేరుగాంచిన ఆదోని రైల్వేస్టేషన్ నిత్యం రద్దీగా ఉంటుంది. ఈ ప్రదేశంలో ప్రయాణికులతో పాటు వ్యాపారులు, ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు వివిధ ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. దాదాపు అన్ని ప్లాట్ఫామ్లపై సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ మరికొన్నింటి అవసరముంది.
ప్రధానంగా ఈ స్టేషన్ నుంచి దిల్లీ, ముంబయి, చెన్నై, బెంగళూరు, సికింద్రాబాద్, కన్యాకుమారి, దిల్లీ తదితర ప్రాంతాలకు రైళ్లు ప్రయాణాన్ని సాగిస్తుంటాయి. స్టేషన్ ముఖద్వారంలో డోర్ ఫ్రేమ్ మెటల్ డిటెక్టర్ల అవసరం ఎక్కువగా ఉంది. రైల్వేస్టేషన్ బయటి ప్రాంగణంలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తే జనం కదలికలను గుర్తించి అనుమానాస్పద వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకోవచ్చు. ప్రయాణికులకు అవసరమైన భద్రత కల్పించవచ్చు.
ముఖ్యంగా డోన్ రైల్వే జంక్షన్ నేపథ్యంలో దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందినవారు ఎక్కువగా రాకపోకలను సాగిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో అవసరమైన ప్రాంతాల్లో డోర్ ఫ్రేమ్ మెటల్ డిటెక్టర్లను ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వివిధ ప్లాట్ఫామ్లపై మరిన్ని అధునాతన సీసీ కెమెరాలు బిగించడం ద్వారా అందరి కదలికలను గుర్తించవచ్చు.
ప్రయాణికుల భద్రతకు గస్తీని పెంచాలి: కర్నూలు రైల్వేస్టేషన్ నుంచి హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, కన్యాకుమారి తదితర ప్రాంతాలకు జనం రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. అయితే ఈ రద్దీ నేపథ్యంలో ప్రయాణికులకు భద్రత కల్పించేందుకు, ఏవైనా ఘటనలు జరిగే ముందే గుర్తించేందుకు వీలుగా 34 సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. స్టేషన్లో డోర్ ఫ్రేమ్ మెటల్ డిటెక్టర్లు ఇప్పటికే ఉన్నప్పటికీ ప్రయాణికులు వీటి మీదుగా వెళ్లడం లేదు. కర్నూలు రైల్వేస్టేషన్లో అమృత్ నిధులతో వివిధ పనులను చేపట్టారు. ఇవి ఎప్పుడు పూర్తవుతాయో తెలియని పరిస్థితి. పనులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు సైతం స్టేషన్లో నిత్యం తిరుగుతుంటారు. వీరిపై నిఘా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.
బ్యాగ్ స్కానర్లతో భద్రత: నంద్యాల రైల్వేస్టేషన్లో అమృత్ నిధులతో పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో పార్కింగ్ ఏర్పాటు, ప్లాట్ఫామ్లను విస్తరించడంతో పాటు లిఫ్ట్ పనులను చేపడుతున్నారు. జిల్లా కేంద్రం కావడంతో స్టేషన్లో రద్దీ పెరిగింది. ప్రస్తుతం మరో 40 సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుకు పనులు జరుగుతున్నాయి. అవసరమైన ప్రాంతాల్లో డోర్ ఫ్రేమ్ మెటల్ డిటెక్టర్లు, బ్యాగ్ స్కానర్లు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది.
