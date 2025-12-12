టికెట్ ఉన్న వారే మెస్సీ మ్యాచ్కు రండి - డిస్ట్రిక్ట్ యాప్లో బుక్ చేసుకోండి
హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియం వద్ద మూడంచెల భద్రత ఏర్పాటు - స్టేడియం ఆవరణంలో 2,500 మంది పోలీసులతో భద్రత - మెస్సీతో 5 నిమిషాలు పాటు మ్యాచ్ ఆడనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Published : December 12, 2025 at 5:10 PM IST
Messi At Uppal Stadium Hyderabad : ప్రముఖ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు లియోనల్ మెస్సీ హైదరాబాద్ విజిట్ సందర్భంగా భారీ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. మెస్సీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇమేజ్, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి మ్యాచ్ ఆడుతున్న నేపథ్యంలో స్టేడియం ఆవరణంలో 2,500 మంది పోలీసులతో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ జరగనుంది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో భారీ ట్రాఫిక్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సుమారు 300 మంది ట్రాఫిక్ పోలీసులను నియమించారు. 1500 మంది లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులతో పాటు ఎస్బీ, సీసీస్, ఎస్వోటీ, ఆక్టోపస్ బలగాలను మోహరించనున్నారు.
టికెట్ ఉన్న వారే రండి : మెస్సీ ఈవెంట్ సందర్బంగా రాచకొండ సీపీ సుధీర్బాబు పలు సూచనలు చేశారు. నేటి సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం అవుతుందని తెలిపారు. ఈ ఈవెంట్కు టికెట్లు ఉన్న వాళ్లే రావాలని అన్నారు. స్టేడియంకు వచ్చే వాళ్లు ఎవరైనా ప్రజా రవాణా వినియోగించాలని కోరారు. కార్లలో వచ్చే వారు సీట్లకు తగినంతమంది రావాలన్నారు. పార్కింగ్కు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశామని వెల్లడించారు. 34 ప్రాంతాల్లో పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. గేట్ నంబరు 1 నుంచి ప్లేయర్లు, వీవీఐపీలకు ఎంట్రీ ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
ఈ మ్యాచ్కు ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చే వారూ ఉంటారని, ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రేక్షకులు క్రమశిక్షణ ఉండాలని సీపీ విజ్ఞప్తి చేశారు. సీసీటీవీ కెమెరాలు, డ్రోన్లతో పర్యవేక్షణ చేస్తామని తెలిపారు. రాచకొండ కమిషనరేట్లోని కమండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో పాటు ఐసీసీసీ నుంచి కూడా మానిటర్ చేస్తామని వెల్లడించారు.
స్టేడియం వద్ద మూడంచెల భద్రత : మహిళలు భద్రతకు షీటీమ్స్, యాంటీ ఈవ్ టీజింగ్ బృందాలు విధుల్లో ఉంటాయిని తెలిపారు. సర్వేలెన్స్ కోసం ప్రత్యేక వాహనాలు ఉంటాయన్నారు. టికెట్లు ఫిజికల్గా ఉండవు, డిజిటల్ టికెట్లు మాత్రమే ఉంటాయని తెలిపారు. ఇక్కడ నెటవర్క్ ఇష్యూ రాకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశామని చెప్పారు. టికెట్లు తీసుకున్న వారు సాయంత్రం 3 గంటలకు ముందే స్టేడియంకి రావాలన్నారు. టికెట్లు లేని వాళ్ళు స్టేడియంకి రావొద్దని అన్నారు. స్టేడియం వద్ద మూడంచెల భద్రత ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఇలాంటి ఈవెంట్లు హైదరాబాద్ ఇమేజ్ను ఇంకాస్త పెంచుతాయని అన్నారు. పిచ్కి ఏలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా హెచ్సీఏ ఏర్పాట్లు చేస్తుందని పేర్కొన్నారు.
5 నిమిషాల పాటు సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో : టికెట్లు భౌతికంగా ఎక్కడా ఇవ్వట్లేదని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. ఈ మ్యాచ్కు సుమారు 25వేల మంది హాజరవుతారని అంచనాతో ఉన్నామన్నారు. ఈ మ్యాచ్ 20 నిమిషాల పాటు జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. మెస్సీ 5 నిమిషాలు పాటు సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో కలిసి మ్యాచ్ ఆడతారు.
"టికెట్లు భౌతికంగా ఎక్కడ కూడా ఇవ్వటం లేదు. డిస్ట్రిక్ట్ యాప్లో టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ మ్యాచ్కు సుమారు 25వేల మంది హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్నాం. ఈ మ్యాచ్ 20 నిమిషాల పాటు జరుగుతుంది. మెస్సీ 5 నిమిషాలు పాటు సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో కలిసి మ్యాచ్ ఆడతారు. దానికంటే ముందు మ్యూజికల్ ఈవెంట్ ఉంటుంది." - అనంతమ్, నిర్వాహకులు
