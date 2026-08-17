చుట్టపు చూపుగా వచ్చి పోతున్న పులులు - కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్లో లేని స్థిర ఆవాసాలు
కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లో శాశ్వత నివాసం ఏర్పరచుకోని పులులు - మానవుల అలికిడే కారణమంటున్న అటవీశాఖ - రూ.కోట్లు ఖర్చు చేసినా ఒక్క పులి కూడా లేదంటూ జంతు ప్రేమికుల ఆవేదన
Published : August 17, 2026 at 1:05 PM IST
Present Tigers In Kawal Forest : పులులును సంరక్షిస్తే అడవులకు భద్రత ఉంటుంది. అడవిని కాపాడుకుంటేనే పులులు భద్రంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి వ్యాఘ్రాలను రక్షించడానికి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ను స్థాపించారు. అయితే ఇక్కడికి వస్తున్న పులులు చుట్టపు చూపుగా వచ్చి వెళ్లిపోతున్నాయి తప్పితే శాశ్వతంగా ఆవాసం ఏర్పరచుకుని ఉంటున్న దాఖలాలు లేవు. ఈ ప్రాంతంలోకి మహారాష్ట్రలోని తాడోబా అభయారణ్యం పులులు సంచరించడానికి అనుకూలంగా ఉన్నందున 892 చదరపు కిలోమీటర్ల కోర్ ఏరియాతో పాటు 1,123 చ.కి.మీ. బఫర్ ప్రాంతంతో ఏప్రిల్ 10, 2012న కవ్వాల్ పులుల సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
పులులకు చక్కని ఆవాస కేంద్రం : గతంలో పులులు కాగజ్నగర్, బెజ్జూర్తో పాటు పెంచికల్పేట్ ప్రాంతాల్లో సంచరించాయి. ఈ క్రమంలో పత్తి పొలాల్లో పనిచేస్తున్న కూలీలపై దాడులు కూడా చేశాయి. వలస పులులు కూడా కొంతకాలం మామడ, ఆదిలాబాద్ ప్రాంతాల్లో సంచరించాయి. సంవత్సరం కిందట ఇందన్పల్లి సమీపంలో ఓ జంతువును వేటాడిన ఒక పెద్దపులి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి దాకా మరెక్కడా కనిపించలేదు. ఇటీవల అటవీ శాఖ కవ్వాల్ అటవీ ప్రాంతంలోకి పశువులు ప్రవేశించకుండా పటిష్ట చర్యలు చేపట్టింది. దీని వల్ల పచ్చని గడ్డి పెరగడంతో శాకాహార జంతువుల సంఖ్య పెరిగేందుకు దోహదపడుతోంది.
పశువులతో పాటు అనుమతి లేకుండా గొడ్డలి వంటి ఆయుధాలను మనుషులెవరూ అడవిలోకి తీసుకెళ్లకుండా కఠినంగా నిషేధం విధించడంతో వనం దట్టంగా మారింది. సమృద్ధిగా ఉన్న వెదురు నిల్వల కారణంగా కవ్వాల్ ఫారెస్ట్ ప్రాంతం పులులకు ఒక చక్కని ఆవాసంగా కేంద్రంగా ఉపయోగపడనుంది.
ఇసుక విషయంలో తగాదాలు : పులులను సంరక్షించడం అంటే ముఖ్యంగా అడవులను, వాటిలోని వన్యప్రాణులను, జీవవైవిధ్యాన్ని పరిరక్షించడమే. టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ వల్ల చేకూరే ప్రయోజనాల విలువ గురించి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ మేనేజ్మెంట్తో పాటు నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ సంయుక్తంగా అంచనా వేశాయి. పులుల సంరక్షణ కేంద్రాల ద్వారా అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ పరిధిలో మాత్రం ఇసుక తవ్వకం విషయంలో ప్రజలకు, అటవీ శాఖకు మధ్య వివాదాలు జరుగుతున్నాయి. తాము పులుల సంరక్షణ కేంద్రానికి సంబంధించిన నిబంధనలను, ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ను అమలు పరుస్తున్నట్లు అటవీ శాఖ చెబుతుండగా మనుషుల కంటే పులులకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని స్థానికులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు.
రూ.కోట్లు ఖర్చు చేసినా ఒక్క పులీ లేదు : దాదాపు దశాబ్ద కాలంగా కాగజ్నగర్ కారిడార్ పులులకు ఆవాసంగా ఉండేది. అయితే ప్రస్తుతం అక్కడ వాటి జాడే కనిపించడం లేదు. అడవిలో ఉండే గూడేలను మైదాన ప్రాంతాలకు తరలించడం వల్ల మానవుల అలజడి గణనీయంగా తగ్గుతుందని ఓ అటవీ శాఖ అధికారి తెలిపారు. దీని వల్ల వలస పులులు ఆ ప్రాంతంలో శాశ్వత ఆవాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు వీలు కలుగొచ్చని చెప్పారు. రూ.కోట్లు ఖర్చు చేసినప్పటికీ కవ్వాల్ రిజర్వ్లో ఇప్పటివరకు ఒక్క పులి కూడా అడుగు పెట్టకపోవడం పట్ల జంతు ప్రేమికులు వారి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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