ఈ అడవిలో అడుగడుగునా పులుల జాడ - అమ్రాబాద్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు
నేడు అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం - నల్లమల అడవుల్లో నిఘా వ్యవస్థ - ఏడాదికేడాది పెరుగుతున్న పులుల సంఖ్య - 44 పులులు ఉన్నట్లు గుర్తించిన అధికారులు - అమ్రాబాద్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు
Published : July 29, 2026 at 7:11 PM IST
International Tiger Day 2026 : దక్షిణ భారతదేశంలో రెండో అతిపెద్ద పులుల సంరక్షణ కేంద్రంగా పేరొందిన అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ (ఏటీఆర్) దేశంలోనే కీలకమైన అటవీ సంపదగా నిలుస్తోంది. నల్గొండ జిల్లా నాగార్జునసాగర్ నుంచి నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ వరకు విస్తరించి ఉన్న 2,611 చ.కి.మీ. అడవులను కేంద్ర ప్రభుత్వం పులుల సంరక్షణ కేంద్రంగా గుర్తించింది. నేడు అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ అభయారణ్యంలో చేపడుతున్న సంరక్షణ చర్యలు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్నాయి.
ఏడాదికేడాది పెరుగుతున్న పులుల సంఖ్య : నల్లమల అడవుల్లో నిఘా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పులుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. అడవిలో ఒక డ్రోన్, 350 ట్రాప్ కెమెరాల ద్వారా పులుల కదలికలను అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. జాతీయ పులుల సంరక్షణ అథారిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఏడాది నిర్వహించే గణనలో అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ పరిధిలో పులుల సంఖ్య 2019తో పోలిస్తే గణనీయంగా పెరిగినట్లు వెల్లడైంది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంలో 44 పులులు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
చారలే పులికి గుర్తింపు : ప్రతి పెద్దపులికి శరీరంపై ఉండే చారలు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. కుడి, ఎడమ వైపుల చర్మంపై ఉన్న చారల ఆకృతిని ఆధారంగా తీసుకుని ప్రతి పులిని వేర్వేరుగా గుర్తిస్తారు. సాధారణంగా ఒక పులి తన పరిధిలో 25 నుంచి 65 చ.కి.మీ. వరకు సంచరిస్తుంది. నల్లమలలో దట్టమైన అడవులు, విస్తారమైన గడ్డి భూములు ఉండటంతో నాగార్జునసాగర్ వైపు నుంచి కూడా పులుల సంచారం కొనసాగుతోంది. పులులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా జులై 1 నుంచి సెప్టెంబరు 30 వరకు సఫారీ సేవలను అధికారులు నిలిపివేశారు.
ఆహారం, నీటి వనరులపై ప్రత్యేక దృష్టి : పులుల మనుగడకు అవసరమైన ఆహార గొలుసును బలోపేతం చేసేందుకు అడవిలో గడ్డిభూములను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దీంతో జింకలు, సాంబార్, నీల్గాయి, అడవి పందులు వంటి శాకాహార జంతువుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. అడవిలో బేస్క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసి 24 గంటలపాటు అటవీ సిబ్బంది నిఘా నిర్వహిస్తున్నారు. నీటి కొరత లేకుండా సాసర్పిట్లు, నీటి కుంటలు, సోలార్ బోర్లను ఏర్పాటు చేశారు. అగ్నిప్రమాదాల నివారణకు ఫైర్లైన్లు నిర్మించగా, మద్దిమడుగు రేంజ్లో సాఫ్ట్ రిలీజ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి దుప్పులను పెంచి అడవిలో వదులుతున్నారు.
సంరక్షణే ప్రధాన లక్ష్యం : నాగర్ కర్నూల్ డీఎఫ్వో రేవంత్ చంద్ర మాట్లాడుతూ, నల్లమలలో పులుల సంరక్షణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. పులులకు అవసరమైన ఆహారం, నీటి వనరులు సమృద్ధిగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. పులుల కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, నిషేధిత కాలంలో మానవ సంచారాన్ని నిలిపివేయడం ద్వారా వాటి సహజ జీవనానికి అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పిస్తున్నామని వివరించారు. ప్రకృతి సమతుల్యతకు ప్రతీకలైన పులుల సంరక్షణలో అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
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