ఏలేరు పరివాహక ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచారం - గజగజ వణుకుతున్న సరిహద్దు గ్రామాలు!

హడలెత్తిస్తున్న పెద్దపులి - ఆవు, దూడలను చంపి కొండల్లో మాటు- రాత్రికి రాత్రే దూడ కళేబరాన్ని లాక్కెళ్లిన వైనం- మత్తుమందు ఇస్తే నీళ్లలో పడి చనిపోతుందనే ఆలోచనలో ఉన్న అటవీ అధికారులు

Tiger Terror in Kakinada Borders
Tiger Terror in Kakinada Borders (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 5:21 PM IST

3 Min Read
Tiger Terror in Kakinada Borders : కాకినాడ, పోలవరం జిల్లాల సరిహద్దుల్లో పెద్దపులి సంచారం కలకలం రేపుతోంది. ఏలేరు పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలకు ఇది కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. అడ్డతీగల, ఏలేశ్వరం మండలాల పరిధిలో పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా ఈ పెద్దపులి తిరుగుతూ ముప్పుతిప్పలు పెడుతోంది. అటవీశాఖ అధికారులు దాన్ని బంధించేందుకు భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. కానీ ఆ పులి చిక్కకుండా అడవిలోనే మాటువేసి అధికారులకు తీవ్ర సవాల్ విసురుతోంది.

పశువులపై పులి పంజా : గత కొద్ది రోజులుగా ఈ ప్రాంతంలో తిరుగుతున్న పెద్దపులి పశువుల ప్రాణాలను తీస్తోంది. శుక్రవారం రాత్రి ఆ పులి నేరుగా జనావాసాల్లోకి ప్రవేశించింది. అడ్డతీగల మండలం తిమ్మాపురం పంచాయతీ పరిధిలోని డి.కృష్ణవరంలోకి వచ్చింది. అక్కడ పొలంలో ఉన్న ఓ ఆవును, దాని దూడను అత్యంత దారుణంగా చంపేసింది. పశువులను హతమార్చిన తర్వాత అక్కడి నుంచి తప్పించుకుంది. ఆపై నేరుగా కాకినాడ జిల్లా పరిధిలోని కంబాలపాలెం కొండల్లోకి వెళ్లి దాక్కుంది. ఆ తర్వాత చంపిన పశువులను తినేందుకు ఆ పెద్దపులి మళ్లీ రాత్రి సమయంలో బయటకు వచ్చింది. తాను చంపిన దూడ కళేబరాన్ని సుమారు వంద మీటర్ల దూరం వరకూ పంటితో లాక్కెళ్లింది. కొంత మాంసాన్ని తిని, మళ్లీ ఆ పరిసరాల్లోకే వెళ్లి నక్కింది. ఈ క్రమంలో స్థానికంగా ఉన్న ఆంబోతు కాలువ వద్ద అటవీ అధికారులు పులి పాదముద్రలను స్పష్టంగా గుర్తించారు. ఈ పాదముద్రల ఆధారంగా తిరిగి కంబాలపాలెం పరిసరాల్లోని కొండల్లోకే పులి చేరినట్టు అధికారులు ఓ అంచనాకు వచ్చారు.

ఏలేరు పరివాహక ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచారం- గజగజ వణుకుతున్న సరిహద్దు గ్రామాలు! (ETV)

రంగంలోకి దిగిన స్పెషల్ టీమ్స్ : పులి సంచారంతో అటవీశాఖ తక్షణం అప్రమత్తమైంది. వ్యాఘ్రాన్ని సురక్షితంగా బంధించేందుకు భారీ వ్యూహాలను రచించింది. ముఖ్యంగా కాకినాడ, పోలవరం, రాజమహేంద్రవరం జిల్లాలకు చెందిన అటవీ సిబ్బంది అంతా ఏకమై రంగంలోకి దిగారు. వీరికి తోడుగా శ్రీశైలం - నాగార్జునసాగర్ టైగర్ ప్రాజెక్టుకు చెందిన నిపుణుల బృందం కూడా అడవిలోకి చేరుకుంది. ఈ స్పెషల్ బృందాలన్నీ పులి సంచరిస్తున్న ప్రాంతాల్లో ముమ్మరంగా గస్తీగా ఏర్పడి తిరుగుతున్నాయి. పులి కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు నిశితంగా గమనిస్తున్నాయి.

అధికారులకు పెద్ద సవాల్ : సాధారణంగా అడవి జంతువులను, ముఖ్యంగా పెద్దపులిని పట్టుకోవడానికి మత్తుమందు (ట్రాంక్విలైజర్) ఉపయోగిస్తారు. కానీ ఇక్కడ అధికారులకు ఒక ఆచరణాత్మక సమస్య ఎదురైంది. పులి ప్రస్తుతం దాగి ఉన్న ప్రాంతం చుట్టూ ఏలేరు జలాశయం నీరు భారీగా ఉంది. ఒకవేళ మత్తుమందు ప్రయోగిస్తే ఆ మత్తు ప్రభావంతో పులి ఒక్కసారిగా పరుగెత్తుకెళ్లి నీళ్లలోకి దిగితే దానికి ప్రాణాపాయం తప్పదు. నీటిలో మునిగిపోయి ఊపిరాడక చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. పులి ప్రాణాలను కాపాడే ఉద్దేశంతోనే దానికి మత్తుమందు ఇవ్వడానికి అధికారులు ఒకింత సంకోచిస్తున్నారు.

ప్రాణ భయంతో ఇళ్లల్లోనే జనం : మత్తుమందు లేకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా దాన్ని బోనులో బంధించేందుకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లను చేస్తున్నారు. ఎలాగైనా ఇవాళే పులిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నాలను తీవ్రం చేశారు. పులి అడ్డతీగల, ఏలేశ్వరం మండలాల పరిధిలోనే సంచరిస్తుండటంతో స్థానికులు తీవ్రంగా బెంబేలెత్తుతున్నారు. వ్యవసాయ పనుల నిమిత్తం పొలాలకు వెళ్లాలంటేనే భయంతో వణికిపోతున్నారు. ఏ క్షణాన పులి ఎటు వైపు నుంచి వచ్చి దాడి చేస్తుందోనని ప్రాణ భయంతో ఇళ్లల్లోనే బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. వీలైనంత త్వరగా పులిని పట్టుకుని తమకు రక్షణ కల్పించాలని అటవీశాఖను స్థానిక ప్రజలు వేడుకుంటున్నారు.

