'ప్రజలు జాగ్రత్త' - ప్రత్తిపాడు ప్రాంతంలోనే పులి సంచారం

బౌరువాక సమీపంలో రోడ్డు దాటుతున్న పులిని చూసి హడలిపోయిన స్థానికులు - శంఖవరం మం. గౌరంపేట, మాసంపల్లి, రాజారం గ్రామాల జీడిమామిడి తోటలోకి పులి - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీ అధికారుల హెచ్చరిక

Tiger Spotted Roaming Through Prathipadu and Sankhavaram in Kakinada
Tiger Spotted Roaming Through Prathipadu and Sankhavaram in Kakinada (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 6:49 PM IST

2 Min Read
Tiger Spotted Roaming Through Prathipadu and Sankhavaram in Kakinada: గత కొన్ని నెలలుగా పెద్దపులి జిల్లాను వీడకుండా ప్రజలను బెంబేలెత్తిస్తుంది. పగలు, రాత్రీ తేడా లేకుండా తిరుగుతుంది. మాటు వేసి పాడిపశువులను చంపుకు తింటుంది. దాని జాడ కోసం వెతుకుతున్న అధికారులకు చిక్కకుండా పలు ప్రాంతాల్లో దర్జాగా తిరుగుతుందీ పెద్దపులి. కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో పులి సంచారం కొనసాగుతోంది. ప్రత్తిపాడు మండలం, బౌరువాక నుంచి రోడ్డు దాటుతూ శంఖవరం మండలం మాసంపల్లి, రాజారం గ్రామ పరిసరాల్లోని జీడీ, సరుగుడు తోటల్లోకి పులి ప్రవేశించింది.

మాసంపల్లి వద్ద అటవీ, పోలీస్, రెవెన్యూ అధికారులు స్థానికులతో మాట్లాడుతున్నారు. పులి గురించి ఆరా తీస్తున్నారు. ప్రజలంతా జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. అదే సమయంలో బెబ్బులి ప్రత్తిపాడు శంకవరం రహదారి దాటుకుంటూ తాపీగా కాలువ వెంబడి నడుచుకుంటూ జీడి మామిడి పొలాల్లోకి వెళ్లిపోయింది. పులి కదలికలపై అటవీ, రెవెన్యూ, పోలీసు శాఖలు సంయుక్తంగా నిరంతర పర్యవేక్షణ చేస్తున్నామన్నారు.

జాగ్రత్తగా ఉండాలి: కళ్ల ముందే పులి అకస్మాత్తుగా ప్రత్యక్షమవ్వడంతో జనం పరుగులు తీశారు. భయంతో వణికి పోయారు. ఈ సమాచారంతో అటవీ బృందాలు అక్కడికి చేరుకొని బోన్లు ఏర్పాటు చేశాయి. శ్రీశైలం - నాగార్జునసాగర్ టైగర్ ప్రాజెక్టు నిపుణులు, కాకినాడ జిల్లా అటవీ సిబ్బంది డీఎఫ్​ఓ రామచంద్రరావు ఆధ్వర్యంలో పులిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. శంఖవరం మండలంలోని గౌరంపేట, మాసంపల్లి రాజారం, గొంది గ్రామాల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

కాకినాడ జిల్లాలో మళ్లీ ప్రవేశించిన పెద్దపులి - హెచ్చరికలు జారీ చేసిన అటవీ అధికారులు

తిప్పలు పెడుతున్న పులి: కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడు మండలంలో పెద్దపులి ముప్పుతిప్పలు పెడుతోంది. గురువారం ధారపల్లి నుంచి కె.మిర్తివాడ మీదుగా తాడువాయి వైపు పెద్దపులి వెళ్లినట్లు అటవీ అధికారులు పాదముద్రలు గుర్తించారు. పులిని పట్టుకునేందుకు అధికారులు శ్రమిస్తున్నారు. పోలవరం జిల్లా బోర్నగూడెంలో మాటువేసిన బెబ్బులి ప్రత్తిపాడు మండలం ధారపల్లి జలపాతానికి చేరువలోని అభయారణ్యానికి చేరుకున్నట్లు అటవీ అధికారులు వీహెచ్‌ఎఫ్‌ ఆధారంగా దాని ఉనికిని రెండ్రోజుల క్రితం గుర్తించారు. ధారపల్లి పరిసర ప్రాంతాలన్నీ ఎత్తైన కొండలు దట్టమైన అడవితో ఉండటంతో డ్రోన్‌ కెమెరా ద్వారా బెంగాల్‌ టైగర్‌ను బంధించడం వీలుకావట్లేదు. పులి రాకతో యంత్రాంగం ఒక్కసారిగా అప్రమత్తమైంది.

అటవీ, పోలీసు, రెవెన్యూ యంత్రాంగం హుటాహుటిన ధారపల్లి చేరుకున్నారు. ఆర్డీవో ఎన్‌.శ్రీధర్, తహసీల్దార్‌ సూర్యప్రభ, ధారపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో పర్యటించి ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. జలపాతానికి వెళ్లే మార్గాలను మూసివేసినట్టు ఏలేశ్వరం ఎఫ్‌ఆర్‌వో దుర్గారామ్‌ప్రసాద్‌ తెలిపారు. సందర్శకులు ధారపల్లి రావద్దంటూ అధికారులు స్పష్టంచేశారు. పులి ఉన్న పరిసర గ్రామాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. డీఎఫ్‌ఓ ఎన్‌.రామచంద్రరావు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. జనావాసాల్లో పహారా కాసి పట్టుకునే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

పెద్దపులి పంజాతో హడలిపోతున్న జనం - అప్రమత్తం చేసిన అటవీ అధికారులు

