పొలాల నుంచి ఇంట్లోకి చొరబడిన పెద్దపులి - భయాందోళనలో గ్రామస్థులు
తూర్పుగోదావరి జిల్లా కూర్మాపురంలో పెద్దపులి సంచారం - కూర్మాపురంలో పాడుబడిన ఇంట్లో నుంచి పొలాల్లోకి దూకిన పులి - పంట పొలాలను దాటుకొని సమీపంలోని మరో ఇంట్లోకి వెళ్లిన పెద్దపులి
Tiger Roaming in East Godavari District : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈ రోజు ఉదయం రాయవరం మండలం కూర్మాపురంలో పాడుబడిన ఇంట్లో పులి గాండ్రింపులు వినిపిస్తున్నట్లు స్థానికులు చెప్పడంతో అటవీ శాఖ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకున్నారు. తొలుత అనుమానించినప్పటికీ ఆ తర్వాత పులి ఆ ఇంటిలోనే ఉన్నట్లు నిర్ధారణకు వచ్చారు.
పులిని బంధించేందుకు నిపుణులు, అటవీశాఖ సిబ్బంది ప్రయత్నాలు చేశారు. తుపాకిలో మత్తు ఇంజక్షన్ లోడ్ చేసి పులిని షూట్ చేసేందుకు యత్నించారు. ఈ క్రమంలో అది బెదిరిపోయి పాడుబడిన ఇంటి నుంచి సమీపంలోని పొలాల్లోకి వెళ్లింది. కూర్మాపురంలో ఓ దూడను చంపి తినేసింది. పెద్ద పులి సంచారం, గాండ్రిపులతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
ప్రజలను పెద్దపులి బెంబేలెత్తిస్తోంది. ఎప్పటికప్పుడు మకాం మారుస్తూ జనాలకు కంటిమీద కునుకులేకుండా చేస్తోంది. డ్రోన్లతో గాలించినా పులి చిక్కడం లేదు. ఇప్పటివరకు పొలాలు, తోటల్లోనే కనిపించిన పులిజాడలు మొదటిసారిగా ఓ ఇంట్లో తారసపడ్డాయి. దీంతో అటవీ అధికారులు, సిబ్బందిపై గ్రామస్థుల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రజలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా : పెద్దపులి సంచారంతో రాజమహేంద్రవరం పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోయింది. 6 రోజుల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో 5 ఆవులు, ఒక గేదె, 2 దూడలను వ్యాఘ్రం చంపేసింది. దీంతో రాజమహేంద్రవరం శివారు, రాజానగరం మండల ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళన చెందుతున్నారు. బుధవారం (04-02-26) అర్ధరాత్రి రాజానగరం మండలం భూపాలపట్నం పరిధిలోని పామాయిల్ తోటలో ఒక ఆవును పులి చంపింది. అక్కడి నుంచి జి.యర్రంపాలెం పరిధిలోని పామాయిల్ తోటలో మరో రెండు ఆవులను చంపడంతో పాటు ఒక దూడను సగం తిని వదిలేసింది.
గురువారం (05-02-26) అటవీశాఖ అధికారులు అక్కడకు వెళ్లి పరిశీలించారు. దానిని బంధించేందుకు రెస్క్యూ బృందం పుణె నుంచి వచ్చినట్లు వారు తెలిపారు. జి.యర్రంపాలెంలోని కృష్ణారావు కాలనీలో పులి పాదముద్రలు గుర్తించినట్లు వారు తెలియజేశారు. కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి, ఎస్పీ నరసింహకిషోర్, సీసీఎఫ్ బి.ఎన్.ఎన్.మూర్తి, డీఎఫ్వో ప్రభాకర్రావు, ఎఫ్ఆర్వో దావీదురాజు పామాయిల్ తోటల్లోకి వెళ్లి పరిశీలించారు. ప్రజలు ఆందోళనకు గురికావొద్దని సూచించారు. గురువారం రాత్రికి జి.యర్రంపాలెం, కేశవరం మధ్యలో కొండలపై, ఓ పరిశ్రమ ప్రాంతాల్లో పులి సంచరించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
రంగంలోకి రెస్క్యూ బృందం: పులి కడుపు నిండడంతో తోటల్లో విశ్రాంతి తీసుకునే అవకాశం ఉందని అటవీశాఖ అధికారులు భావిస్తున్నారు. అది చంపిన పశువుల కళేబరాల కోసం ఆ ప్రాంతానికి తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. జనాలు ఆ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా తిరగడంతో దాని దిశను మార్చుకుంటోందన్నారు. అది తిరిగే ప్రాంతాలు, పొలాలను పసిగట్టేలా థర్మల్ డ్రోన్ పంపేందుకు ఏర్పాట్లు చేశామని అటవీశాఖ అధికారులు తెలిపారు. అది ఏ స్థితిలో ఉందో గమనించి, మత్తు ఇచ్చి బంధిస్తామన్నారు.
గత 6 రోజులుగా జిల్లాలో సంచరిస్తున్న పులిని పట్టుకునేందుకు రెస్క్యూ బృందం రంగంలోకి దిగింది. పుణె కేంద్రంగా వ్యన్యప్రాణుల సంరక్షణ, పునరావసం, చికిత్స తదితర విభాగాల్లో ఈ ‘రెస్య్కూ’ సంస్థ విశేష సేవలు అందిస్తూ గుర్తింపు పొందింది. ఈ సంస్థ నుంచి 2 ప్రత్యేక వాహనాల్లో అయిదుగురు గురువారం రాజమహేంద్రవరం చేరుకున్నారు. పుణె నిపుణుల బృందం, పశువైద్య నిపుణులు కలిసి రాత్రి 8.30 గంటల సమయంలో తమ ఆపరేషన్ ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు.
ఆపరేషన్ ‘పెద్దపులి’ - పులిని బంధించేందుకు బోన్లు, ట్రాప్ కెమెరాల అమరిక