తూర్పుగోదావరి జిల్లాను వీడని పెద్దపులి - భయాందోళనలో ప్రజలు

పాండవుల కొండపైకి చేరిన పెద్దపులి - ట్రాకింగ్‌ ద్వారా పులిని గుర్తించిన అధికారులు - భయాందోళనలో కోరుకొండ, కాపవరం ప్రజలు

Published : April 23, 2026 at 1:41 PM IST

Tiger Spotted In Rajamahendravaram : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గత కొన్ని రోజులుగా వివిధ ప్రాంతాల్లో పెద్దపులుల సంచారం తీవ్ర ఆందోళనలకు కారణమవుతోంది. తాజాగా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం ప్రజల భద్రతపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ పెద్దపులి గత రెండు రోజులుగా దేవీపట్నం మండలంలో సంచరిస్తూ రాజమహేంద్రవరానికి 20 కిలోమీటర్ల దూరం చేరుకుంది. దీంతో పరిసర గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.

పాండవుల కొండపై పెద్ద పులి : కోరుకొండ మండలంలోని కాపవరం గ్రామం శివారులోని పాండవుల కొండపై ఈ పెద్దపులి చేరుకున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. బుధవారం వేకువజామున 3 గంటల సమయంలో ఈ ప్రాంతానికి చేరిన పులిని చూసి స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో కాపవరం సహా సమీప గ్రామాల ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తూ మైకుల ద్వారా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

రాత్రి వేళల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అధికారులు : పెద్దపులి పగటి వేళల్లో విశ్రాంతి తీసుకుని రాత్రి వేళల్లో మాత్రమే సంచరిస్తూ పశు సంపదపై దాడులు జరుపుతుందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీశాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. పెద్దపులి కోసం అటవీశాఖ, పోలీసు అధికారులు, ఇతర సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. పెద్దపులిని ఎలా బంధించాలి, దాని సంచారాన్ని ఎలా నియంత్రించాలా అని సమన్వయంగా సమాలోచనలు చేస్తున్నారు.

ఈ పెద్దపులి సంచారం ఈ ఏడాది జనవరి చివరి వారంలో ప్రారంభమైంది. అటవీ, పోలీసు శాఖ అధికారులు సుమారు రెండు వారాల పాటు శ్రమించి చివరికి రాయవరం మండలంలోని కూర్మాపురం వద్ద ఈ పులిని బంధించడంలో విజయం సాధించారు. అనంతరం పులిని పాపికొండలు అభయారణ్యంలో వదిలేయడం జరిగింది.

ట్రాకింగ్​ పరికరాలతో నిత్యం నిఘా : ప్రస్తుతం ఈ పెద్దపులిని మెడకు రేడియో కాలర్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి నిరంతరం ట్రాకింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ పరికరం ద్వారా పులి సంచారాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ ప్రజలకు సమాచారాన్ని అందిస్తున్నారు. అదనంగా డ్రోన్లు, ట్రాకింగ్ పరికరాలు, వలలు వంటి ఆధునిక సాంకేతిక పరికరాలను ఉపయోగించి పెద్దపులిని వీలైనంత త్వరగా బంధించేందుకు అధికారులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు.

ప్రభుత్వం - ప్రజలు కలిసి పని చేయాలి : ప్రజల భద్రత, పశు సంపద రక్షణ కోసం అటవీశాఖ, పోలీసులు కఠినంగా పర్యవేక్షణ నిర్వహిస్తున్నారు. స్థానికులు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి పెద్దపులి దాడుల విషయంలో వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వ శాఖలు, స్థానికులు కలిసి సమన్వయంగా పని చేయడం అత్యంత అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

అడవిలోకి పంపే ప్రయత్నాలు : తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం కొనసాగుతుండటంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజల భద్రతపై సంక్షోభం నెలకొంది. ఈ అంశంపై అటవీశాఖ మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించి ప్రజల ఆందోళనలను తీరుస్తూ పులిని సురక్షితంగా తిరిగి అడవి వైపు పంపే విధానాలను ముందుకు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది.

