పోలవరం జిల్లాలోకి మరోసారి ప్రవేశించిన 'పెద్దపులి' - ప్రజలను అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు
పోలవరం జిల్లాలో పెద్దపులి మరోసారి ప్రవేశించింది. రాజవొమ్మంగి మండలం వాతంగిలోని అటవీకొండపై పులి సంచరిస్తోంది. డ్రోన్ల సహాయంతో పరిసర అటవీ ప్రాంతంలో పులి కదలికలను అటవీశాఖ అధికారులు గమనిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 1:11 PM IST
Tiger Spotted in Polavaram District : పోలవరం జిల్లాలో పెద్దపులి మరోసారి ప్రవేశించింది. రాజవొమ్మంగి మండలం వాతంగి పరిసర అటవీ ప్రాంతంలో పులి కదలికలను అటవీశాఖ అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో అప్రమత్తమైన అధికారులు అధునాతన థర్మల్ డ్రోన్లతో పులి సంచారాన్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రత్యేక రెస్క్యూ, ట్రాంక్విలైజేషన్, డ్రోన్ బృందాలతో పాటు ఫీల్డ్ సిబ్బందిని వ్యూహాత్మక ప్రాంతాల్లో మోహరించారు. పులి గ్రామాల వైపు వెళ్లకుండా అటవీశాఖ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. ఎవరూ కొండ, అటవీ ప్రాంతాల వైపు వెళ్లకుండా ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. పశువులను సైతం సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉంచాలని సూచించారు. పులి గ్రామాల వైపు వస్తుందా? అడవిలోకే వెళ్తుందా? అనే అంశంపై అటవీ అధికారులు నిరంతరం పరిశీలిస్తూ నిఘా పెట్టారు.