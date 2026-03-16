ETV Bharat / state

ప్రత్తిపాడులో హడలెత్తిస్తున్న పెద్దపులి - రంగంలోకి 'హనుమాన్' బృందాలు

ప్రతిపాడు నియోజకవర్గంలోనే బెంబేలెత్తిస్తోన్న పులి - జి.కొత్తపల్లి సమీపంలోని నల్లకొండమ్మ ఆలయంపైన కొండల్లో ఉన్నట్లు గుర్తించిన అటవీ అధికారులు - డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ఆదేశాల మేరకు హనుమాన్ ప్రత్యేక బృందాలు

Tiger Sighting Continues At Kakinada District
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 12:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tiger Sighting Continues At Kakinada District: కాకినాడ జిల్లా ప్రతిపాడు నియోజకవర్గంలోనే పులి స్థానిక ప్రజలను హడలెత్తిస్తోంది. శంఖవరం మండలం మండపం గ్రామం నుంచి పులి వెనక్కి వెళ్లింది. అనంతరం శంఖవరం మీదుగా తిరిగి జి. కొత్తపల్లి సమీపానికి పెద్దపులి చేరుకుంది. జి.కొత్తపల్లి సమీపంలోని నల్లకొండమ్మ ఆలయంపైన కొండల్లో ఉన్న పులి ఉన్నట్లు అటవీ అధికారులు గుర్తించారు. అదే విధంగా గౌరంపేట, మాసంపల్లి , సిద్ధివరపాలెం, ఆంధ్రశబరిమల, ఎరకాపురం వైపు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

గేదె దూడను చంపేసిన పులి: కాకినాడ జిల్లా శంఖవరం మండలం అన్నవరం క్షేత్రం సమీపంలోని మండపం గ్రామంలో ఆదివారం రాత్రి సంచరించిన పులి అక్కడ గేదె దూడను చంపేసింది. మండపం గ్రామానికి చెందిన పొలం బురయ్య గేదె దూడను చంపింది. పశుసంవర్ధ క శాఖ జేడీ శ్రీధర్ ఆ ప్రాంతానికి వెళ్లి గేదె దూడ కళేబరాన్ని పరిశీలించారు. ఈరోజు ఉదయం మండపం, శంఖవరం మీదుగా వేగంగా కదిలి జి. కొత్తపల్లి సమీపంలోని నల్ల కొండమ్మ గుడి పైన కొండల్లోకి చేరింది. రోడ్డు దాటుతున్న సమయంలో వాహనదారులు పులిని చూశారు.

పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు: మాసంపల్లి, జి. కొత్తపల్లి, ఆంధ్రశబరిమల, సిద్ధివారిపాలెం, ఎరకాపురం గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ఆదేశించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు పులిని పట్టుకునేందుకు మొత్తం 11 అటవీ హనుమాన్ ప్రత్యేక బృందాలు ఇక్కడకు చేరుకున్నాయని కాకినాడ డీఎఫ్​వో రామచంద్రరావు ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.

ముఖ్యంగా పులి సంచారం ఉన్న రోడ్లను బ్లాక్ చేశామని కాకినాడ డీఎఫ్​వో రామచంద్రరావు అన్నారు. వ్యవసాయ పనులు చేసే రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన తెలిపారు. ఈ ప్రాంతాన్ని ఆనుకుని కొండలు, గుట్టలు ఉండటంతో పులి కదలికలు ప్రధానంగా ఆ వైపు ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వెల్లడించారు. ప్రజలు దీనిపట్ల ఆందోళనకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదని ఈ సందర్బంగా తెలిపారు. తగిన ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకుందామని పేర్కొన్నారు.

కొన్ని నెలలుగా: గత కొన్ని నెలలుగా పెద్దపులి జిల్లాను వీడకుండా ప్రజలను బెంబేలెత్తిస్తుంది. పగలు, రాత్రీ తేడా లేకుండా తిరుగుతుంది. మాటు వేసి పాడిపశువులను చంపుకు తింటుంది. దాని జాడ కోసం వెతుకుతున్న అధికారులకు చిక్కకుండా పలు ప్రాంతాల్లో దర్జాగా తిరుగుతుందీ పెద్దపులి. తాజాగా ఆవును కొబ్బరి తోటలోకి లాక్కెళ్లి చంపిన వైనం ప్రజల్లో మరింత ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది.

శ్రీశైలం - నాగార్జునసాగర్ టైగర్ ప్రాజెక్టు నిపుణులు, కాకినాడ జిల్లా అటవీ సిబ్బంది, డీఎఫ్‌ఓ రామచంద్రరావు ఆధ్వర్యంలో పులిని పట్టుకునేందుకు సమన్వయ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. స్థానిక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ప్రత్యేక హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. పులి సంచారం నేపథ్యంలో ప్రజల భద్రతకు అటవీ శాఖ అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోంది.

అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల సూచన: పులిని పట్టుకునేంత వరకు ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. పెద్దపులి తిరిగే పరిసర ప్రాంతాలలో పిల్లల పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. అలానే పొలాలకు వెళ్లేందుకు, రహదారుల్లో పులి సంచారం ఎక్కువ ఉండడంతో ఆంక్షలు విధించి రాకపోకలపై దృష్టి పెడుతున్నారు. జనావాసాల్లో పహారా కాసి పట్టుకునే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రజలు అసలు భయాందోళనకు గురికావొద్దని, త్వరలోనే పులి పట్టుకుంటామని అటవీ శాఖ అధికారులు గ్రామస్థులకు హామీ ఇస్తున్నారు.

TAGGED:

TIGER COME BACK TO KAKINADADA
KAKINADA TIGER LATEST UPDATES
FEAR IN PRATHIPADU WITH TIGER
TIGER ATTACKS IN AP
TIGER SIGHTING IN PRATHIPADU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.