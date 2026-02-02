ETV Bharat / state

ఛత్తీస్‌గఢ్‌ నుంచి రాష్ట్రంలోకి పెద్దపులి - అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల హెచ్చరిక

వెంకటనగరంలో పెద్దపులి పాదముద్రలు గుర్తించిన అటవీ అధికారులు - పెద్ద పులి సంచారంతో తీవ్ర భయాందోళనలో గ్రామస్థులు - ఛత్తీస్‌గఢ్‌ నుంచి రెండు పెద్ద పులులు జనావాసానికి వచ్చినట్టు భావిస్తున్న అధికారులు

Tiger Sighted in Torredu Village Near Rajamahendravaram, kills Cattle
Tiger Sighted in Torredu Village Near Rajamahendravaram, kills Cattle (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 2:08 PM IST

Updated : February 2, 2026 at 3:38 PM IST

Tiger Sighted in Torredu Village Near Rajamahendravaram, kills Cattle: రాజమహేంద్రవరం మండలంలోని వెంకటనగరం, తొర్రేడులో పెద్దపులి సంచరిస్తున్నట్లు అటవీశాఖ అధికారులు తెలిపారు. పెద్దపులి దాడిలో మృతి చెందిన రెండు ఆవులు, దూడ కళేబరాలను వారు గుర్తించారు. పెద్దపులిని పట్టుకునేందుకు తొర్రేడు తోటల్లో పులిబోను, ట్రాప్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. రాజమహేంద్రవరం గ్రామీణం, కోరుకొండ, సీతానగరం మండలాల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు డీఈవో సోమవారం సెలవు ప్రకటించారు. పోలవరం జిల్లా దేవీపట్నం మండలంలోని ప్రజల్ని, పర్యాటకుల్ని అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌ నుంచి రెండు పెద్ద పులులు జనారణ్యంలోకి వచ్చినట్టు అటవీ అధికారులు భావిస్తున్నారు.

అటవీ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం శనివారం రాత్రి తొర్రేడు ప్రధాన రహదారి పక్కన ఉన్న ముగ్గల సత్తిరాజు పశువుల శాలలోని రెండు ఆవులు, నాలుగు నెలల దూడను చంపి పక్కనే ఉన్న అరటి తోటలోకి తీసుకెళ్లింది. ఆదివారం ఉదయం రైతు గుర్తించి అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వారితో పాటు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్యేలు గోరంట్ల బుజ్జిచౌదరి, వేర్వేరుగా ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. రుడా చైర్మన్ బొడ్డు వెంకటరమణ చౌదరి అలాగే జిల్లా అటవీ అధికారి ప్రభాకర్ రావుతో పాటు సిబ్బంది వచ్చి ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఏలూరు జిల్లా వైపు నుంచి పులి ఇక్కడికి వచ్చినట్టు అధికారులు గుర్తించి దాని జాడ తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేపట్టారు. గ్రామస్థులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని బయటికి వెళ్లేటప్పుడు ఒంటరిగా సంచరించొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ క్రమంలో వారు ప్రజల్ని అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.

ఛత్తీస్‌గఢ్‌ నుంచి రాష్ట్రంలోకి పులి - అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల హెచ్చరిక (ETV)

'పులిని పట్టుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. గ్రామస్థులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి బయటికి వెళ్లేటప్పుడు ఒంటరిగా సంచరించొద్దు. ప్రస్తుతం ఆ తోటలోనే ఉంది, కడుపునిండా ఆహారం తినడంతో బయటకు రాకపోవచ్చు. దాని ప్రశాంతతకు భంగం కలిగిస్తే దాడి చేసే అవకాశం ఉంది. కదలికలు గుర్తించేందుకు ట్రాప్‌ కెమెరాలు, డ్రోన్‌ కెమెరాలు, బోన్లు ఏర్పాటు చేశాం. పోలీసులు, రెవెన్యూ, అటవీ శాఖ సిబ్బంది రక్షణ చర్యలు తీసుకున్నారు. ర్యాపిడ్‌ రెస్పాన్స్‌ బృందం సిద్ధంగా ఉంది.' - దావీదు రాజు, అటవీ అధికారి

లిప్తపాటు కాలంలో పరుగు: ఆదివారం ఘటనా స్థలంలో డీఎస్​వో ప్రభాకర్ రావు మీడియాతో మాట్లాడుతున్న సమయంలోనే వెనుక వైపు కొంత దూరంలో పులి వెళ్లడంతో ఒక్కసారిగా ప్రజా ప్రతినిధులు, అక్కడున్న స్థానికులు హడలిపోయారు. అక్కడ నుంచి తలో దిక్కుకు పరుగులు తీశారు. అటవీ అధికారులు అప్రమత్తమై అక్కడకు ఎవరిని వెళ్లకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు. పెద్దపులిని పట్టుకునేందుకు తొర్రేడు తోటల్లో పులిబోను, ట్రాప్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు.

ఛత్తీస్‌గఢ్‌ నుంచి ఇటు వైపు: తమకున్న సమాచారం మేరకు ఛత్తీస్‌గఢ్‌ నుంచి మహారాష్ట్ర అడవుల మీదుగా రెండు మగ పులులు వచ్చాయని డీఎఫ్‌వో తెలిపారు. అందులో ఒకటి తెలంగాణలోని వికారాబాద్‌లో సంచరిస్తోందని మరొకటి ఇదేనని భావిస్తున్నామన్నారు. దీని వయసు మూడేళ్లకు మించి ఉండదన్నారు. అవసరాన్ని బట్టి ఒక రాత్రిలో 25 నుంచి 35 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుందన్నారు.

ఆవాసానికి తరలించేలా చర్యలు: పులిని దాని ఆవాసానికి తరలించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఎంపీ పురందేశ్వరి చరవాణి ద్వారా అటవీశాఖ, రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులకు సూచించారు. ప్రజల రక్షణకు సత్వర చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. రాజమహేంద్రవరం గ్రామీణం, రాజానగరం ఎమ్మెల్యేలు గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి, బత్తుల బలరామకృష్ణ, రుడా ఛైర్మన్‌ బీవీఆర్‌ చౌదరి సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. బాధిత రైతుకు త్వరగా పరిహారం అందేలా చూస్తామన్నారు.

Last Updated : February 2, 2026 at 3:38 PM IST

