మళ్లొచ్చింది పెద్దపులి - భయాందోళనలో ప్రజలు

రంపచోడవరం మండలం తాళ్లపాలెంలో పెద్దపులి సంచారం - రాత్రి పశువులపాకలో దూడపై దాడి చేసి చంపేసిన వైనం, తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్న గిరిజనులు, జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్న అటవీ అధికారులు

Tiger Roams At Rampachodavaram
Tiger Roams At Rampachodavaram (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 7:44 PM IST

Updated : February 28, 2026 at 7:50 PM IST

Tiger Roams In Rampachodavaram At Polavaram District: పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరం మన్యంలో పెద్దపులి సంచరిస్తూ పశువులపై దాడి చేస్తూ హడలెత్తిస్తోంది. రాత్రి రంపచోడవరం మండలం బండపల్లి పంచాయతీ తాళ్లపాలెంలో పశువుల పాకలో ఉన్న దూడపై పులి దాడి చేసి చంపేసింది. ఈ ఘటనతో గ్రామస్థులు తీవ్ర భయాందోళన చెందారు.

అనంతరం దీనిపై సమాచారాన్ని అందుకున్న పోలవరం జిల్లా అటవీ అధికారులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఈనెల 6న తూర్పు గోదావరి జిల్లా కూర్మాపురంలో పట్టుకున్న పులిని అటవీ అధికారులు విశాఖలోని వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కేంద్రానికి తరలించారు. ఈనెల 14న పాపికొండల ఆభయారణ్యంలో పులిని వదిలి దాని మెడలో రేడియో కాలర్ ఏర్పాటు చేశారు. పులి ఎక్కడ సంచరిస్తుంది అనేది ఎప్పటికప్పుడు పోలవరం జిల్లా అటవీ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.

ఆవు, దూడపై దాడి: అయితే కొన్ని రోజులుగా మారేడుమిల్లి, రంపచోడవరం మండలాల్లో పులి సంచరిస్తోంది. మూడు రోజుల క్రితం మర్రివాడ పంచాయతీ పెద్ద కొండ గిరిజన గ్రామంలో పశువుల పాకలో ఉన్న ఆవు, దూడపై దాడి చేసింది. రంపచోడవరం మండలం కాకవాడ మీదుగా మారేడుమిల్లి మండలం రామన్న వలస చేరుకున్నట్లు గుర్తించారు. ఆ తర్వాత రంపచోడవరం మండలం పెద గెద్దాడ, రంపలోనూ పులి సంచరించింది.

అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అటవీ అధికారులు: తాజాగా తాళ్లపాలెం గిరిజన గ్రామంలో దూడను చంపేయడంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలతో గడుపుతున్నారు. పులి సంచరిస్తున్నట్లు అటవీ అధికారులు గిరిజన గ్రామాల్లో ప్రచారం చేస్తున్నారు. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.

"జీడిమామిడి తోటలోకి వెళ్లాలంటే భయంతో వణికిపోతున్నాం. పశువుల పాకలో ఉన్న దూడపై పులి దాడి చేసి చంపేసింది. ఎప్పుడు ఏ వైపు నుంచి దాడి చేస్తుందోనని ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని జీవిస్తున్నాం. అటవీశాఖ అధికారులు దీనిపై సకాలంలో చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్బంగా కోరుతున్నాం" -స్థానికులు

"ప్రధానంగా గ్రామానికి పెద్దపులి రాకుండా అడవిలోకి వెళ్లే విధంగా డ్రోన్లతో నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నాం. దీనివల్ల గ్రామాలకు ఏ విధమైన సమస్యలు ఉండవు. ప్రజలు దీన్ని గమనించి ధైర్యం కోల్పోకుండా చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం" -అటవీశాఖ అధికారులు

కొన్ని రోజుల క్రితం: ఇటీవల 6 రోజులు జిల్లాలో పెద్దపులి సంచరించింది. దీనిని పట్టుకునేందుకు పుణె కేంద్రంగా వ్యన్యప్రాణుల సంరక్షణ, పునరావసం, చికిత్స తదితర విభాగాల్లో విశేష సేవలు అందిస్తూ గుర్తింపు పొందిన రెస్క్యూ బృందం రంగంలోకి దిగింది. అనంతరం పెద్దపులిని పట్టుకుని అడవుల్లో వదిలేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

