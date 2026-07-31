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ఏలూరు జిల్లాలో పెద్దపులి పంజా - ఆవు దూడ మృతి - బిక్కుబిక్కుమంటున్న ఏజెన్సీ వాసులు

ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో రెండు రోజులుగా పెద్దపులి సంచారం - బుట్టాయిగూడెం మండలం పండుగూడెంలో ఆవు దూడపై దాడి - తూర్పుగోదావరి జిల్లా నుంచి ఏజెన్సీలోకి ప్రవేశించినట్లు గుర్తింపు

Tiger Sighting in Eluru District
Tiger Sighting in Eluru District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 1:45 PM IST

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Tiger Sighting in Eluru District : ఏలూరు జిల్లాలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాలను పెద్దపులి భయం వెంటాడుతోంది. గత రెండు రోజులుగా మెట్ట మండలాల్లో పులి సంచరిస్తుండటంతో ప్రజలు కంటిమీద కునుకు లేకుండా గడుపుతున్నారు. ఎటునుంచి ఏ క్షణంలో పులి దాడి చేస్తుందోనని ప్రాణం గుప్పిట్లో పెట్టుకుని బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు. వరుసగా పశువులపై దాడులు చేస్తుండటంతో గ్రామాల్లో భయానక వాతావరణం నెలకొంది.

పండుగూడెంలో ఆవు దూడ మృతి : బుట్టాయిగూడెం మండలం పండుగూడెంలో గురువారం రాత్రి పులి పంజా విసిరింది. ఓ ఆవు దూడపై పెద్దపులి దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో ఆవు దూడ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఉదయం ఈ ఘటనను చూసిన స్థానికులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. పులి అరుపులు, పశువుల మరణాలతో ఏజెన్సీ ప్రజలు వణికిపోతున్నారు.

గోపాలపురం నుంచి ఏజెన్సీలోకి : ఈ పెద్దపులి తూర్పుగోదావరి జిల్లా నుంచి ఏలూరు జిల్లాలోకి ప్రవేశించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. గురువారం తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం మండలం నుంచి ఇది సరిహద్దులు దాటింది. కొయ్యలగూడెం మండలం మంగపతిదేవిపేట, బోత్తప్పగూడెం అటవీ ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశించింది. ఆయా అటవీ ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తూ రెండు ఆవులపై దాడి చేసింది. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు బుట్టాయిగూడెం మండలం పండుగూడెం పరిసర ప్రాంతాలకు చేరుకున్నట్లు అటవీశాఖ అధికారులు నిర్ధారించారు.

డ్రోన్లతో అటవీశాఖ గాలింపు : పులి సంచారం, పశువులపై దాడుల సమాచారం అందుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. ప్రత్యేక బృందాలతో హుటాహుటిన రంగంలోకి దిగారు. కీకారణ్యంలో పులి కదలికలను పసిగట్టేందుకు సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నారు. డ్రోన్ కెమెరాల సహాయంతో ఆకాశం నుంచి పులి జాడ కోసం ముమ్మరంగా అన్వేషిస్తున్నారు. అటవీ ప్రాంతంలో పులి అడుగుజాడలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. పులిని సురక్షితంగా బంధించి అడవిలోకి పంపేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.

ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లొద్దు : పులి కదలికల నేపథ్యంలో ఏజెన్సీ గ్రామాల ప్రజలను అటవీశాఖ అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. ఎవరూ కూడా అటవీ ప్రాంతాలకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా పశువుల కాపరులు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ఎవరూ ఒంటరిగా ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. రాత్రి వేళల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రచారం చేస్తున్నారు.

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ఏలూరు జిల్లాలో పులి సంచారం
TIGER SIGHTING IN ELURU DISTRICT

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